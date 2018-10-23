Bi kịch của người mẹ bị con trai giết rồi phi tang xác xuống giếng: Nhận nuôi từ khi còn ẵm ngửa, thương yêu hết lòng

Tin nóng 23/10/2018 11:31

Theo hàng xóm, bà H. nhận nuôi Thương từ khi còn ẵm ngửa, thương yêu hết mực, thậm chí còn dồn mọi vốn liếng cho con trai làm ăn. Hành động sát hại mẹ nuôi rồi phi tang xác xuống giếng của Thương khiến ai nấy vô cùng bàng hoàng, phẫn nộ.

Bi kịch của người mẹ nuôi bị con trai giết rồi phi tang xuống giếng

Sáng 22/10, cả thôn Bá Lam, xã Cao Thắng, huyện Lương sơn (tỉnh Hòa Bình) chấn động vì vụ án con trai sát hại mẹ rồi vứt xác xuống giếng

Tối cùng ngày, người thân đã tiến hành lo hậu sự cho bà Nguyễn Thị H. (68 tuổi). Còn nghi phạm Nguyễn Chí Thương (36 tuổi, con trai bà H.) đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người.

Bi kịch của người mẹ bị con trai giết rồi phi tang xác xuống giếng: Nhận nuôi từ khi còn ẵm ngửa, thương yêu hết lòng - Ảnh 1
Thương sát hại người mẹ nuôi yêu thương mình hết mực khiến ai nấy bàng hoàng, phẫn nộ - Ảnh: Internet

Bà Đỗ Thị Hường (45 tuổi, hàng xóm) người chứng kiến sự việc kể lại, khoảng 3 giờ sáng 22/10, bà đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào phát ra từ nhà bà H. Thấy Thương đang đập phá đồ đạc trong nhà và la hét ầm ĩ, bà Hường nghĩ Thương lên cơn tâm thần rồi thôi nên không chạy sang. Khoảng 1 tiếng sau, bà nghe thấy nhiều người đang bàn tán xôn xao bên nhà Thương nên sang xem. 

Lúc này, tại hiện trường có rất đông công an đang làm việc. Người dân thì bàn tán không ngớt chuyện Thương sát hại mẹ và đang ôm con cố thủ trên tầng thượng căn nhà.

Bi kịch của người mẹ bị con trai giết rồi phi tang xác xuống giếng: Nhận nuôi từ khi còn ẵm ngửa, thương yêu hết lòng - Ảnh 2
Người thân lo hậu sự cho bà H. - Ảnh: Saostar

Kết quả khám nghiệm cho thấy Thương đã dùng dao chém nhiều nhát lên người bà H. dẫn đến tử vong. Sau khi sát hại mẹ, Thương kéo thi thể bà H. ném xuống giếng. Trước đó, đối tượng cũng vứt nhiều đồ đạc như chăn chiếu và một số đồ dùng khác xuống giếng. Đến hơn 9 giờ sáng, sau nhiều tiếng hút nước, lực lượng chức  năng đã đưa được thi thể bà H. lên khỏi giếng.

Cũng theo bà Hường, vợ chồng bà H. hiếm muộn nên nhận nuôi Thương từ khi còn ẵm ngửa. Ai cũng thấy đôi vợ chồng yêu quý Thương như con ruột và cho ăn học đầy đủ, thậm chí còn đầu tư nhiều tiền bạc cho Thương làm ăn. 

Người nhà nạn nhân kể, vợ chồng bà H. kết hôn khi ông đã 45 tuổi, là quân nhân mất sức nghỉ hưu sớm, còn bà H. ngoài 40. Sau mấy năm không có con, ông bà nhận Thương làm con nuôi, yêu thương hết mực. Vụ việc đau lòng nằm ngoài tưởng tượng của mọi người.

Giải cứu bé trai 4 tuổi bị cha bắt làm con tin

Sau khi sát hại mẹ, Thương ôm con trai 4 tuổi chạy lên tầng thượng của ngôi nhà cố thủ nhằm đối phó với cơ quan chức năng. 

