Bình Phước khẩn trương truy vết những người có liên quan đến nhân viên bán gạo mắc Covid-19

Kết quả xác minh ban đầu của lực lượng chức năng Bình Phước , có 15 trường hợp tiếp xúc gần F1 và 62 trường hợp F2. Ngay trong đêm, Bình Phước đã tổ chức đưa các trường hợp tiếp xúc gần đi cách ly và lấy mẫu kiểm tra nhanh.

Bệnh nhân Covid-19 số 1980 là anh L.V.H (22 tuổi, trú tại khu C2 chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương) là em ruột bệnh nhân L.T.A (28 tuổi, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất). BN1980 là nhân viên bán gạo cho đại lý NPP Phú Oai tại TP. Thuận An (Khu dân cư Minh Tuấn, đối diện chợ 343), tỉnh Bình Dương. Hiện BN1980 đã được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Thuận An.

Vào ngày 7/2, bác sĩ Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước, cho biết xét nghiệm nhanh trong đêm, tất cả 13 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân 1980 đều cho kết quả âm tính.

Trong đó, 11 trường hợp F1 tại thành phố Đồng Xoài hiện được cách ly tại Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh; 1 trường hợp tại huyện Phú Riềng được cách ly tại trường mầm non Phú Riềng A; 1 trường hợp thuộc huyện Đồng Phú được cách ly tập Trung tại Trung tâm y tế Đồng Phú.

Việc truy vết các ca F1, F2 của BN1980 được thực hiện ngay trong đêm - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nhờ quá trình trích xuất camera, tối 6/2, cơ quan chức năng đã xác định có thêm 2 trường hợp tại quán dê Vườn Xoài thuộc F1 của ca bệnh trên. 2 người này sau đó đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả.

Về các F2, lực lực lượng chức năng Bình Phước cũng xác định có 62 trường hợp gồm thành phố Đồng Xoài 50 người, huyện Phú Riềng 6 và huyện Đồng Phú 6 người. Qua test nhanh, những trường hợp này đều tâm tính.

Tỉnh Bình Phước đã xác định và xử lý khoanh vùng những địa điểm bệnh nhân 1980 đến trong khoảng thời gian từ 17 giờ 30 đến 19 giờ, ngày 5/2 gồm: Nhà anh Phạm Văn M, đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, Khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài; quán lẩu dê Vườn Xoài đường Lý Thường Kiệt.

Khoảng thời gian từ tối ngày 5/2 và sáng ngày 6/2 gồm: nhà nghỉ Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Huệ, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài; sáng 6/2 đến cửa hàng heo sạch CP rau củ (gần ngã tư Lý Thường Kiệt giao Hai Bà Trưng); quán cà phê Hồi xưa phường Tân Phú.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước vẫn đang tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2, F3 đồng thời thực hiện phun khử trùng tại tất cả những địa điểm bệnh nhân đến .