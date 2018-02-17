Chơi pháo ngày Tết, nam thiếu niên bị nổ dập nát hai bàn tay

Tin nóng 17/02/2018 18:48

Nam thiếu niên nhập viện vào chiều 29 Tết với vết thương nặng trên người và hai bàn tay do pháo nổ.

Nạn nhân phải nhập viện cấp cứu do pháo nổ tên Nguyễn Đức Thắng, trú tại xóm 6, thôn Úc Gián, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng). Hiện nay, nam thiếu niên đã tỉnh lại và ổn định về huyết áp. 

Bác sĩ Vương Hữu Trung (khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng) cho biết, bệnh nhân nhập viện vào chiều 29 Tết với vết thương nặng trên người và hai bàn tay. Về tình hình tổng quan thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, vết thương cần được chăm sóc kỹ lưỡng để tránh nhiễm trùng.

"Cả hai bàn tay đều bị thương, vết thương khá nghiêm trọng. Bên tay phải giữ được một ngón cái, tay trái còn 3 ngón", Bác sĩ Trung cho biết.

Ông Nguyễn Văn Lo (bố em Thắng) cho biết, chiều 29 Tết có nghe tiếng nổ và hàng xóm hô hoán em Thắng bị pháo nổ mất tay, nhưng không thể hỗ trợ ngay được do ông mới bị gãy tay.

Chơi pháo ngày Tết, nam thiếu niên bị nổ dập nát hai bàn tay - Ảnh 1
Em Thắng bị bỏng ở ngực, hai chân, còn hai bàn tay bị dập nát - Ảnh: VOV

Theo lời kể của Thắng, một thanh niên hàng xóm đã thuê một nhóm học sinh đi mua diêm, về cạo lấy đầu diêm cháy để cuốn pháo nổ. Mỗi người sẽ được trả 10.000 đồng cho một quả pháo thành phẩm. Khi em Nguyễn Văn Thắng được một người nhờ giữ lọ đựng thuốc diêm sinh để mở nắp thì lọ phát nổ.

Thắng bị thương nặng ở ngực và hai chân, còn hai bàn tay thì dập nát. Gia đình ông Lo thuộc diện hộ nghèo, Thắng là con thứ 2 trong nhà, đang học lớp 7 tại trường THCS xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy với học lực khá tốt.

"Hai bàn tay bị bỏng như thế không biết sau này có đi học tiếp được không. Nhà thì nghèo, tôi cũng không biết phải làm gì với cháu", ông Lo nghẹn ngào nói. 

Chơi pháo ngày Tết, nam thiếu niên bị nổ dập nát hai bàn tay - Ảnh 2
Nam thiếu niên bị pháo nổ dập nát hai bàn tay có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn - Ảnh: VOV

Theo kết quả điều tra ban đầu, có 5-7 học sinh được một người thuê đi mua diêm, cạo lấy thuốc ở đầu que diêm để cuốn pháo. Khi mở lọ chứa thuốc diêm, ma sát đã làm lượng thuốc diêm đựng trong lọ nhựa có dung tích khoảng 150 ml phát nổ.

Hiện nam thanh niên thuê nhóm học sinh đi mua diêm đã được mời lên công an xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng để lấy lời khai, hoàn tất hồ sơ vụ việc.

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