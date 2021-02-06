Lịch trình di chuyển phức tạp của BN1980, em trai nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

Tin nóng 06/02/2021 22:01

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thông tin về lịch trình đi lại của bệnh nhân 1980, là em trai của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc Covid-19 (BN1979).

Bệnh nhân 1980 là em trai bệnh nhân 1979 (nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất). Cả hai sống cùng nhà tại tòa C2, Phòng 11, Chung cư Ehome 4, đường Vĩnh Phú 41, TP Thuận An. Bệnh nhân 1980 hiện đã được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Thuận An.

Bệnh nhân 1980 tên L.V.H (SN 1999), nhân viên bán gạo của Công ty Gạo Tân Long (trụ sở 41, Song Hành, quận 2, TP.HCM. Công ty này có nhà phân phối Phú Oai tại TP Thuận An (Khu dân cư Minh Tuấn, đối diện chợ 343). 

Công ty Gạo Tân Long có nhà phân phối Phú Oai tại TP Thuận An (Khu dân cư Minh Tuấn, đối diện chợ 343). Bệnh nhân 1980 hiện đã được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Thuận An.

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Bệnh nhân 1980 là em trai bệnh nhân 1979 - Ảnh minh họa: Internet

Lịch trình di chuyển của BN mắc Covid-19 này khá phức tạp:

- Ngày 5/2/2021: L.V.H làm việc tại nhà phân phối gạo Phú Oai (7/8 đường Nguyễn Đình Thi, TP Dĩ An); sạp bán rau ở dưới khu dân cư Ehome 4 (bà trung niên, bên tay phải ngoài cổng sắt); Sacombank – Chi nhánh Hòa Lợi, Bến Cát.

- Ngày 4/2/2021: L.V.H làm việc tại nhà phân phối gạo Phú Oai; quán cà phê Ngã ba Đồng An-Tỉnh lộ 43 (cầu ông Bố đi vào bên tay phải, gần trạm thu phí và cây xăng); sạp hàng thịt heo sạch, rau đối diện NPP Phú Oai; cửa hàng Hoàng Hà Mobile (436 đường Quang Trung, quận Gò Vấp) lúc 15giờ30 đến16 giờ.

- Ngày 3/2/2021: L.V.H làm việc tại nhà phân phối gạo Phú Oai, tiệm tạp hóa Thanh Lâm (Dĩ An); tiệm chụp hình đường Nguyễn Thái Học - Phạm Hữu Lầu (Dĩ An); Bệnh viện 175 (TP.HCM); tiệm cắt tóc Bảo (cuối đường Mai Lão Bạng, phường 13, Q.Tân Bình, gần cổng sau trường THPT Nguyễn Khuyến).

- Ngày 2/2/2021: L.V.H đến quán cà phê Quen gần nhà phân phối gạo Phú Oai; chợ Thuận Giao.

- Ngày 1/2/2021: L.V.H đến quán cà phê Quen gần nhà phân phối gạo Phú Oai; tiệm gạo Đất Việt 5 (chợ Tân Phước Khánh).

+ Ngày 30 và 31/1/2021: L.V.H làm việc tại nhà phân phối gạo Phú Oai; quán cà phê Quen gần NPP Phú Oai; quán nhậu Cây Xoài (Tân Đông Hiệp, Dĩ An); 20 giờ 30 phút đến 21 giờ tại quán Cà phê Tít Tít (đường Nguyễn Văn Tăng, TP.Thủ Đức); quán hủ tiếu (đối diện quán cà phê Tít Tít); quán cơm gà (đối diện cà phê Tít Tít).

Lịch trình di chuyển phức tạp của BN1980, em trai nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 2

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Từ khóa:   virus Corora đại dịch bùng phát Sân bay Tân Sơn Nhất

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