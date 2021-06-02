Tiểu sử Đan Trường tỏa sáng ánh hào quang của hoàng tử VPOP 8X

Hiện tại, rất nhiều người ngưỡng mộ anh Bo Đan Trường . Vì không chỉ có sự nghiệp vững chắc mà còn có một gia đình viên mãn, vợ đẹp con ngoan. Đặc biệt, vợ lại còn là một nữ doanh nhân giàu có, đảm đang, chu toàn mọi việc từ trong ra ngoài. Là hậu phương vững chắc giúp Đan Trường có thể tập trung phát triển sự nghiệp.

Đến nay, không chỉ những người thuộc thế hệ 8X, 9X mà ngay cả những cô cậu thế 2K cái tên Đan Trường cũng đã quá quen thuộc. Có lẽ là do anh có khả năng hát từ nhạc trẻ, nhạc truyền thống đến dân ca trữ tình cực ngọt. Vì vậy, dù hiện nay ít tham gia các hoạt động showbiz nhưng anh vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Trong gia đình, dòng họ thì hầu như không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhất là trong lĩnh vực ca hát và biểu diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, Đan Trường lại là người có tài năng thiên bẩm, được ông trời phú cho giọng ca tuyệt vời. Cộng với niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt từ nhỏ. Hơn nữa anh cũng sở hữu một gương mặt điểm trai nên nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều người biết đến. Anh sở hữu cho mình một lượng fan đông đảo vào thời điểm lúc bấy giờ.

Đan Trường tên thật là Phạm Đan Trường, anh sinh ngày 29 tháng 11 năm 1976, sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong một gia đình có 4 anh em. Anh là con trưởng và được mọi người trong gia đình gọi với cái tên thân mật là “Bo”.

Đan Trường có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc

Anh dễ dàng chinh phục những danh hiệu danh giá trong lĩnh vực âm nhạc. Trong suốt thời gian hoạt động, anh đã được rất nhiều giải thưởng về “Ca sĩ được yêu thích nhất năm 1999, Giải thưởng VTV Bài hát tôi yêu, Giải thưởng Mai Vàng, Giải thưởng Làn Sóng Xanh, Giải thưởng Làn Sóng Xanh, Nhân vật được yêu thích năm 1999. Cái tên Đan Trường trở thành điểm sáng cho làng âm nhạc Việt thời bấy giờ. Bất cứ làng quê, vùng miền nào, người dân cũng biết đến tên anh.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực ca hát, anh còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, tham gia đóng nhiều phim điện ảnh nổi tiếng. Có thể kể đến như là Vua hóa cò, Hoàng tử chăn lợn, Võ lâm truyền kỳ, Võ lâm truyền kỳ, Nhất quỷ nhì ma… Nhờ những thành tích nổi bật này, Đan Trường còn được làm Đại sứ Du lịch do chính Đại sứ quán Đài Loan và Hà Lan tại TPHCM.

Nhưng trong Showbiz đầy những cạm bẫy và ích kỷ, anh cũng không tránh khỏi những lùm xùm không hay như: Duy Mạnh tố cáo Đan Trường đã sử dụng ca khúc “Hãy về đây bên anh” của anh nhưng không xin phép; một người phụ nữ tên Dung tố cáo Đan Trường lừa tình và tiền cô với số tiền 60.000 USD; Thư pháp gia Đăng Học tố cáo anh đã tự ý lấy tác phẩm thư pháp của mình để làm album...

Nhưng sau tất cả với những nỗ lực không ngừng nghỉ, mọi lùm xùm cũng lắng xuống. Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, anh đã gặt hái được rất nhiều thành công. Tính đến thời điểm hiện tại, nam ca sĩ giọng ca “Tình Khúc Vàng” đã sở hữu cho mình 30 CD riêng và nhiều CD tổng hợp khác. Trong đó có đến 5 liveshow hoành tráng được tổ chức khắp cả nước.

Cùng thời điểm đó, anh với Cẩm Ly là cặp đôi ca sĩ kết hợp vô cùng ăn ý trên sân khấu, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Đan Trường sớm thành danh và gặt hái được nhiều thành công trong âm nhạc

Có lẽ vì quá thành công trên sân khấu, Đan Trường để lại cho khán giả một hình ảnh quá đẹp. Vì thế mà ít ai biết được anh chàng ca sĩ này lại từng có một tuổi thơ vô cùng cơ cực. Hơn nữa cũng thường bị bạn học trêu chọc.

Từ nhỏ Đan Trường đã sớm hiểu chuyện, vừa học vừa phụ giúp ba mẹ làm nghề bút bi thủ công. Ngoài ra, anh còn bán bánh mì nhỏ ở đầu hẻm, chủ yếu bán cho những cô cậu học sinh gần đó, trong đó có cả bạn bè của anh. Hơn nữa, từ nhỏ thể trạng của anh không tốt, không cao to như bạn bè đồng trang lứa nên thường bị bạn bè trêu chọc bắt nạt.

Đến cuối năm lớp 12 vì điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn nên Đan Trường ngậm ngùi kết thúc con đường học vấn của mình. Anh đã theo học nghề thợ tiện vì thời điểm đó đây là một nghề khá ổn định. Đối với anh lúc đó chỉ cần có tiền để trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình là đã tốt lắm rồi. Có lẽ, nghịch cảnh đã tạo nên con người vĩ đã.

Vào đến năm 1997, anh may mắn được ông bầu Hoàng Tuấn phát hiện. Thế là từ đó, Đan Trường chập chững bước vào con đường nghệ thuật. Với tài năng thiên bẩm, cộng với khuôn mặt điển trai và sự cần cù chịu khó, đam mê nghệ thuật anh đã nhanh chóng thành danh. Danh tiếng của anh ngày càng vang xa. Thoát khỏi cảnh nghèo khổ, có dư giả tiền bạc để giúp đỡ gia đình.

Đan Trường cũng được mời tham gia làm giám khảo cuộc thi âm nhạc

Anh cũng là người tiên phong trong việc mua độc quyền ca khúc để xây dựng hình tượng. Từ năm 1999 – 2019, anh đều hoạt động năng nổ và cực kì nổi tiếng. Anh còn tham gia những bộ phim điện ảnh và làm huấn luyện viên cho những chương trình âm nhạc. Vì vậy, anh sở hữu cho mình một lượng fans hùng hậu.

Đan Trường viên mãn với cuộc hôn nhân hiện tại

Bên cạnh sự nghiệp thì công chúng cũng rất quan tâm đến đời tư của Đan Trường. Hoạt động nhiều năm trong Showbiz thân quen với rất nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, nhưng anh lại lựa chọn kết hôn với một cô gái ngoài ngành. Là một trong những ca sĩ điển trai được nhiều fan nữ yêu mến, khi anh bất ngờ công bố kết hôn với Thủy Tiên - là một doanh nhân người Mỹ gốc Việt, khiến fan hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Trước khi kết hôn, Đan Trường và người yêu đã có khoảng thời gian tìm hiểu nhau là 3 năm. Vượt qua nhiều lời đồn thổi và các vụ Scandal, bằng sức mạnh của tình yêu, họ đã luôn sát cánh bên nhau. Và câu chuyện tình yêu đó đã được kết thúc bằng một đám cưới cổ tích vô cùng hoành tráng. Lễ cưới được tổ chức ở Mỹ và Việt Nam. Giờ đây 2 người đã có với nhau một cậu nhóc kháu khỉnh, đáng yêu, đặt tên là Mathis Thiên Từ.

Hiện tại, vợ chồng anh sống tại Mỹ, trong căn biệt thự hơn 4000m2, có khuôn viên bao quanh và được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng. Ở trong nhà có đầy đủ tiện nghi từ hồ bơi, phòng tập thể thao, quầy bar… Anh cũng sở hữu dàn siêu xe có giá trị khủng, bao người ghen tỵ.

Hiện tại Đan Trường đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn

Hiện nay, nam ca sĩ bận rộn với công việc kinh doanh, tuy nhiên vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình mặc dù tần suất đi hát và ra bài mới ít hơn rất nhiều. Không chỉ dừng lại với lượng ca khúc lúc lớn như Kiếp ve sầu, Đi về nơi xa, Tình quay gót, Hôn môi xa, Mưa buồn, Nếu phôi pha ngày ma. Ảo mộng tình yêu, Dòng sông băng, Tình khúc vàng… đã làm nên tên tuổi của anh. Anh vẫn cố gắng tiếp tục cho ra mắt nhiều ca khúc hay phục vụ cho khán giả trong và ngoài nước.

Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp các bạn hiểu rõ hiểu về tiểu sử Đan Trường. Anh mãi là một chàng ca sĩ tài năng, điển trai để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả dù đã có rất nhiều thế hệ trẻ mới với các bản HIT mới đình đám ra đời. Hiện nay, Đan Trường là một trong số ít những ca sĩ vẫn còn giữ vững được phong độ, nổi tiếng được mọi người trong nước và hải ngại yêu thích.