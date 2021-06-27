Bà chủ nha khoa Khánh Kiều đã tát khách hàng còn dám thách 'Mày quay đi...' là người có 'máu mặt' thế nào?

Tin nóng 27/06/2021 13:22

Sau vụ việc một nữ khách hàng bị chủ phòng khám nha khoa Khánh Kiều tát vao mặt, nhiều người đã tìm hiểu thông tin về vị nữ bác sĩ này. Công chúng cảm thấy khó hiểu vì không biết lý do gì người này lại có thể giữ thái độ vênh váo sau khi hành hung khách hàng của mình.

Thời gian gần đây, MXH có xuất hiện một video ghi lại cảnh một người đàn ông đang tức giận đòi lại công bằng cho vợ sau khi cô bị chủ của một cơ sở nha khoa tát. Trong đoạn clip trên, người phụ nữ với vai trò là chủ của phòng khám khiến nhiều người tức giận vì không những đánh khách mà còn giữ thái độ vênh váo.

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Chủ nhân phòng khám nha khoa Khánh Kiều - người tát 'cháy mặt' khách - Ảnh: Chụp màn hình

Phòng khám Khánh Kiều khá có tiếng và được đánh giá cao trong vùng

Theo thông tin từ Người Lao Động, chị Đ.T.G. tới Phòng khám Nha khoa Khánh Kiều (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) xử lý răng và trả đủ số tiền điều trị là 12.800.000 đồng. Ngày 25/6, chị G. bị đau nên nên đề nghị Phòng khám Nha khoa Khánh Kiều xử lý thì xảy ra mâu thuẫn. Người phụ nữ được cho là chủ phòng khám nha này đã tát vào mặt khách hàng. Sau đó, anh N.T.L. (chồng chị G.) đã tới Phòng khám này để giải quyết thì 2 bên tiếp tục mâu thuẫn gay gắt. 

Ít phút sau, lực lượng Công an đã mời các bên liên quan về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, khi chủ phòng khám nha khoa làm việc xong, lên ôtô ra về thì giữa đường lại tiếp tục va chạm với xe máy của 1 người quen phía người khách bị tát kia. Ngay lập tức, lực lượng công an tiếp tục mời các bên về làm việc.

Bà chủ nha khoa Khánh Kiều đã tát khách hàng còn dám thách 'Mày quay đi...' là người có 'máu mặt' thế nào? - Ảnh 2
Hình ảnh vụ tai nạn cũng được đưa lên MXH trong 1 clip khác - Ảnh: Người Lao Động
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Chân dung của Nguyễn Kiều Nhi - chủ nha khoa Khánh Kiều - Ảnh: FBNV

Được biết, phòng khám Khánh Kiều nằm ở gần trung tâm thị trấn Ea Kar và được đầu tư tốt về hình ảnh nên khá nổi tiếng tại địa phương. Còn theo thông tin đăng tải trên vinapha.com, một website chia sẻ thông tin về cơ sở y tế và kiến thức y tế, nha khoa Khánh Kiều được bác sĩ N.K.N đứng tên.

Bà chủ nha khoa Khánh Kiều đã tát khách hàng còn dám thách 'Mày quay đi...' là người có 'máu mặt' thế nào? - Ảnh 4
Thông tin về phòng khám Khánh Kiều trên trang Vinapha - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, website này viết: "Nha khoa Khánh Kiều - BS. N.K.N. nằm trong số những nha khoa uy tín ở Đắk Lắk. Với đội ngũ tay nghề cao và chất lượng phục vụ tốt, nha khoa Khánh Kiều từ lâu là địa chỉ nha khoa tin cậy cho mọi người ở khu vực huyện Ea Kar, Đắk Lắk".

Tuy vậy những thông tin quan trọng về vị bác sĩ này như theo học ở đâu, đã có kinh nghiệm bao nhiêu năm trước khi mở phòng khám tư thì không hề được trang web này nhắc đến.

Theo thông tin từ Pháp luật và Bạn đọc, người dân địa phương cho biết, nhà xe Khánh Kiều và phòng khám nha khoa Khánh Kiều không những có tên chung mà còn từng chung 1 vị chủ. Được biết, Bác sĩ K.N.- chủ phòng khám trên còn từng bán vé xe và quản lý nhà xe này trước khi ra riêng.

Trước làn sóng tẩy chay từ cư dân mạng, việc có tên cùng với địa chỉ đang gặp tai tiếng đã khiến chủ nhà xe Khánh Kiều một phen hốt hoảng. Nhiều người dọa nghỉ đi xe của nhà xe Khánh Kiều, thậm chí còn dọa "thấy đâu đập đó" để cho chừa.

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'Bà chủ' nha khoa hiện đã ly hôn chồng, phòng khám nha khoa của cô cũng không còn liên quan đến nhà xe Khánh Kiều nữa - Ảnh: Chụp màn hình

Chủ của nhà xe Khánh Kiều, thông qua fanpage đã lập tức đính chính thông tin, xin mọi người đừng tẩy chay nhầm. Người này thông báo: "Trước đây khi bắt đầu thành lập thương hiệu, lấy thương hiệu Khánh Kiều là lúc hai vợ chồng còn hòa thuận. Hiện tại đã ly dị hơn 2 năm. Hiện tại người quản lý nhà xe là anh Ly, chồng cũ của chị N. (nha khoa Khánh Kiều). Hiện tại chị N. (nha Khoa Khánh Kiều) không hề liên quan gì đến nhà xe. Vậy nên nhà xe mong rằng quý hành khách hiểu cho nhà xe".

Bà chủ nha khoa Khánh Kiều đã tát khách hàng còn dám thách 'Mày quay đi...' là người có 'máu mặt' thế nào? - Ảnh 6
Bài đăng trên fanpage của nhà xe - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, quản lý của nhà xe hiện tại còn thông tin thêm, vì nhà xe đã ổn định hoạt động từ năm 2017 nên chủ nhân không muốn đổi tên dù đã ly hôn với vợ cũ.

Hiện tại, công an đã vào cuộc điều tra về vụ việc bà chủ nha khoa Khánh Kiều tát bệnh nhân. Được biết, BS N.K.N. vẫn chưa lên tiếng xin lỗi khách hàng của mình. Nhiều thông tin vụ việc vẫn được đồn đoán nhưng tại sao người này lại có cách ứng xử khó hiểu với vợ chồng khách hàng thì vẫn là một câu hỏi lớn chưa có lời đáp.

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Mới đây, một vụ mâu thuẫn giữa khách hàng và chủ phòng khám nha khoa trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã làm dư luận dậy sóng. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

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