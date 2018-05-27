Tại thời điểm bị bắt giữ, nghi phạm có ý định lao đầu vào xe tải đang chạy trên đường để tự tử nhưng được công an phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
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Sáng nay (27/5) Công an TP Cần Thơ cho biết cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng Huỳnh Kim Thiện (53 tuổi, ngụ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai) để điều tra về hành vi Giết người.
Rạng sáng nay, người đàn ông này bị các trinh sát hình sự bắt tại huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang). Ông Thiện bị tình nghi đã sát hại vợ là bà Cao Thị Nga (51 tuổi) rồi ném thi thể xuống sông phi tang.
Tại thời điểm bị bắt giữ, Huỳnh Kim Thiện có ý định lao đầu vào xe tải đang chạy trên đường để tự tử nhưng được công an phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
Như đã đưa tin trước đó, sáng 23/5, người dân tại khu vực bến đò thuộc ấp Đông Thạnh (xã Đông Thuận) phát hiện thi thể bà Nga nổi trên sông liền báo công an.
Theo lời người thân của nạn nhân, ông Thiện thường xuyên ghen tuông vô cơ, đánh đập vợ nên bà Nga quyết định ly hôn. Cả hai sẽ ra tòa giải quyết vào ngày 6/6 tới đây.
Rạng sáng 23/5, ông Thiện gọi điện cho con cái thông báo đã giết vợ và vứt xác xuống sông. Sau đó người đàn ông này bỏ trốn khỏi địa phương. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong vì bị đánh ở đầu, mặt.
Vào cuộc điều tra, công an thu giữ dưới chiếc đò mà bà Nga dùng để đưa khách hàng ngày có nhiều vết máu và cây búa.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.