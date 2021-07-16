Cùng điểm qua những cái tên khi diện lên bộ trang phục màu nude gây tranh cải nhất từ cộng đồng mạng.

Trang phục gây hiểu nhầm với tone màu nude tưởng chừng như không mặc của Hồ Ngọc Hà. Ảnh: Internet

Ca sỹ Hà Hồ cũng không ítlần bị sự cố khi cô cũng diện lên mình trang phục màu nude. Có vẻ như “kho hàng màu nude” đồ sộ của cô khó có sao nữ nào đọ lại. Mặc dù, cô đã có 3 người con nhưng với body “vạn người mê” thì khi diện những bộ cánh bó sát với tone màu nude chủ đạo làm không ít người phải ngước nhìn theo.

Hà Hồ là Sao Việt có bộ sưu tập màu nude nhiều nhất Showbiz. Ảnh: Internet

Ngọc Trinh

Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đã không còn xa lạ với những bộ cánh “không còn gì để hở” cũng nằm trong danh sách này. Cô liên tục diện những trang phục màu nude gây “nhói mắt” cho người xem.

Không hổ danh là "Nữ hoàng nôi y" với body siêu mượt. Ảnh: Internet

Dù nấu ăn nhưng Ngọc Trinh không quen khoe body của mình. Ảnh: Internet

Một trong những lần Ngọc Trinh diện bộ cánh với tone màu da. Ảnh: Internet

Mai Phương Thúy

Nàng hậu Mai Phương Thúy cũng là cái tên hot trong danh sách này, cũng ít lần cô nàng đã diện set đồ màu nude “ôm sát” cơ thể. Nhờ vào gương mặt chuẩn Hoa hậu và “đường cong” chuẩn không cần chỉnh mà nhiều người khi nhìn vào cứ ngỡ.

Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng chọn cho mình một bộ đồ ôm sát với màu da. Ảnh: Internet

Mai Phương Thúy khoe vóc dáng chuẩn bên bộ cánh màu nude. Ảnh: Internet

Siêu mẫu Hà Anh

Hà Anh được biết đến là một trong những siêu mẫu hàng đầu của làng mẫu Việt Nam nên không thể “tậu” cho mình những bộ cánh màu nude gợi cảm. Khiến các chị em khác phải ngưỡng mộ về thân hình chuẩn từng “centimet”.

Trang phục tập thể dục của Siêu mẫu Hà Anh. Ảnh: Internet

Những lần "hở bạo" của siêu mẫu Hà Anh. Ảnh: Internet

Hoa hậu Hương Giang

Sở hữu vóc dáng đẹp nên không ít lần Hoa hậu Hương Giang cũng khiến cộng đồng mạng “ngã ngửa” vì trang phục ôm sát cơ thể với tone màu nude.

Hương Giang cũng gia nhập hội chị em "bạn dì" với tone màu nude. Ảnh: Internet

Trang phục màu da khiến Hương Giang mất điểm trong mắt khán giả. Ảnh: Internet

Lý Nhã Kỳ

Diễn viên Lý Nhã Kỳ cũng gặp sự cố trang phụ khi diện màu nude ở những sự kiện thảm đỏ. Có lẽ tone màu này gây “phản chủ” khiến nhiều người phải ngỡ ngàng vì độ sexy quá bạo của nữ diễn viên.

Diện màu da nhưng Lý Nhã Kỳ lại khiến khán giả một pha ngỡ ngàng vì lộ khuyết điểm nhạy cảm. Ảnh: Internet