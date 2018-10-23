Bà Đỗ Thị Hường (45 tuổi, hàng xóm) người chứng kiến sự việc kể lại, khoảng 3 giờ sáng 22/10, bà đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào phát ra từ nhà bà H. Thấy Thương đang đập phá đồ đạc trong nhà và la hét ầm ĩ, bà Hường nghĩ Thương lên cơn tâm thần rồi thôi nên không chạy sang. Khoảng 1 tiếng sau, bà nghe thấy nhiều người đang bàn tán xôn xao bên nhà Thương nên sang xem.

Tối cùng ngày, người thân đã tiến hành lo hậu sự cho bà Nguyễn Thị H. (68 tuổi). Còn nghi phạm Nguyễn Chí Thương (36 tuổi, con trai bà H.) đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người.

Lúc này, tại hiện trường có rất đông công an đang làm việc. Người dân thì bàn tán không ngớt chuyện Thương sát hại mẹ và đang ôm con cố thủ trên tầng thượng căn nhà.

Người thân lo hậu sự cho bà H. - Ảnh: Saostar

Kết quả khám nghiệm cho thấy Thương đã dùng dao chém nhiều nhát lên người bà H. dẫn đến tử vong. Sau khi sát hại mẹ, Thương kéo thi thể bà H. ném xuống giếng. Trước đó, đối tượng cũng vứt nhiều đồ đạc như chăn chiếu và một số đồ dùng khác xuống giếng. Đến hơn 9 giờ sáng, sau nhiều tiếng hút nước, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể bà H. lên khỏi giếng.

Cũng theo bà Hường, vợ chồng bà H. hiếm muộn nên nhận nuôi Thương từ khi còn ẵm ngửa. Ai cũng thấy đôi vợ chồng yêu quý Thương như con ruột và cho ăn học đầy đủ, thậm chí còn đầu tư nhiều tiền bạc cho Thương làm ăn.

Người nhà nạn nhân kể, vợ chồng bà H. kết hôn khi ông đã 45 tuổi, là quân nhân mất sức nghỉ hưu sớm, còn bà H. ngoài 40. Sau mấy năm không có con, ông bà nhận Thương làm con nuôi, yêu thương hết mực. Vụ việc đau lòng nằm ngoài tưởng tượng của mọi người.

Giải cứu bé trai 4 tuổi bị cha bắt làm con tin

Sau khi sát hại mẹ, Thương ôm con trai 4 tuổi chạy lên tầng thượng của ngôi nhà cố thủ nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra đã đưa vợ con Thương đến hiện trường khuyên giải nhưng đối tượng không chịu nghe, cố thủ suốt nhiều tiếng đồng hồ. Cháu bé 4 tuổi khóc lóc không ngừng, về sau có lẽ do mệt quá nên đã ngủ thiếp trên tay bố.

Thương đập phá đồ đạc, chém mẹ tử vong rồi phi tang xác xuống giếng - Ảnh: Saostar

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã tỏa đi nhiều hướng, vây ráp nơi Thương cố thủ, đồng thời vận động tuyên truyền để anh ta ra đầu thú. Bên cạnh đó, công an đánh lạc hướng sau đó bất ngờ đột nhập lên khống chế đối tượng và giải cứu thành công bé trai.

Lúc này, Thương tỏ ra bình tĩnh và không có ý định chống đối, còn cháu bé 4 tuổi thì hoảng loạn tinh thần và khóc rất nhiều. Ngay sau khi cứu được con tin, công an đã giao cháu cho mẹ làm biện pháp trấn an. Hiện bé trai đã ổn định tinh thần và được mẹ chăm sóc.

Nghi phạm có biểu hiện tâm thần khi căn nhà 3 tầng vừa xây xong

Trước đây, Thương rất hiếu thảo và phụng dưỡng bố mẹ nuôi hết mực. Học xong lớp 12, Thương tiếp tục đi học nghề rồi được ông bà H. dựng vợ gả chồng cho. Tuy nhiên vợ Thương sức khỏe không tốt, không làm được việc nặng nên kinh tế gia đình hoàn toàn do Thương đảm nhận.

Mấy năm trước chồng mất, bà H. dồn toàn bộ tiền bạc tích cóp được cho Thương lấy vốn làm ăn. Nhờ tu chí với vay mượn thêm, 3 năm trước Thương đã xây được căn nhà 3 tầng khang trang nhất nhì trong xóm.

Sau khi sát hại mẹ, Thương ôm con lên tầng thượng cố thủ - Ảnh: Thời Đại

Thế nhưng từ khi xây nhà xong, có thể gia đình nhiều chuyện phải lo, Thương có biểu hiện bị tâm thần. Những lần phát bệnh trước đây, Thương đã đi gõ cửa từng nhà trong xóm hoặc mở loa đài hát thâu đêm hay đi đập phá đồ đạc.

Trước đây, mỗi lần lên cơn bị họ hàng khống chế, chỉ cần bà H. khuyên bảo nhẹ nhàng là Thương nghe ngay, không bao giờ cãi mẹ nửa lời. Chiều 21/10, Thương có biểu hiện lạ, đuổi vợ con ra khỏi nhà và lảm nhảm không ngớt. Bà H. sang khuyên nhủ con và ngủ lại nhà. Đến nửa đêm, vợ Thương ôm con gái chạy, còn Thương kêu la không ngừng, nói đã giết bà H. và vứt xuống giếng, sau đó ôm con trai lên tầng thượng cố thủ. Mãi đến sáng, công an mới khống chế được Thương và giải cứu cháu bé an toàn.

Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được Công an tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ.