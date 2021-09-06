Bill Gates là ai? Tiểu sử của William Henry "Bill" Gates

Bill Gates là một nhà công nghệ, nhà lãnh đạo kinh doanh và nhà từ thiện. Anh lớn lên ở Seattle, Washington, với một gia đình tuyệt vời và ủng hộ, những người đã khuyến khích anh quan tâm đến máy tính ngay từ khi còn nhỏ. Anh bỏ học đại học để thành lập Microsoft cùng với người bạn thời thơ ấu của mình là Paul Allen. Ngày nay, Bill là đồng chủ tịch Quỹ Bill & Melinda Gates cùng với Melinda French Gates, nơi ông làm việc để cống hiến tài sản của mình cho xã hội.

Bill lớn lên ở Seattle với hai chị gái của mình.

Cha ( quá cố): William H. Gates Sr., là luật sư Seattle và là một trong những đồng chủ tịch của Quỹ Bill & Melinda Gates.

Mẹ (quá cố): Mary Gates, là một giáo viên, nhiếp chính của Đại học Washington, và là chủ tịch của United Way International.

Ông ngoại ông, J. W. Maxwell là chủ tịch của một ngân hàng liên bang.

Gates có chị gái Kristi (Kristianne), và một em gái là Libby.

Bill có ba người con.

Quá trình học tập và thành lập Microsoft.

Năm 1967.

Ghi danh tại Trường Lakeside. Máy tính được sử dụng đầu tiên.

Gates đã viết đầu tiên của mình chương trình phần mềm ở tuổi 13. Ở trường trung học , anh ấy đã giúp thành lập một nhóm lập trình viên đã vi tính hóa hệ thống tính lương của trường họ và thành lập Traf-O-Data, một công ty bán hệ thống tính toán lưu lượng truy cập cho chính quyền địa phương

Năm 1968.

Bắt đầu lập trình với Paul Allen tại trung tâm máy tính.

Năm 1973.

Vào Đại học Harvard.

Năm 1975 Gates, khi đó đang là sinh viên năm thứ hai tại Đại học Harvard , ông đã cùng với người bạn cùng quê của mình Paul G. Allen để phát triển phần mềm cho máy vi tính đầu tiên . Họ bắt đầu bằng cách điều chỉnh BASIC , một ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng trên các máy tính lớn, để sử dụng trên các máy vi tính. Với sự thành công của dự án này, Gates rời Harvard trong năm học cuối cấp và cùng Allen thành lập Microsoft. Sự ảnh hưởng của Gates đối với ngành công nghiệp máy tính vi mô sơ khai đã tăng lên đáng kể khi Microsoft cấp phép cho một hệ điều hành có tên MS-DOS cho International Business Machines Corporation — sau đó là nhà cung cấp máy tính lớn nhất thế giới và thiết bị tạo sóng trong ngành — để sử dụng trên máy tính siêu nhỏ đầu tiên của họ,IBM PC ( máy tính cá nhân ).

Sau khi phát hành máy vào năm 1981, IBM nhanh chóng thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật cho ngành công nghiệp PC, và MS-DOS cũng đẩy lùi các hệ điều hành cạnh tranh. Trong khi sự độc lập của Microsoft làm căng thẳng mối quan hệ với IBM, Gates đã khéo léo thao túng công ty lớn hơn để nó trở nên phụ thuộc vĩnh viễn vào ông về phần mềm quan trọng. Các nhà sản xuất PC tương thích với IBM, hoặc máy tính nhái, cũng chuyển sang Microsoft cho phần mềm cơ bản của họ. Vào đầu những năm 1990, anh ấy đã trở thành nhà sản xuất máy tính hàng đầu của ngành công nghiệp PC.

Sở thích khác.

Ngoài công việc của quỹ, Bill đã thực hiện riêng một số dự án để giải quyết các vấn đề mà cá nhân ông quan tâm, chẳng hạn như cung cấp năng lượng sạch cho tất cả những người cần nó.

Trong tất cả các công việc của mình — với nền tảng và mặt khác — ông tập trung vào cái mà ông gọi là hoạt động từ thiện mang tính xúc tác: đầu tư vào những đổi mới sẽ cải thiện cuộc sống cho những người nghèo nhất. Chúng là giải pháp cho những vấn đề mà thị trường và chính phủ không đầu tư.

Bill và Microsoft.

1975.

Bắt đầu Micro-Soft với Paul Allen tại Albuquerque, NM.

Khi Bill và Paul Allen thành lập Microsoft, tầm nhìn của họ về “một máy tính trên mọi máy tính để bàn và trong mọi gia đình” dường như đã xa vời với hầu hết mọi người. Ngày nay, nhờ có Microsoft và nhiều công ty khác, tầm nhìn đó đã trở thành hiện thực ở nhiều nơi trên thế giới, và công nghệ cá nhân là một phần không thể thiếu của xã hội.

Bill đam mê công việc của Microsoft và sẽ luôn gắn bó với công ty, bao gồm cả vai trò hiện tại là thành viên hội đồng quản trị và cố vấn công nghệ.

1979.

Microsoft chuyển đến Tiểu bang Washington.

1985.

Windows 1.0 ra mắt.

1986.

Nhờ vào sức mạnh thành công của Microsoft, Gates đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ về giấy tờ với tư cách là cổ đông cá nhân lớn nhất của công ty. Ông trở thành tỷ phú vào năm 1986, và trong vòng một thập kỷ, giá trị tài sản ròng của ông đã lên tới hàng chục tỷ đô la - theo một số ước tính, ông trở thành cá nhân tư nhân giàu nhất thế giới. Với ít mối quan tâm ngoài phần mềm và tiềm năng của công nghệ thông tin , Gates ban đầu thích tránh xa tầm nhìn của công chúng, giải quyết các công việc dân sự và từ thiện một cách gián tiếp thông qua một trong những quỹ của mình. Tuy nhiên, khi quyền lực và danh tiếng của Microsoft ngày càng tăng, và đặc biệt là khi nó thu hút sự chú ý của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Bộ phận chống độc quyền của Gates, với một số miễn cưỡng, đã trở thành người của công chúng hơn.

1995.

Bill cho ra mắt Windows 95.

Bắt đầu từ năm 1995 và 1996, Gates đã tập trung vào Microsoft vào việc phát triển các giải pháp phần mềm cho người tiêu dùng và doanh nghiệp cho Internet.

Ngoài công việc tại Microsoft, Gates còn được biết đến với công việc từ thiện. Với người vợ sau đó của anh ấy,Melinda , ông đã thành lập Quỹ William H. Gates (được đổi tên thànhQuỹ Bill & Melinda Gates năm 1999) vào năm 1994 để tài trợ cho các chương trình y tế toàn cầu cũng như các dự án ở Tây Bắc Thái Bình Dương .

Vào cuối những năm 1990, cặp đôi cũng tài trợ cho các thư viện ở Bắc Mỹ thông qua Quỹ Thư viện Gates (được đổi tên thành Quỹ Học tập Gates vào năm 1999) và quyên tiền cho các khoản tài trợ dành cho người thiểu số thông qua chương trình Gates Millennium Scholars

2000.

Đảm nhận vai trò Kiến trúc sư phần mềm trưởng, khi Steve Ballmer đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành Microsoft.

Bill và Melinda chính thức thành lập quỹ. Họ cũng công bố vòng đầu tiên của Gates Millennium Scholars, một phần của nỗ lực trị giá 1 tỷ đô la để giúp 20.000 thanh niên có đủ khả năng học đại học trong hai thập kỷ tới.

2001.

Xbox ban đầu được phát hành.

2002.

Quỹ đã hoàn thành các nỗ lực giúp cài đặt 47.000 máy tính tại 11.000 thư viện ở tất cả 50 tiểu bang. Chín mươi lăm phần trăm thư viện có máy tính kết nối Internet, tăng từ 27 phần trăm năm 1996.

2008.

Rời bỏ công việc hàng ngày của mình tại Microsoft.

2010.

