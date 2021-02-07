Bình Phước khẩn trương truy vết những người có liên quan đến nhân viên bán gạo mắc Covid-19

Tin nóng 07/02/2021 10:26

Ngay trong đêm qua 6/2, tỉnh Bình Phước tổ chức truy vết các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 số 1980 tại thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú (Bình Phước).

Bệnh nhân Covid-19 số 1980 là anh L.V.H (22 tuổi, trú tại khu C2 chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương) là em ruột bệnh nhân L.T.A (28 tuổi, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất). BN1980 là nhân viên bán gạo cho đại lý NPP Phú Oai tại TP. Thuận An (Khu dân cư Minh Tuấn, đối diện chợ 343), tỉnh Bình Dương. Hiện BN1980 đã được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Thuận An.

Kết quả xác minh ban đầu của lực lượng chức năng Bình Phước, có 15 trường hợp tiếp xúc gần F1 và 62 trường hợp F2. Ngay trong đêm, Bình Phước đã tổ chức đưa các trường hợp tiếp xúc gần đi cách ly và lấy mẫu kiểm tra nhanh.

Vào ngày 7/2, bác sĩ Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước, cho biết xét nghiệm nhanh trong đêm, tất cả 13 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân 1980 đều cho kết quả âm tính.

Được biết, F1 của BN1980 gồm thành phố Đồng Xoài 11 trường hợp, huyện Đồng Phú 1 trường hợp, huyện Phú Riềng 1 trường hợp.

Trong đó, 11 trường hợp F1 tại thành phố Đồng Xoài hiện được cách ly tại Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh; 1 trường hợp tại huyện Phú Riềng được cách ly tại trường mầm non Phú Riềng A; 1 trường hợp thuộc huyện Đồng Phú được cách ly tập Trung tại Trung tâm y tế Đồng Phú.

covid 19
Việc truy vết các ca F1, F2 của BN1980 được thực hiện ngay trong đêm - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nhờ quá trình trích xuất camera, tối 6/2, cơ quan chức năng đã xác định có thêm 2 trường hợp tại quán dê Vườn Xoài thuộc F1 của ca bệnh trên. 2 người này sau đó đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả.

Về các F2, lực lực lượng chức năng Bình Phước cũng xác định có 62 trường hợp gồm thành phố Đồng Xoài 50 người, huyện Phú Riềng 6 và huyện Đồng Phú 6 người. Qua test nhanh, những trường hợp này đều tâm tính.

Tỉnh Bình Phước đã xác định và xử lý khoanh vùng những địa điểm bệnh nhân 1980 đến trong khoảng thời gian từ 17 giờ 30 đến 19 giờ, ngày 5/2 gồm: Nhà anh Phạm Văn M, đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, Khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài; quán lẩu dê Vườn Xoài đường Lý Thường Kiệt.

Khoảng thời gian từ tối ngày 5/2 và sáng ngày 6/2 gồm: nhà nghỉ Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Huệ, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài; sáng 6/2 đến cửa hàng heo sạch CP rau củ (gần ngã tư Lý Thường Kiệt giao Hai Bà Trưng); quán cà phê Hồi xưa phường Tân Phú.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước vẫn đang tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2, F3 đồng thời thực hiện phun khử trùng tại tất cả những địa điểm bệnh nhân đến .

Bình Phước khẩn trương truy vết những người có liên quan đến nhân viên bán gạo mắc Covid-19 - Ảnh 2

Lịch trình di chuyển phức tạp của BN1980, em trai nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

Lịch trình di chuyển phức tạp của BN1980, em trai nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thông tin về lịch trình đi lại của bệnh nhân 1980, là em trai của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc Covid-19 (BN1979).

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Phước virus Corora đại dịch bùng phát

TIN MỚI NHẤT

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào