Màu nude được xem là màu gây nhiều phản cảm khi diện lên trên người thế nhưng không ít Sao Việt lại gây tranh cải khi mặc lên mình. Có người nhìn vào mặc như không mặc, người thì gây “đau mắt” cho người nhìn.
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Cùng điểm qua những cái tên khi diện lên bộ trang phục màu nude gây tranh cải nhất từ cộng đồng mạng.
Ca sỹ Hà Hồ cũng không ítlần bị sự cố khi cô cũng diện lên mình trang phục màu nude. Có vẻ như “kho hàng màu nude” đồ sộ của cô khó có sao nữ nào đọ lại. Mặc dù, cô đã có 3 người con nhưng với body “vạn người mê” thì khi diện những bộ cánh bó sát với tone màu nude chủ đạo làm không ít người phải ngước nhìn theo.
Ngọc Trinh
Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đã không còn xa lạ với những bộ cánh “không còn gì để hở” cũng nằm trong danh sách này. Cô liên tục diện những trang phục màu nude gây “nhói mắt” cho người xem.
Mai Phương Thúy
Nàng hậu Mai Phương Thúy cũng là cái tên hot trong danh sách này, cũng ít lần cô nàng đã diện set đồ màu nude “ôm sát” cơ thể. Nhờ vào gương mặt chuẩn Hoa hậu và “đường cong” chuẩn không cần chỉnh mà nhiều người khi nhìn vào cứ ngỡ.
Siêu mẫu Hà Anh
Hà Anh được biết đến là một trong những siêu mẫu hàng đầu của làng mẫu Việt Nam nên không thể “tậu” cho mình những bộ cánh màu nude gợi cảm. Khiến các chị em khác phải ngưỡng mộ về thân hình chuẩn từng “centimet”.
Sở hữu vóc dáng đẹp nên không ít lần Hoa hậu Hương Giang cũng khiến cộng đồng mạng “ngã ngửa” vì trang phục ôm sát cơ thể với tone màu nude.
Lý Nhã Kỳ
Diễn viên Lý Nhã Kỳ cũng gặp sự cố trang phụ khi diện màu nude ở những sự kiện thảm đỏ. Có lẽ tone màu này gây “phản chủ” khiến nhiều người phải ngỡ ngàng vì độ sexy quá bạo của nữ diễn viên.