Tiểu sử Nhật Kim Anh - Phận hồng nhan lắm gian truân 

Cái tên Nhật Kim Anh chỉ là nghệ danh, còn tên thật của cô là Đỗ Thị Kim Huê. Cô sinh ngày 15/08/1985, tại Thanh Hóa. Với vẻ đẹp dịu dàng, đôn hậu, cùng chất giọng ngọt ngào, trong trẻo, Nhật Kim Anh được nhiều khán giả yêu quý. Cô gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá như Top 5 album vàng của tháng (2008), Nữ diễn viên xuất sắc, Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất…

Nhật Kim Anh là ca sĩ đi lên bằng chính thực lực của mình. Cô nàng xuất phát là một người không thân thế, không đại gia chống lưng nhưng bằng sự kiên định và sở hữu giọng hát ngọt ngào, khả năng diễn xuất đỉnh cao, đã nhanh chóng giúp cô tỏa sáng. Chính vì vậy, cái tên Nhật Kim Anh hiện nay nổi như cồn, được rất nhiều đạo diễn và các nhãn hàng quảng cáo săn đón.

Tiểu sử ca sĩ Nhật Kim Anh bắt đầu sự gian truân từ khi 7 tuổi, cô cùng gia đình chuyển từ Thanh Hóa vào Vũng Tàu để lập nghiệp. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề suôn sẻ, trên đường đi cả gia đình bị cướp và trở nên trắng tay.

Phần lớn, khán giả chỉ biết đến cô là một ca sĩ có giọng ca oanh vàng, diễn xuất đỉnh cao cùng nhan sắc hơn mà ít ai biết được, trước khi chạm tay đến thành công cô đã phải trải qua một cuộc sống vô cùng khó khăn.

Từ nhỏ Nhật Kim Anh đã trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống

Khó khăn lại chồng chất khó khăn khi cha cô mất 1 năm sau đó, để lại mẹ cô và 4 đứa con thơ. Là người hiểu chuyện từ sớm, Nhật Kim Anh đã lên Sài Gòn để kiếm sống và làm người giúp việc từ năm 13 tuổi.

Nhưng ông trời thương người hồng nhân, lên sài gòn cô có cơ hội đến với nghiệp hát. Tuy nhiên, với một người chân chất, chân ướt chân ráo bước vào showbiz khiến cô bị choáng ngợp. Nhưng không vì thế khiến cô chùn bước, cô chăm chỉ sự tập trung cho sự nghiệp ca hát. Cuối cùng cũng hái được trái ngọt bằng chứng là hàng loạt bài hát của cô từng làm mưa làm gió thế giới Vpop một thời như Lâu đài cát, Thà người đừng hứa, Con ghẻ, Món quà cuối, Đêm trắng, Đoạn đường vắng… Cô cũng trở thành giọng ca vàng được săn đón ở khắp các tụ điểm âm nhạc.

Từng bước đứng vững trong showbiz, Nhật Kim Anh cũng lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Dù là diễn viên tay ngang nhưng cô được các đạo diễn đánh giá rất cao bởi sự tập trung, đọc kỹ kịch bản và nắm bắt tâm lý nhân vật tốt. Vì vậy, cho dù là vai cô gái nhu mì, ủy mị, người vợ tảo tần, đến thâm hiểm hay độc ác… cô cũng diễn rất tròn vai. Vì vậy, phần lớn các tác phẩm có sự góp mặt của cô đều để lại ấn tượng sâu sắc qua từng vai diễn như cô ca kỷ Cầm trong Long Thành cầm giả ca...

Không chỉ dừng lại ở những phim tình cảm tâm lý, Nhật Kim Anh còn thử sức với phim hành động giật gân Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ. Lần đầu tham gia thể loại phim này nhưng diễn xuất của Nhật Kim Anh đã trở thành điểm sáng của phim. Dù trong phim có nhiều cảnh nguy hiểm, nhưng cô quyết định không nhờ đến diễn viên đóng thế.

Hiện nay, không chỉ dừng lại ở công việc ca hát, diễn xuất, Nhật Kim Anh còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Cô là một nữ doanh nhân thành đạt, phân phối độc quyền mỹ phẩm có tiếng tại Việt Nam. Hiện tại, Nhật Kim Anh đã mở khoảng 26 cửa hàng trên toàn quốc và đạt giải Nhà lãnh đạo xuất sắc châu Á Thái Bình Dương.

Chuyện tình đầy nước mắt của Nhật Kim Anh

Mặc dù thành công trong sự nghiệp là thế, nhưng đường tình duyên của nữ ca sĩ khá lận đận. Mối tình đầu của cô với bạn trai kéo dài 3 năm, với những kỷ niệm đầy ngọt ngào, lãng mạn nhưng kết thúc với sự phản bội từ người cô yêu. Vì rất yêu nên Nhật Kim Anh đã ba lần tự tử vì tình nhưng may mắn thoát chết.

