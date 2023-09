Một người quen khi đến nhà tìm đã phát hiện hai vợ chồng tử vong trong tình trạng lõa thể.

Hôm nay (25/5), Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc hai vợ chồng giáo viên tử vong trong tình trạng lõa thể, xảy ra tại thôn Giống Giá, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 ngày 23/5, một người quen gọi điện cho vợ chồng anh P.H.P. (47 tuổi) và chị N.T.M. (29 tuổi, ngụ cùng địa phương) nhưng mãi không có ai trả lời.

Cảm thấy sốt ruột, người này tìm đến nhà vợ chồng anh P. thì bàng hoàng phát hiện cả hai đã tử vong trên nền nhà, cổ anh P. quấn dây điện hở đang cắm trực tiếp vào ổ điện.

Cặp vợ chồng được phát hiện chết lõa thể trên nền nhà - Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hòa Minh và các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Châu Thành, Công an tỉnh Trà Vinh đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các công tác khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Người thân hai nạn nhân cho biết, vợ chồng anh P. là giáo viên và có một con nhỏ 3 tuổi. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến tự tử.

Do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên lực lượng chức năng đã lập biên bản giao thi thể anh P. và chị M. cho người thân đưa về mai táng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-nguyen-nhan-cap-vo-chong-giao-vien-tu-vong-trong-tinh-trang-loa-the-284031.html