Cơ quan điều tra đã đưa vợ con Thương đến hiện trường khuyên giải nhưng đối tượng không chịu nghe, cố thủ suốt nhiều tiếng đồng hồ. Cháu bé 4 tuổi khóc lóc không ngừng, về sau có lẽ do mệt quá nên đã ngủ thiếp trên tay bố.

Bi kịch của người mẹ bị con trai giết rồi phi tang xác xuống giếng: Nhận nuôi từ khi còn ẵm ngửa, thương yêu hết lòng - Ảnh 3
Thương đập phá đồ đạc, chém mẹ tử vong rồi phi tang xác xuống giếng - Ảnh: Saostar

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã tỏa đi nhiều hướng, vây ráp nơi Thương cố thủ, đồng thời vận động tuyên truyền để anh ta ra đầu thú. Bên cạnh đó, công an đánh lạc hướng sau đó bất ngờ đột nhập lên khống chế đối tượng và giải cứu thành công bé trai.

Lúc này, Thương tỏ ra bình tĩnh và không có ý định chống đối, còn cháu bé 4 tuổi thì hoảng loạn tinh thần và khóc rất nhiều. Ngay sau khi cứu được con tin, công an đã giao cháu cho mẹ làm biện pháp trấn an. Hiện bé trai đã ổn định tinh thần và được mẹ chăm sóc.

Nghi phạm có biểu hiện tâm thần khi căn nhà 3 tầng vừa xây xong

Trước đây, Thương rất hiếu thảo và phụng dưỡng bố mẹ nuôi hết mực. Học xong lớp 12, Thương tiếp tục đi học nghề rồi được ông bà H. dựng vợ gả chồng cho. Tuy nhiên vợ Thương sức khỏe không tốt, không làm được việc nặng nên kinh tế gia đình hoàn toàn do Thương đảm nhận. 

Mấy năm trước chồng mất, bà H. dồn toàn bộ tiền bạc tích cóp được cho Thương lấy vốn làm ăn. Nhờ tu chí với vay mượn thêm, 3 năm trước Thương đã xây được căn nhà 3 tầng khang trang nhất nhì trong xóm.

Bi kịch của người mẹ bị con trai giết rồi phi tang xác xuống giếng: Nhận nuôi từ khi còn ẵm ngửa, thương yêu hết lòng - Ảnh 4
Sau khi sát hại mẹ, Thương ôm con lên tầng thượng cố thủ - Ảnh: Thời Đại

Thế nhưng từ khi xây nhà xong, có thể gia đình nhiều chuyện phải lo, Thương có biểu hiện bị tâm thần. Những lần phát bệnh trước đây, Thương đã đi gõ cửa từng nhà trong xóm hoặc mở loa đài hát thâu đêm hay đi đập phá đồ đạc.

Trước đây, mỗi lần lên cơn bị họ hàng khống chế, chỉ cần bà H. khuyên bảo nhẹ nhàng là Thương nghe ngay, không bao giờ cãi mẹ nửa lời. Chiều 21/10, Thương có biểu hiện lạ, đuổi vợ con ra khỏi nhà và lảm nhảm không ngớt. Bà H. sang khuyên nhủ con và ngủ lại nhà. Đến nửa đêm, vợ Thương ôm con gái chạy, còn Thương kêu la không ngừng, nói đã giết bà H. và vứt xuống giếng, sau đó ôm con trai lên tầng thượng cố thủ. Mãi đến sáng, công an mới khống chế được Thương và giải cứu cháu bé an toàn.

Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được Công an tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ.

Thư tuyệt mệnh của đôi vợ chồng treo cổ cùng hai con thơ ở Hà Tĩnh: 'Cuộc sống này chán lắm mọi người à'

Thư tuyệt mệnh của đôi vợ chồng treo cổ cùng hai con thơ ở Hà Tĩnh: 'Cuộc sống này chán lắm mọi người à'

Trong lá thư tuyệt mệnh, hai vợ chồng nạn nhân gửi lời xin lỗi, đồng thời cho biết cả nhà tìm đến cái chết do mấy năm nay cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc không lối thoát.

Xem thêm
Từ khóa:   con giết mẹ giết người phi tang xác giết người tỉnh hòa bình huyện lương son

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 12 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 18 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 43 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào