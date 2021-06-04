Tiểu sử Hari Won - Nữ ca sĩ, MC với cuộc hôn nhân siêu ngọt ngào cùng Trấn Thành

Ở cái tuổi trường thành, giọng ca Anh Cứ Đi Đi đã vào học ngành Việt Nam Học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cô vào đây để trau dồi kiến thức cũng như vốn từ vựng chưa được thông thạo của mình. Sau đó cô quay trở về Hàn Quốc, tham gia và trở thành thành viên của một group nhạc Hàn Quốc ra đời năm 2001 có tên là KISS (Korea International SuperStar).

Hari Won có tên thật là Lưu Esther. Cái tên của cô trong tên Hàn có nghĩa là “cầu được ước thấy”. Trong tiếng Việt, cái tên Hari Won có thể được dịch thành “Nguyễn Hạ Lợi”. Cô sinh ngày 23 tháng 6 năm 1985, sinh ra và lớn lên tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Hiện nay cô là nữ MC, ca sĩ người Hàn nữ gốc Việt thành công nhất tại Việt Nam. Khi được hỏi tại sao không lựa chọn Hàn Quốc là nơi để phát triển sự nghiệp? Thì cô nàng Hari Won đã chia sẻ rằng: “Ở Việt Nam cô cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn, thân thiện hơn nên muốn gắn bó dài lâu tại mảnh đất này”.

Nhưng cái tên Hari Won thực sự được công chúng Việt biết đến là vào năm 2013, cô cùng với bạn trai cũ là Rapper Tiến Đạt tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú . Lúc đó, người ta biết đến cô nhiều hơn với danh tiếng là bạn gái của Rapper Tiến Đạt, với mối tình đẹp đẽ lúc đó của hai người, còn danh tiếng ca sĩ của cô thời đó vẫn chưa nổi. Cũng chính từ đây cô có nhiều cơ hội tiến xa hơn trong hoạt động showbiz. Cô tham gia nhiều chương trình ca hát đến các show truyền thực tế với vai trò từ thí sinh. Đồng thời cô cũng có cơ hội được đóng chính với Sơn Tùng M-TP trong bộ Phim Chàng Trai Năm Ấy, hay phim Bệnh Viện ma, Trùm Cỏ…

Tuy nhiên, giữa cái thời thịnh hành của nhạc K-POP ở Hàn Quốc, có nhiều nhóm nhạc danh tiếng ra đời thì nhóm nhạc của cô không mấy thành công. Nhờ vào việc hiểu biết của cô ở Việt Nam, cô đã đề xuất nhóm nhạc của mình sang Việt Nam lưu diễn. Sau chuyến lưu diễn, nhóm nhạc của cô cũng gặt hái được ít nhiều thành công. Tuy nhiên, sau một thời gian nhóm nhạc cũng tan rã. Hari Won chọn Việt Nam là nơi phát triển sự nghiệp. Một phần là do sự chú ý của khán giả đến một nữ ca sĩ trẻ Hàn Quốc nói thành thục tiếng Việt.

Các MV, bài hát của cô cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng hơn như Hương đêm bay xa, Love You Hate You (ft Đinh Tiến Đạt), Anh cứ đi đi, Vì em vẫn, It’s you…

Mặc dù đã chứng minh được thực lực với công chúng Việt, nhưng trong những giai đoạn này cô gần như vẫn chưa thoát ra được khỏi danh xưng “Mỹ nhân ngoại quốc”. Khi xuất hiện trong các chương trình truyền hình, các bộ phim vẫn còn rất mờ nhạt.

Sự nghiệp lên như diều gặp gió sau khi kết hôn với Trấn Thành

Tháng 1/2016, Hari Won và Rapper Đinh Tiến Đạt đã chính thức xác nhận chuyện cả hai đường ai nấy đi sau 9 năm gắn bó bên. Những người yêu mến cặp đôi này đã rất bàng hoàng và có nhiều tranh cãi trái chiều.

Khi kết thúc mối quan hệ này, Hari Won bị chỉ trích nhiều hơn, bởi chưa được bao lâu cô đã bước vào mối quan hệ mới, tay trong tay với Trấn Thành. Lúc ấy, người ta nói rằng nữ ca sĩ Hương Đêm Bay Xa là người phụ bạc mà quên đi tình cảm 9 năm gắn bó. Trước làn sóng dư luận mạnh mẽ chỉ trích người đẹp thì cả Trấn Thành và Tiến Đạt đều lên tiếng bênh vực cô.

Sau khi kết hôn với Trấn Thành sự nghiệp của Hari Won rất thành công

Mặc dù là vậy, cô vẫn mất rất nhiều hợp đồng quảng cáo, các dự án đã ký kết, hợp đồng quảng cáo cũng tạm ngừng. Giữ tâm bão bị chỉ trích, người đẹp im lặng và cố gắng tập trung hơn nữa cho công việc. Cô nỗ lực gấp 3, 4 lần so với trước đây.

Đến cuối năm 2016, Hari Won đã chính thức lên xe hoa với Trấn Thành. Từ khi kết hôn cả hai đã trở thành cặp đôi hot nhất nhì showbiz Việt. Cũng từ sau khi kết hôn, sự nghiệp của bà xã Trấn Thành lên như diều gặp gió. Cô được nhận nhiều lời mời trở thành đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng đa dạng về ngành nghề.

Trong lĩnh vực ca hát, sau bao ngày tháng nỗ lực cô cũng đã được sướng tên lên nhận cúp đúp giải thưởng Ca khúc pop/rock được yêu thích nhất tại Zing Music Awards 2016 và Top 20 bài hát của năm tại Vpop 20 Awards 2016.

Không chỉ có vậy, hình ảnh của cô ngày càng tốt dần lên, được nhiều chương trình săn đón, ngang tầm với các ngôi sao đình đám khác trong làng giải trí. Vì vậy, tần suất cô xuất hiện trên sóng truyền hình ngày càng nhiều hơn. Cô liên tiếp được mời làm giám khảo, xuất hiện trong nhiều chương trình. Cô cũng được mời tham gia nhiều dự án phim và hợp đồng quảng cáo cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Mặc dù Hari Won khởi nghiệp là ca sĩ nhưng lại khá thành công với vai trò là diễn viên và MC. Trong thời gian gần đây, cô ít ra bài hát mới thay vào đó thường xuyên xuất hiện với vai trò là diễn viên và MC nhiều hơn.

Hari Won cũng thử sức với vai trò là diễn viên

Có thể nói, sau cuộc hôn nhân với Trấn Thành, Hari Won ngày càng thành công, xinh đẹp, rạng rỡ hơn. Cô cũng cố gắng thay đổi hình ảnh, làm mới mình, thử sức với bản thân khi tự tay sản xuất web drama “Thiên Ý”. Cô sẵn sàng chi lớn để Trấn Thành góp mặt trong phim mới của mình. Cô cũng cố gắng hoàn thiện một cách chỉn chu, trọn vẹn, nhằm gửi đến công chúng những sản phẩm chất lượng nhất.

Hari Won được đài KBS Hàn Quốc làm phim về cuộc đời mình

Năm 2017, Hari được đài KBS Hàn Quốc thực hiện một bộ phim tài liệu nói về cuộc sống và sự nghiệp của cô ở đất nước Việt Nam. Bộ phim nói về cuộc đời, sự nghiệp và những thăng trầm của Hari Won. Cô sinh sống khá lâu ở Việt Nam, tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật và được nhiều công chúng Việt đón nhận. Trong bộ phim tài liệu cô cũng tích cực quảng bá văn hóa lẫn con người Hàn đến gần hơn với Việt Nam.

Sau khi bộ phim tài liệu được phát sóng, cái tên Hari Won ngay lập tức trở thành tâm điểm của mạng xã hội Hàn. Trên nhiều trang mạng cái tên Hari Won được tìm kiếm và vươn lên dẫn đầu. Cô nàng cũng tự hào chia sẻ thông tin này trên trang cá nhân.

Giờ đây, Hari Won khiến nhiều người ngưỡng mộ và xen lẫn chút ghen tỵ. Sự nghiệp thăng tiến, có cuộc hôn nhân viên mãn với MC, diễn viên hài và diễn viên lồng tiếng điển trai Trấn Thành. Hai người cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc của mình trên trang cá nhân. Cùng nhau tham dự sự kiện và cùng nhau quay tiktok giải trí.

Sau khi kết hôn Hari vẫn độc lập và chăm chỉ làm việc

Một điểm rất khác biệt ở Hari Won với các Mỹ nhân khác đó là dù đã kết hôn nhưng cô vẫn thích sự độc lập, cô thậm chí còn làm việc chăm chỉ, hăng say hơn trước. Cô rất được ông xã ủng hộ. Vậy nên cô luôn muốn học hỏi, thử thách bản thân. Đặc biệt là không muốn mang danh ăn theo danh tiếng của chồng. Cô muốn dùng chính năng lực bản thân để khẳng định vị trí của mình trong lòng người hâm mộ. Có lẽ cũng chính vì điểm này mà Trấn Thành càng ngày càng yêu cô nhiều hơn. Anh không ép cô phải lui về hậu phương, ở nhà chăm sóc gia đình, hậu thuẫn cho chồng. Chẳng cần biết sau này sẽ ra sao nhưng bây giờ ai cũng thấy Hari Won và Trấn Thành vô cùng hạnh phúc.

Hy vọng qua những thông tin này đã giúp các bạn hiểu hơn về tiểu sử Hari Won. Phải nói cô là một người con gái nghị lực, thành công ở xứ người, luôn nỗ lực làm việc chăm chỉ, thực hiện nhiều dự án hơn để khẳng định vị trí cũng như tài năng thực sự của mình.