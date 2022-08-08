Mẹo chọn trang phục cho cô nàng có vòng 1 quá khổ

Cổ chữ V sắc sảo sẽ tạo khoảng cách vừa phải từ cổ đến ngực, tạo cảm giác “thoáng” cho vùng dưới cổ và khiến ngực bạn trông nhỏ hơn bình thường. Chất liệu voan và các chi tiết xếp ly hoặc áo cổ lãnh tụ gần giống hình chữ V còn giúp cổ bạn trông cao hơn và dáng người thanh mảnh hơn. Nếu bạn là một cô gái yêu thích sự mềm mại, nhẹ nhàng thì áo cổ đổ chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bạn cũng đừng nên chọn cổ áo quá sâu để tránh để lộ vòng 1 quá khổ mà bạn muốn che đi nhé!

Những đường kẻ sọc là trợ thủ đắc lực giúp bạn giấu đi vòng một quá đẫy đà của mình. Hiệu ứng thị giác mà những đường kẻ sọc mang lại sẽ giúp thân hình bạn trông thon gọn hơn rất nhiều. Đối với những cô nàng béo thấp thì họa tiết này còn giúp bạn ăn gian thêm vài centimet chiều cao nữa đấy! Vì thế cho nên mọi chú ý của người đối diện sẽ không còn tập trung vào vòng 1 của bạn nữa.

Áo trễ vai

Váy/áo trễ vai chắc chắn sinh ra để dành cho các nàng có khuôn ngực đẫy đà. Thiết kế này có khả năng thu hút sự chú ý của người đối diện vào đôi vai trần gợi cảm thay vì vòng ngực lớn, hơn nữa, phần bèo nhún trước ngực cũng có tác dụng che đi vòng 1 quá khổ. Như vậy, các nàng trông sẽ vô cùng nữ tính, yêu kiều và đầy sức hút trong những chiếc váy/áo trễ vai.

Trang phục màu đen

Diện những gam màu tối là cách hiệu quả nhất để tổng thể vóc dáng trở nên gọn gàng và vòng 1 cũng vậy. Hơn hết, gam màu tối là biểu tượng cho sự sang trọng, quý phái nên chắc chắn các nàng trông sẽ thu hút, quyến rũ vô cùng trong những bộ cánh tối màu.

Lựa chọn Wrap dress

Nếu sở hữu vòng 1 "khủng", các nàng không nên chọn những chiếc váy suông vì sẽ gây cảm giác nặng nề, kém thanh thoát. Thay vì thế, những chiếc Wrap dress với hai vạt chéo tạo nên hình chữ V cùng với điểm nhấn ở eo, giúp phân chia cơ thể thành 2 phần rõ rệt, từ đó mà vóc dáng trông sẽ gọn gàng, cân đối hơn rất nhiều. Hơn nữa, nếu có vòng eo nhỏ nhắn mà không khoe khéo thì sẽ uổng phí lắm!