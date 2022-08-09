Săn sale hot mã giảm giá trên các sàn thương mại điện tử

Mã giảm giá sẽ do nhà sản xuất hàng tiêu dùng hoặc các cửa hàng bán lẻ phát hành. Đây chính là cách marketing mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong chiến dịch bán hàng online. Mã giảm giá thường được phân phối rộng rãi thông qua tạp chí, phiếu mua hàng, email, báo, internet hoặc trực tiếp từ các nhà bán lẻ hoặc các ứng dụng trên thiết bị di động thông minh.

Mã giảm giá là những dãy chữ số, ký tự để người mua hàng nhập vào trong quá trình mua hàng trực tuyến. Mục đích là để mua sắm với mức giá rẻ hơn giá niêm yết trên sàn thương mại điện tử. Các mã giảm giá được phát hành dưới nhiều hình thức khác nhau là dạng code để sử dụng online hoặc dạng thẻ, tin nhắn để khách hàng sử dụng khi mua hàng trực tiếp tại cửa hàng.

Mỗi ngày, lazada luôn tung ra hàng trăm mã giảm giá khác nhau để khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm với mức giá ưu đãi. Thậm chí, có những mã giảm giá lazada áp dụng được cho tất cả các sản phẩm bày bán trên sàn này. Hoặc có những mã giảm giá chỉ áp dụng cho một vài cửa hàng, thương hiệu riêng biệt. Do vậy, mọi người nhớ tìm những mã săn sale hot có thể sử dụng cho sản phẩm mình muốn mua để áp dụng nhé.

Cách sử dụng ưu đãi, mã freeship trên lazada

Việc mua sắm trên lazada sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều nếu khách hàng biết cách tận dụng ưu đãi miễn phí vận chuyển. Hiện, có 2 cách để được giảm phí vận chuyển trên lazada là:

Sử dụng mã miễn phí vận chuyển: Bạn nên sưu tầm tất cả các mã miễn phí vận chuyển trên app. Nếu đơn của bạn đạt đủ điều kiện khi đặt hàng, hệ thống sẽ tự động cập nhật mã vận chuyển vào đơn hàng cho bạn luôn.

Tận dụng chính sách hỗ trợ vận chuyển của cửa hàng: Khách hàng không cần thiết phải sưu tầm các mã miễn phí vận chuyển đối với trường hợp này. Mà chỉ cần bạn đạt được giá trị tối thiểu của shop thì bạn sẽ được hỗ trợ phí vận chuyển của shop.

Săn mã khuyến mãi đặc biệt từ đối tác

Trên sàn thương mại Lazada luôn có sự đồng hành, hợp tác và tài trợ từ các đối tác chiến lược. Tất nhiên, những khuyến mãi giảm giá, sansalehot từ đối tác luôn hấp dẫn mọi khách hàng. Lazada hiện hợp tác với nhiều đối tác từ ngân hàng cho đến các thương hiệu chính hãng, nhãn hàng nổi tiếng toàn quốc. Các đối tác ngân hàng sẽ hỗ trợ giảm giá cho bạn nếu như thanh toán đơn hàng thông qua thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng của ngân hàng đó,...

Mẹo săn mã giảm giá trên sàn thương mại điện tử Tiki

Truy cập vào web tiki

Khách hàng chỉ cần truy cập vào trang web Tiki.vn là có thể dễ dàng săn được mã giảm giá tiki kịch sàn. Đa phần, mọi người đều sử dụng cách thức này để săn mã. Theo đó, khi truy cập trang web, khách hàng sẽ tìm được mọi thông tin về sản phẩm cũng như mã giảm giá tại trang web này.

Săn mã khuyến mãi trực tiếp trên app tiki

Hiện nay, trên thiết bị di động thông minh đều cài app sàn thương mại điện tử và tiki cũng không ngoại lệ. Sau khi tải app tiki về máy, bạn chỉ cần vào thư mục quà tặng của tôi là các mã giảm giá sẽ hiện sẵn cho bạn lựa chọn.

Tham gia các group săn mã giảm giá tiki

Trên các trang mạng xã hội như zalo, twitter, facebook,..hiện đều có những nhóm về các sàn thương mại điện tử do người dùng tạo nên. Bạn sẽ được chia sẻ những mã giảm giá trên sàn đang phát hành. Theo đó, hãy lưu mã giảm giá lại ngay để không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào. Bởi, có rất nhiều người nhận được mã, nhưng họ không có nhu cầu sử dụng nên đã chia sẻ lên cho những người cần nó sử dụng.

Cách săn mã giảm giá shopee

Cách đơn giản nhất để săn được voucher shopee khuyến mãi đó là truy cập trực tiếp trên website shopee.vn hoặc ứng dụng Shoppe trên điện thoại. Trước khi lấy mã giảm giá, bạn cần đăng ký và đăng nhập vào tài khoản Shopee thì mới có thể lưu mã giảm giá về kho Voucher.

Để săn voucher, mã giảm giá trên Shopee thực hiện theo chỉ dẫn dưới đây:

Bước 1: Mở ứng dụng Shopee trên thiết bị di động hoặc truy cập vào website shopee.vn và chọn “mã giảm giá”.

Bước 2: Lựa chọn những mã giảm giá Shopee vẫn còn hiển thị, sau đó bấm vào nút “lưu” để lấy mã về kho voucher của bạn.

Bước 3: Truy cập vào kho voucher sau đó chọn mã giảm giá shopee vừa lưu đã được thêm vào ví thành công hay chưa.

Bí quyết săn mã giảm giá đã nằm gọn trong tay của khách hàng. Vậy, còn chần chừ gì nữa mà không săn ngay mã giảm giá để mua hàng ưu đãi nhất.