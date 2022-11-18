Bộ công thương yêu cầu báo cáo mì Gấu Đỏ xuất sang Đài Loan có nguy cơ chứa chất cấm EOY

Trong đó, hàm lượng Etylen oxit được Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện lần này không chỉ có trên gói gia vị (hàm lượng 3,438 mg/kg) mà còn phát hiện cả trên vắt mì (hàm lượng 0,107 mg/kg).

Theo thông tin từ báo Công thương, Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu (Asia Foods), đơn vị sản xuất mì ăn liền Gấu Đỏ - khẩn trương báo cáo về quy trình, công nghệ sản xuất do Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan - Trung Quốc (TFDA) phát hiện có mối nguy chất cấm EO.

1. Thông tin về các loại sản phẩm thực phẩm (tên sản phẩm, số lượng, lô sản xuất, hạn sử dụng, thị trường xuất khẩu, bản sao hồ sơ tự công bố thực phẩm kèm theo kết quả kiểm nghiệm) do Công ty sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam và xuất khẩu sang thị trường Đài Loan trong năm 2022 và qui trình công nghệ sản xuất mì ăn liền của Công ty.

Để giữ uy tín của sản phẩm thực phẩm Việt Nam trên thị trường xuất khẩu, Bộ Công Thương đề nghị Công ty cổ phần Thực phẩm Á Châu khẩn trương báo cáo những nội dung sau:

2. Đánh giá nguy cơ về khả năng xuất hiện Etylen oxit trong các sản phẩm mì ăn liền do Công ty sản xuất, kinh doanh kèm theo biện pháp kiểm soát tương ứng.

3. Để tránh thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng lâu dài đến uy tín trong hoạt động thương mại, Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp xuất khẩu cần hết sức thận trọng, tìm hiểu kỹ về các quy định, các biện pháp TBT, SPS liên quan đến sản phẩm của từng thị trường thông qua hệ th ng các cơ quan, tổ chức hỗ trợ, tư vấn.

Điều đó sẽ giảm thiểu tối đa cho doanh nghiệp về thời gian, chi phí, nhất là khi sản phẩm đã xuất khẩu đi nhưng bị áp dụng các quyết định thu hồi, kiện bồi thường vì không đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu Công ty cổ phần Thực phẩm Á Châu gửi báo cáo của Công ty về Bộ Công Thương trước ngày 25/11/2022.

Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo về thương hiệu mì ăn liền Gấu Đỏ xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc) - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đầu tháng 9 vừa qua, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo về vụ việc lô hàng mỳ Hảo Hảo của Công ty Acecook tại thị trường châu Âu bị phát hiện có chứa chất cấm Ethylene Oxide (EO). Theo Bộ Công Thương, qua kiểm tra, mỳ Hảo Hảo tiêu thụ ở trong nước, đến nay vẫn đảm bảo quy định của Việt Nam và Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm rõ một số thực phẩm khác.

Trước đó, cơ quan quản lý thực phẩm châu Âu liên tiếp ra thông báo liên quan đến việc phát hiện mỳ Hảo Hảo, miến Good của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam và mỳ khô vị bò gà có tên tiếng Anh “Dried noodles with chicken – and beefspices” của Công ty Cổ phần Thực phẩm Thiên Hương có chứa chất cấm EO. Kết quả phân tích EO trên hệ thống cảnh báo nhanh của châu Âu, mỳ Hảo Hảo có dư lượng 0,066 mg/kg; mỳ khô vị bò gà 0,052 mg/kg trong khi quy định của EU là dưới ngưỡng 0,05 mg/kg.

Nguyên nhân được phía EU cho biết là do sản phẩm chứa trái phép chất 2-chlorethanol berechnet als ethylenoxid dưới dạng Ethylenne oxide.

Vụ việc sản phẩm mỳ Hảo Hảo và miến Good bị thu hồi tại một số nước vừa qua cũng là lời “cảnh tỉnh” đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm muốn xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài. Theo đó, doanh nghiệp phải có hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn EU không chỉ đối với quy trình sản xuất - kinh doanh nội bộ mà còn phải có giải pháp hữu hiệu đảm bảo mọi nguồn nguyên liệu cung cấp từ bên ngoài không chứa các chất tồn dư bị cấm. Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm không thể trả lời “các nhà cung cấp nguyên liệu đã cam kết...” khi sản phẩm không đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm.