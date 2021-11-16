Tiểu sử Phan Đình Tùng - Chàng ca sĩ có kiểu tóc lạ và sở hữu chất giọng đặc biệt

Ca sĩ Phan Đình Tùng có tên thật là Phan Thy Phương Tùng, sinh ngày 26/12/ 1975, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2004 cho đến nay. Tuy nhiên, tên tuổi của anh chỉ nổi tiếng trong những năm 2009 trở về trước.

Đối với công chúng yêu nhạc, ca sĩ Phan Đình Tùng luôn là cái tên được đánh giá cao. Dù những album phát hành đã lâu như Khát khao trở về; Đánh thức trái tim; Vườn hoa sao rơi; Anh vẫn còn yêu em… vẫn nhận về “cơn mưa lời khen” từ khán giả, có nhiều lượt nghe và hút người yêu thích. Chính vì vậy, sức “nóng” cũng như tiểu sử của Phan Đình Tùng chưa bao giờ hạ nhiệt, luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Cứ tưởng các thành viên trong nhóm sẽ đi với nhau dài lâu nhưng thực tế MTV phát hành được vỏn vẹn chỉ 2 album thì nhóm có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự.

Trước khi nổi tiếng là một ca sĩ solo, Phan Đình Tùng được biết đến là một cựu thành viên trong nhóm nhạc MTV. Nhóm nhạc này, vừa mới ra đời đã rất nổi tiếng, thu hút được đông đảo lượng khán giả theo dõi và yêu thích.

Phan Đình Tùng có phong cách độc đáo và giọng hát nội lực

Lúc ấy trong nội bộ bắt đầu có xích mích, khi không còn tìm được tiếng nói chung trên con đường hoạt động nghệ thuật, Phan Đình Tùng quyết định tách riêng. Cũng từ đó anh bắt đầu sự nghiệp hát solo của mình, với tư cách một ca sĩ độc lập. Tự chọn con đường đi riêng vào thời điểm ấy của Phan Đình Tùng là một lựa chọn chính xác. Vào khoảng thời gian ấy, anh nhanh chóng ra mắt khán giả và rất đầu tư cho sản phẩm âm nhạc.

Đặc biệt trong năm 2008, ca sĩ Phan Đình Tùng tuyên bố thực hiện dự án 12 album trong 12 tháng. Ngay khi vừa tuyên bố, giới truyền thông và người hâm mộ dành rất nhiều sự chú ý cho dự án âm nhạc của ca sĩ Phan Đình Tùng. Mọi người cũng rất ngạc nhiên với tuyên bố này của Phan Đình Tùng bởi từ trước tới nay trong lịch sử âm nhạc Việt Nam và có lẽ là cả ở trên thế giới chưa từng có ai có thể phát hành được nhiều album trong thời gian ngắn đến thế.

Dường như mọi người cũng đã đoán được cái kết về tuyên bố của Phan Đình Tùng. Chính xác là dự án của anh đã không nhận được thành công như mong đợi. Anh chỉ phát hành được 7 album trong tổng số 12 album như đã tuyên bố. Tuy nhiên, với 7 album được phát hành chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi thực sự là một kỷ lục đáng nể đối với giới ca sĩ ở Việt Nam.

Phan Đình Tùng đang tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc

Trong khoảng thời gian để phát hành các album anh đã cố gắng rất nhiều. Vì thế, cho đến thời điểm hiện tại, rất nhiều ca khúc của anh vẫn được khá giả yêu thích như Bởi vì anh yêu em, Cào cào lá tre, Con gái nhỏ của ba, Cha yêu con, Con trai…

Thời điểm tên tuổi Phan Đình Tùng nổi tiếng nhất chính là vào 2008-2009. Khoảng thời gian này anh được rất nhiều chương trình săn đón, các bài hát của anh cũng được người người nhà nhà phát, nghe đi nghe lại rất nhiều lần.

Sau khoảng thời gian nổi tiếng, Phan Đình Phùng lại chọn chững lại, để tập trung hơn, đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc, không còn ra đại trà như trước. Vì vậy, năm 2014, sau một khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật có phần chững lại, chặng đường 10 năm ca hát của ca sĩ Phan Đình Tùng được tái hiện một lần nữa trong chương trình âm nhạc mang tên Dấu Ấn.

Chương trình này được tổ chức rất hoành tráng, công phu. Khách mời tham gia biểu diễn trong liveshow của ca sĩ Phan Đình Tùng cũng là những tên tuổi nổi tiếng với khán giả Việt Nam, có thể kể đến những nghệ sĩ như: NSƯT Thành Lộc, nghệ sĩ Cát Phượng, ca sĩ Thanh Lam, ca sĩ Phương Thanh, nhóm MTV, Thái Ngọc Bích.

Phan Đình Tùng đang chuyển sang dòng nhạc Bolero

Mỗi một khách mời xuất hiện cùng Phan Đình Tùng trong những tiết mục đánh dấu bước chuyển mình trên chặng đường hoạt động nghệ thuật. Đồng thời tạo nên điểm sáng trong buổi biểu diễn, càng làm cho buổi biểu diễn trở nên nóng hơn, sôi động hơn.

