Liên quan đến vụ án mạng con rể chém bố vợ tử vong , vợ và mẹ vợ trọng thương xảy ra tại xã Yên Trung, huyện Ý Yên (Nam Định), người dân địa phương tỏ ra vô cùng bàng hoàng đau xót.

Theo điều tra ban đầu, Phương và vợ đã xảy ra mâu thuẫn từ trước Tết khiến chị Thiện bỏ về nhà ngoại. Khoảng 20 giờ ngày 19/2/2018 (tức mùng 4 Tết), đối tượng Nguyễn Văn Phương đi xe máy đến nhà bố mẹ vợ để nói chuyện với vợ. Tại đây, Phương xảy ra mâu thuẫn, cự cãi to tiếng với chị Thiện.

Nạn nhân tử vong trong vụ án được xác định là ông Lê Xuân Hải, bố vợ Phương (60 tuổi, ngụ xã Yên Trung, huyện Ý Yên). Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Quy (mẹ vợ Phương) và chị Lê Thị Thiện (vợ Phương) cũng bị đối tượng này chém bị thương nặng.

Khi đó, thấy con rể cầm trên tay một con dao nên ông Hải và bà Quy chạy vào can ngăn. Phương vung dao chém bố vợ bị thương nặng. Ông Hải đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai nạn nhân khác là bà Nguyễn Thị Quy và chị Lê Thị Thiện cũng bị thương tích nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đối tượng Nguyễn Văn Phương tại cơ quan điều tra - Ảnh: An ninh Thủ đô

Ông Phạm Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Yên Lợi (nơi đối tượng Phương sinh sống) cho biết, trước khi gây ra vụ án mạng đau lòng này, Phương chưa từng có tiền án tiền sự và cũng không nằm trong diện theo dõi nghiện ngập. Tuy nhiên, đối tượng không chịu tu chí làm ăn để nuôi vợ con.

Cách đây khoảng vài năm, Phương thua cá độ bóng đá với số tiền lớn và bố mẹ phải đứng ra trả nợ. Sau đó, gia đình bắt gã lấy vợ để lo lắng làm ăn. Tuy nhiên, kể cả khi đã lập gia đình, đối tượng vẫn ham chơi biếng làm.

Phương và chị Thiện kết hôn đã 3 năm nay và có một người con được 7 tháng tuổi. Kể từ khi kết hôn, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Gia đình làm lễ mai táng cho nạn nhân xấu số - Ảnh: Saostar

Lãnh đạo xã Yên Trung cho biết, sau khi sự việc xảy ra một số người dân địa phương nghe tiếng kêu cứu đã chạy vào can ngăn nhưng cũng bị Phương tấn công. Rất may mọi người nhanh chân chạy kịp nên không bị thương.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ.