Chồng tử vong dưới ao ngày mùng 5 tết sau đêm tâm sự với vợ

Tin nóng 23/02/2018 16:00

Đêm hôm xảy ra sự việc, ông L. tâm sự với vợ rằng mình chán đời không muốn sống nữa. Sáng hôm sau, thi thể ông được phát hiện dưới ao với 2 vết đâm trên ngực trái.

Chồng tử vong dưới ao ngày mùng 5 tết sau đêm tâm sự với vợ - Ảnh 1

Người chồng xấu số tử vong dưới ao nhà sau lời tâm sự với vợ - Ảnh: Thanh Niên

Hôm nay (23/2), lãnh đạo Công an TP. Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông V.V.L. (49 tuổi, trú tổ 7, khu 3, phường Thanh Sơn, TP. Uông Bí).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ sáng 20/2, bà Đ.T.H. (45 tuổi) phát hiện chồng là ông V.V.L. tử vong dưới ao sau nhà. Bà H. hô hoán và cùng mọi người đưa thi thể ông L. lên bờ thì phát hiện trên ngực trái nạn nhân có 2 vết đâm.

Nhận được thông tin, Công an TP. Uông Bí đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của các nhân chứng.

Đến chiều cùng ngày, cơ quan điều tra xác định ông L. tử vong do tự sát. "Trước khi ngã xuống ao, ông V.V.L. đã dùng dao tự đâm 2 nhát vào ngực trái. Nguyên nhân vụ việc là do nạn nhân mâu thuẫn với vợ", đại tá Vũ Đức Tính - Trưởng Công an thành phố Uông Bí trao đổi với Thanh Niên.

Trước khi tự tử, vợ chồng ông L. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn to tiếng. Đêm hôm xảy ra sự việc, ông L. tâm sự với vợ rằng mình chán đời không muốn sống nữa.

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