Gia đình thời còn hạnh phúc của Nhật Kim Anh

Cũng từ lần yêu thất bại đó cô đã mạnh mẽ và cứng cáp hơn. Dường như cô cũng bắt đầu dè dặt hơn về việc chia sẻ chuyện tình cảm của mình. Cô không còn chia sẻ nhiều về đời tư cá nhân, đặc biệt là đối tượng hẹn hò nữa. Tất cả đều muốn giữ riêng cho mình, ngại những điều tiếng xã hội.

Vậy nên, mãi đến năm 2014, cô khiến khán giả xôn xao khi nhận được tin nàng sẽ lên xe hoa cùng Ngô Nguyễn Phúc Bửu Lộc. Ai ai cũng ngỡ ngàng, nhưng cũng hạnh phúc và mừng cho cô đã tìm được chàng hoàng tử của đời mình. Nhật Kim Anh cũng đã làm một MV, có sự tham gia của Bửu Lộc để tặng chồng nhân ngày cưới. Đám cưới ấy nhận được sự chúc phúc nhiệt tình của khán giả và người hâm mộ. Tháng 9/2015, gia đình nhỏ của Nhật Kim Anh chào đón bé Putin kháu khỉnh. Gia đình nhỏ ấy đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh, giúp cô ngày càng thành công trong công việc.

Tuy nhiên, đúng là phận hồng nhan, lận đận đủ đường, cứ tưởng đó là hạnh phúc mãi mãi, nhưng không lâu sau, vào năm 2019 thì cô chính thức xác nhận mình và chồng đã đường ai nấy đi từ 3 năm trước.

Trải lòng về cuộc sống hôn nhân của mình, Nhật Kim Anh cho biết năm 2017, cuộc hôn nhân đã bắt đầu rạn nứt, cô đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên vì muốn giữ cho con một mái ấm bình yên và còn vì cả danh dự của gia đình chồng nên mãi đến năm 2019, cô mới công khai vấn đề hôn nhân của mình.

Từ những bất đồng về quan điểm sống và cách suy nghĩ đã khiến cô và chồng không thể hòa hợp được với nhau. Người hâm mộ không khỏi cảm thấy xót xa vì nữ ca sĩ đã phải gắng gượng suốt một khoảng thời gian dài. Bởi với một người phụ nữ, hôn nhân không hạnh phúc là một điều bất hạnh rất lớn.

Việc ly hôn của ca sĩ Nhật Kim Anh cũng tốn không ít giấy mực của báo chí. Bởi cô không giành được quyền nuôi con. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, cộng với việc không được nuôi con, nỗi khổ không thể nói hết lên bằng lời.

Nhật Kim Anh và chồng cũ tranh giành nhau quyền nuôi con

Sau bao nhiêu đấu tranh, ngày 23/03/2020, tòa án mới tuyên Nhật Kim Anh thắng kiện trong việc nuôi con trai. Theo đó cha của bé là anh Bửu Lộc phải trao quyền nuôi con cho mẹ ruột của bé. Tuy nhiên, đây chỉ mới là phiên sơ thẩm và từ phía chồng cũ của Nhật Kim Anh vẫn có thể kháng cáo. Không chấp nhận, chồng cũ Nhật Kim Anh cũng đã đưa ra mọi bằng chứng để không mất quyền nuôi bé. Cả hai bên đều rất gay gắt về vấn đề này.

Nhật Kim Anh rất khổ tâm vì điều này. Đã từng là vợ chồng, vậy mà giờ đây cả hai đến nhìn mặt nhau cũng khó, ra tòa ly hôn, nhưng vẫn giằng xé nhau. Nhưng sau tất cả, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là bé Putin. Vì nghĩ đến con, sau khi trải qua mọi chuyện, Nhật Kim Anh cũng đã học được cách mạnh mẽ vượt qua, trở lại hoạt động nghệ thuật, tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh. Nhật Kim Anh cũng đã lấy lại thăng bằng, mọi thứ đã và đang dần đi vào ổn định. Giờ đây, Nhật Kim Anh là một người phụ nữ thành đạt, cuộc sống giàu có mà nhiều người mong ước.

Hiện tại Nhật Kim Anh rất giàu có nhưng vẫn thiếu một nửa hoàn hảo

Qua đây thấy rằng, Nhật Kim Anh đúng là số khổ vì tình duyên. Lúc nhỏ, tiểu sử Nhật Kim Anh cũng trải qua rất nhiều đắng cay, đến khi lớn lên lại lận đận vì tình yêu. Cuộc sống giàu sang, sung túc, nhưng dường như vẫn có sự chưa trọn vẹn vì cô vẫn đang lẻ bóng một mình, lẻ loi sáng tối đi về. Hy vọng trong thời gian sắp tới, Nhật Kim Anh sẽ tìm được một người yêu mình thật lòng để bao bọc và che chở cho cô suốt đời này