Bill và Melinda đã thách thức cộng đồng y tế toàn cầu tuyên bố đây là Thập kỷ vắc xin. Họ cam kết 10 tỷ đô la trong 10 năm tới để giúp nghiên cứu, phát triển và cung cấp vắc xin cho các nước nghèo nhất thế giới

Năm 2013.

Bill đã giúp khởi động một nỗ lực trị giá 5,5 tỷ đô la để loại trừ bệnh bại liệt vào năm 2018. Ấn Độ đã được Tổ chức Y tế Thế giới chứng nhận không có bệnh bại liệt, chỉ còn ba quốc gia chưa bao giờ hết bệnh.

2014.

Từ chức chủ tịch. Vẫn ở trong hội đồng quản trị và bắt đầu làm cố vấn công nghệ.

Năm 2015.

Dự luật đã công bố việc thành lập Mạng lưới Giám sát Sức khỏe Trẻ em và Phòng ngừa Tử vong (CHAMPS), một mạng lưới các địa điểm giám sát dịch bệnh ở các nước đang phát triển, để giúp ngăn ngừa các trường hợp tử vong ở trẻ em

2017.

Quỹ Bill & Melinda Gates đã cam kết 300 triệu đô la để giúp nông dân ở châu Phi và châu Á đối phó với biến đổi khí hậu.

2018.

Bill chia sẻ sân khâu với một cốc phân tại Hội chợ nhà vệ sinh sáng tạo ở Bắc Kinh. Bạn diễn của anh đã giúp thu hút sự chú ý đến một vấn đề nghiêm trọng giết chết hơn 500.000 ngàn người mỗi năm do điều kiện vệ sinh kém.





Một số công việc khác.

2006

Bill đã giúp thành lập TerraPower, một công ty nhằm cung cấp cho thế giới một dạng năng lượng hạt nhân hợp lý, an toàn và thân thiện với môi trường hơn.

2010

Melinda, Warren Buffett và Bill đã đưa ra Lời cam kết cho đi, một cam kết của những người giàu nhất thế giới dành phần lớn tài sản của họ cho hoạt động từ thiện.

2014

Bill đã thử làm một video lan truyền với Jimmy Fallon. Điều này không liên quan gì đến hoạt động từ thiện mang tính xúc tác - anh ấy chỉ nghĩ rằng bạn có thể thích nó.

Năm 2015.

Bill đã dẫn đầu việc thành lập Liên minh Năng lượng Đột phá để tài trợ cho các sáng kiến ​​năng lượng sạch, tránh thảm họa khí hậu và đảm bảo rằng tất cả mọi người trên hành tinh có thể tận hưởng một mức sống tốt.

Năm 2017.

Bill đã kết hợp với Roger Federer trong trận đấu thường niên lần thứ tư dành cho châu Phi, một trận đấu quần vợt từ thiện gây quỹ cho Quỹ Roger Federer.

Năm 2018.

Bill đã hợp tác với một nhóm các nhà từ thiện để tạo ra Máy gia tốc chẩn đoán, một chương trình nhằm tìm ra cách chẩn đoán bệnh Alzheimer sớm hơn.

2019.

Bill đã cùng với người bạn lâu năm Warren Buffett phục vụ khách hàng tại Dairy Queen. Nó thì không còn đi được nữa.

Bộ phim tài liệu Netflix Inside Bill: Giải mã Bill Gates đã được phát hành. Loạt phim gồm ba phần kể về cuộc đời của Bill từ thời thơ ấu thông qua Microsoft thông qua công việc của anh ấy ngày nay.

Năm 2020.

Bill và Melinda cam kết khoảng 1,75 tỷ đô la để hỗ trợ toàn cầu ứng phó với COVID-19

Bill và Rashida Jones đã đồng tổ chức một podcast mới, “Bill Gates và Rashida Jones Hỏi những câu hỏi lớn”.

Năm 2021.

Bill xuất bản cuốn sách Làm thế nào để Tránh Thảm họa Khí hậu , đề xuất một kế hoạch ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.

Một số tài liệu được tham khảo từ https://www.gatesnotes.com/ và https://www.britannica.com/



