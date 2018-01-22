Phụ nữ ngoài 30 mà mặc những kiểu trang phục này thì xinh xắn, trẻ trung chẳng khác gì gái 18

Thời trang 22/01/2018 14:02

Phụ nữ ngoài 30 nên mặc gì để trông quý phái nhưng vẫn trẻ trung và xinh xắn? Để giải đáp thắc mắc này, bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Thực chất, chọn đồ cho phụ nữ ngoài 30 không khó, nếu bạn đang trong ngưỡng tuổi này và gặp khó khăn trong việc lựa chọn quần áo để mặc mỗi ngày, hãy tham khảo "bí kíp" dưới đây.

1. Quần tây ống suông

Ngoài tuổi 30 là giai đoạn mà phụ nữ đã đủ chín chắn và có những mối quan hệ nhất định. Để tạo nên vẻ ngoài có phong thái trưởng thành, quần tây ống suông là thiết kế không thể thiếu trong tủ đồ của phụ nữ U40. Vậy, phụ nữ ngoài 30 nên mặc kiểu quần này với áo gì mới đẹp?

Phụ nữ ngoài 30 mà mặc những kiểu trang phục này thì xinh xắn, trẻ trung chẳng khác gì gái 18 - Ảnh 1
Quần tây và áo sơ mi luôn là cặp đôi hoàn hảo, đối với thiết kế ống suông cũng thế. Đặc biệt, set đồ này cực kỳ phù hợp với phụ nữ ngoài 30 - Ảnh: Internet
Phụ nữ ngoài 30 mà mặc những kiểu trang phục này thì xinh xắn, trẻ trung chẳng khác gì gái 18 - Ảnh 2
Để trở nên sang trọng hơn, phụ nữ ngoài 30 có thể mặc quần tây ống suông với áo voan và đi giày cao gót - Ảnh: Internet
Phụ nữ ngoài 30 mà mặc những kiểu trang phục này thì xinh xắn, trẻ trung chẳng khác gì gái 18 - Ảnh 3
Quần tây ống suông phối cùng áo sơ mi truyền thống, sơ-vin vạt áo cẩn thận tạo nên vẻ ngoài chín chắn, trưởng thành cho quý cô U40 - Ảnh: Internet

2. Áo kẻ sọc

Áo kẻ sọc là item thời trang phù hợp với mọi lứa tuổi chứ không riêng gì phụ nữ ngoài 30. Tuy nhiên, phụ nữ U40 cần sở hữu chiếc áo này là bởi vì sự trẻ trung, tươi tắn và tràn đầy năng lượng mà nó mang đến.

Phụ nữ ngoài 30 mà mặc những kiểu trang phục này thì xinh xắn, trẻ trung chẳng khác gì gái 18 - Ảnh 4
Phụ nữ ngoài 30 sẽ trở nên trẻ trung hơn hẳn khi mặc áo thun kẻ sọc - Ảnh: Internet
Phụ nữ ngoài 30 mà mặc những kiểu trang phục này thì xinh xắn, trẻ trung chẳng khác gì gái 18 - Ảnh 5
Diện mạo của phụ nữ ngoài 30 sẽ trẻ trung, khỏe khoắn hơn khi mặc yếm jeans phối cùng áo thun sọc - Ảnh: Internet
Phụ nữ ngoài 30 mà mặc những kiểu trang phục này thì xinh xắn, trẻ trung chẳng khác gì gái 18 - Ảnh 6
Quần skinny trắng phối cùng áo kẻ sọc cũng là sự kết hợp tuyệt vời dành cho phụ nữ ngoài 30 - Ảnh: Internet

3. Jumpsuit

Đây là thiết kế mang đến sự nữ tính, gợi cảm rất tự nhiên mà không hề diêm dúa hay gượng ép. Để trở nên xinh đẹp và tươi trẻ, phụ nữ ngoài 30 nên thường xuyên mặc kiểu trang phục này.

Phụ nữ ngoài 30 mà mặc những kiểu trang phục này thì xinh xắn, trẻ trung chẳng khác gì gái 18 - Ảnh 7
Khi mặc jumpsuit, phụ nữ ngoài 30 sẽ thêm phần nữ tính, quyến rũ - Ảnh: Internet
Phụ nữ ngoài 30 mà mặc những kiểu trang phục này thì xinh xắn, trẻ trung chẳng khác gì gái 18 - Ảnh 8
Chiếc jumpsuit trễ vai này giúp phụ nữ ngoài 30 khoe trọn đường cong trên cơ thể - Ảnh: Internet
Phụ nữ ngoài 30 mà mặc những kiểu trang phục này thì xinh xắn, trẻ trung chẳng khác gì gái 18 - Ảnh 9
Hay chọn phong cách thanh lịch, nhã nhặn với thiết kế jumpsuit cổ sơ mi màu đỏ này - Ảnh: Internet

4. Chân váy midi

Chân váy midi không quá trẻ cũng không quá già, vì vậy rất phù hợp để phụ nữ ngoài 30 mặc đi dạo phố, đi làm hoặc đi tiệc.

Phụ nữ ngoài 30 mà mặc những kiểu trang phục này thì xinh xắn, trẻ trung chẳng khác gì gái 18 - Ảnh 10
Phụ nữ ngoài 30 nên sở hữu thật nhiều chân váy midi vì kiểu váy này giúp bạn trông trẻ trung hơn rất nhiều - Ảnh: Internet
Phụ nữ ngoài 30 mà mặc những kiểu trang phục này thì xinh xắn, trẻ trung chẳng khác gì gái 18 - Ảnh 11
Phụ nữ ngoài 30 có thể mặc chân váy midi với áo trễ vai - Ảnh: Internet
Phụ nữ ngoài 30 mà mặc những kiểu trang phục này thì xinh xắn, trẻ trung chẳng khác gì gái 18 - Ảnh 12
Hoặc mặc cùng áo thun phối ren, đi giày thể thao vừa điệu đà vừa năng động - Ảnh: Internet

5. Đầm dự tiệc 

Trong tủ đồ của phụ nữ ngoài 30 không thể thiếu một vài chiếc đầm dự tiệc sang trọng và kiểu cách. Những chiếc đầm này sẽ giúp bạn trở nên lộng lẫy, gợi cảm hơn trong mắt mọi người.

Phụ nữ ngoài 30 mà mặc những kiểu trang phục này thì xinh xắn, trẻ trung chẳng khác gì gái 18 - Ảnh 13
Phụ nữ ngoài 30 nên sở hữu thật nhiều đầm dự tiệc sang trọng để khẳng định đẳng cấp của chính mình - Ảnh: Internet
Phụ nữ ngoài 30 mà mặc những kiểu trang phục này thì xinh xắn, trẻ trung chẳng khác gì gái 18 - Ảnh 14
Đầm dự tiệc phối ren ôm body giúp phụ nữ ngoài 30 trông nữ tính, quyến rũ hơn - Ảnh: Internet

Bạn đã ngoài 30 và đang loay hoay nhằm "thoát kiếp" mặc xấu, vậy thì hãy áp dụng "bí kíp" lựa chọn quần áo phía trên, chắc chắn, hình ảnh của bạn trong mắt mọi người sẽ thay đổi hoàn toàn.

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