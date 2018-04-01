Đã hơn 1 tuần trôi qua, người dân thị trấn Nông Trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La vẫn chưa hết bàng hoàng trước trận hỏa hoạn kinh hoàng xảy đến với vợ chồng chị Vũ Thị Bích Liên (22 tuổi) và anh Vũ Văn Nhật (25 tuổi).

Hiện tại, chị Liên đang nằm điều trị tại Khoa cấp cứu, Viện Bỏng Quốc Gia trong tình trạng bất động, toàn thân phủ kín lớp băng trắng xóa. Do vết thương quá nặng, chị Liên thường lên cơn sốt cao, phải thở máy và dùng kháng sinh liều nặng.

Anh Nhật, chồng chị Liên nằm phòng bên cạnh, tình trạng hiện tại cũng rất khó khăn. Tuy may mắn bị thương nhẹ hơn vợ nhưng cũng đang phải gồng mình chống chọi với cơn đau vô cùng khổ sở.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa ngày 17/3 vừa qua. Người dân địa phương đang nghỉ trưa bỗng nghe tiếng la hét thất thanh từ phía nhà chị Liên. Mọi người vội chạy ra xem thì bàng hoàng phát hiện ngôi nhà cấp 4 chị ở đang chìm trong biển lửa.

Vợ chồng chị Liên như hai ngọn đuốc sống, quằn quại tháo chạy ra phía ngoài. Sau khi ngọn lửa trên cơ thể được dập tắt cũng là lúc hai vợ chồng bị cháy đen, nằm bất tỉnh.

Anh Nhật bị bỏng 45% cơ thể - Ảnh: Em Đẹp

Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện tỉnh cấp cứu, sau đó chuyển xuống Viện Bỏng Quốc gia điều trị.

Dù đã trải qua một ca phẫu thuật nhưng các bác sĩ cho biết sức khỏe chị Liên vẫn còn rất yếu, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Sau vụ cháy, căn nhà của hai vợ chồng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hai vợ chồng "tay trắng" sau vụ hỏa hoạn

Ông Vũ Văn Tùng (bố chị Liên) vẫn luôn túc trực bên giường bệnh con gái kể từ hôm tai nạn đến giờ. Chỉ mới một tuần, người cha già đã gầy rộc hẳn đi, đôi mắt thâm quầng, mái tóc bạc trắng. Ông sợ con gái, con rể mình không đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau thể xác đang ngày đêm giày vò cơ thể.

Ông Tùng cho biết, vợ chồng chị Liên mới kết hôn được 1 năm, hiện vẫn chưa sinh con. Vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nên sau khi cưới, hai vợ chồng rời quê Thái Bình lên Sơn La làm ăn.

"Giờ con tôi nằm đó, vật vã với những cơn đau thấu xương thịt. Cứ như thế này thì con không còn sức mà chống chọi mất. Người ta một người gặp nạn đã đau đớn, đằng này, hỏa hoạn ập đến đã khiến con gái, con rể tôi thân tàn ma dại như thế này đây", ông Tùng đau đớn chia sẻ.

Hai vợ chồng chị Liên bị những cơn đau thấu xương giày vò da thịt, căn nhà thì bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh: Em Đẹp

Sau vụ hỏa hoạn, căn nhà cấp 4 của vợ chồng chị Liên cùng những đồ vật có giá trị khác bị thiêu rụi hoàn toàn. Dù khỏe mạnh trở về, hai vợ chồng cũng trắng tay, phải bắt tay gây dựng lại từ đầu. Hiện nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, thời gian điều trị của vợ chồng chị Liên rất lâu dài, đồng thời chi phí cũng rất tốn kém. Đặc biệt, vết thương của người vợ rất nặng, có nguy cơ hoại tử cao, phải trải qua khá nhiều ca phẫu thuật nữa. Nếu may mắn bình phục, chị Liên cũng mất sức lao động, không thể hoạt động như người bình thường.

"Nhìn con gái, con rể đau đớn mà tôi bất lực. Biết đến bao giờ những vết thương trên cơ thể con mới lành lại, mới có thể trở về nhà. Chúng mới cưới nhau chưa được bao lâu, chưa có con cái đã phải gánh họa như thế này. Chỉ mong hai con đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau, nhanh chóng khỏe mạnh, làm chỗ dựa cho nhau", bà Nguyễn Thị Xuân (mẹ chị Liên) vừa nói vừa khóc.