Bắt đầu vào năm 2015, Phan Đình Tùng cho ra mắt album âm nhạc theo phong cách trữ tình với tên gọi Riêng một góc trời. Đây là album ấp ủ rất nhiều hy vọng của nam ca sĩ. Trải lòng về album này, nam ca sĩ cho biết anh mới trở lại sau 2 tháng dưỡng bệnh, anh thích những bài hát vượt thời gian. Hơn nữa, anh cho rằng bản thân cũng đã đến độ tuổi muốn trải lòng với những sáng tác đầy chất thơ, giai điệu da diết. Vậy nên những bài hát trong album này mang một phong cách và giai điệu riêng, ấm lòng người nghe.

Vào 2017, ca sĩ Phan Đình Tùng cùng nhạc sĩ Châu Đăng Khoa ra mắt album mang tên Cảm Xúc. Đây cũng là album là sản phẩm mới nhất của Phan Đình Tùng sau 2 năm vắng bóng trong hoạt động nghệ thuật, tập trung vào kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Châu Đăng Khoa là nhạc sĩ được Phan Đình Tùng tin tưởng gửi gắm những cảm xúc của mình trong dự án âm nhạc lần này. Sở dĩ Phan Đình Tùng chọn hợp tác với Châu Đăng Khoa là khi lên ý tưởng sẽ thực hiện album mới Châu Đăng Khoa cũng có sự đồng cảm với tâm huyết, mong muốn của nam ca sĩ.

Những album gần đây của Phan Đình Tùng nhận được sự yêu mến của khán giả

Trong album Cảm Xúc, mỗi ca khúc là một câu chuyện, viết qua nhiều giai đoạn, thời gian. Đặc biệt, cũng có câu chuyện của chính tác giả, cũng có câu chuyện của bạn bè, đồng nghiệp, được kể lại qua những ca khúc cùng với tiếng hát nhiều sự trải nghiệm của Phan Đinh Tùng…

Trong album này, ca sĩ Phan Đinh Tùng quyết định thực hiện vài bản song ca để tăng thêm màu sắc, cũng như tính đối thoại cho album “Cảm xúc”. Lựa chọn đầu tiên Châu Đăng Khoa dành cho ca sĩ Thu Minh với ca khúc “Hãy yêu nhau đi”. Bởi theo anh, ca khúc này có những quãng giọng chỉ có Thu Minh mới xử lý phù hợp và cũng rất ăn ý với chất giọng của Phan Đinh Tùng. Ngoài ra thì không thể thiếu sự xuất hiện của nhóm MTV trong ca khúc “Dẫu người không đến đây”.

Là người luôn cầu toàn cho mỗi ấn phẩm, vì vậy, album Cảm Xúc cũng rất được đầu tư. Mặc dù đã hoàn thành từ rất sớm, nhưng ca sĩ Phan Đinh Tùng đã hoãn lại để cùng Châu Đăng Khoa có thể nghe đi nghe lại từng bản ghi âm một để có được bản tốt nhất. Chính vì sự tỉ mỉ, muốn mang sản phẩm tốt nhất đến cho khán giả. Vì vậy trước khi ra mắt album này đã được rất nhiều khán giả mong đợi.

Đúng là Phan Đình Tùng và Châu Đăng Khoa đã không làm khán giả thất vọng. Âm nhạc thì được đầu tư rất công phu, hình ảnh cũng như thiết kế bìa cho CD, cũng được thực hiện cẩn thận từng chi tiết. Về mặt hình ảnh, Phan Đinh Tùng quyết định mang vào album của mình 2 yếu tố, đó là sự sang trọng và tươi mới. Sản phẩm có nhiều yếu tố mới, sự kết hợp rất nhiều yếu tố hoàn thiện, chính vì vậy sản phẩm âm nhạc chất lượng đã mang về thành công cho Phan Đinh Tùng. Album được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả.

Hiện tại, ca sĩ Phan Đình Tùng quyết định thử sức ở bolero. Càng ngày anh lại càng đam mê với dòng nhạc này.

Cuộc sống riêng tư của ca sĩ Phan Đình Tùng

Ca sĩ Phan Đình Tùng đã kết hôn với Thái Ngọc Bích, cả hai có một gia đình rất ấm êm với cô con gái đáng yêu có bé Noel. Anh thường xuyên cập nhật hình ảnh của con gái trên trang cá nhân, qua đó bày tỏ niềm hạnh phúc khi có cô con gái đáng yêu.

Trong mỗi chặng đường thay đổi dòng nhạc, bà xã rất ủng hộ Phan Đình Tùng. Mặc dù, về sự thay đổi trong hành trình làm nghề của Phan Đình Tùng, Thái Ngọc Bích bộc bạch trước đây, cô không thích bolero. Tuy nhiên, từ khi Phan Đình Tùng chuyển sang theo đuổi thì cô lại yêu mến đến mức “bị nghiện”.

Phan Đình Tùng đang có hạnh phúc viên mãn bên vợ và con gái

Phan Đình Phùng rất yêu gia đình. Vì vậy, trong liveshow Dấu Ấn kỷ niệm 10 năm ca hát của mình, Phan Đình Tùng cùng vợ và con đã hát bài hát “ Ba Ngọn Nến Lung Linh” của nhạc sĩ Phương Uyên trên sân khấu. Bài hát lay động lòng người.

Qua đây, với những thông tin trên, hy vọng phần nào đã giúp các bạn hiểu rõ hơn con đường sự nghiệp, cuộc sống riêng tư cũng như tiểu sử Phan Đình Tùng. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, sự nghiệp ca hát của Phan Đình Tùng có phần chững lại nhưng mà tên tuổi của anh vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt.