Bình Phước khẩn trương truy vết những người có liên quan đến nhân viên bán gạo mắc Covid-19

Bệnh nhân Covid-19 số 1980 là anh L.V.H (22 tuổi, trú tại khu C2 chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương) là em ruột bệnh nhân L.T.A (28 tuổi, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất). BN1980 là nhân viên bán gạo cho đại lý NPP Phú Oai tại TP. Thuận An (Khu dân cư Minh Tuấn, đối diện chợ 343), tỉnh Bình Dương. Hiện BN1980 đã được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Thuận An.

Kết quả xác minh ban đầu của lực lượng chức năng Bình Phước, có 15 trường hợp tiếp xúc gần F1 và 62 trường hợp F2. Ngay trong đêm, Bình Phước đã tổ chức đưa các trường hợp tiếp xúc gần đi cách ly và lấy mẫu kiểm tra nhanh.