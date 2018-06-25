Phong cách mix đồ style Hàn Quốc ngày hè khiến bạn cứ 'nổi bần bật'

Thời trang 25/06/2018 14:51

Các cô nàng “xứ sở kim chi” luôn nổi tiếng với các kiểu phối đồ đơn giản nhưng cực kì đẹp mắt và chất lừ. Dù lựa chọn phong cách năng động, cá tính hay đằm thắm, “bánh bèo”, bạn đều có thể “bắt trend” mix đồ style Hàn Quốc ngày hè để luôn nổi bật và xinh hết phần người khác mỗi khi dạo phố hay đi chơi với bạn bè.

1. Mix đồ thật phong cách với áo trễ vai

Phong cách mix đồ style Hàn Quốc ngày hè khiến bạn cứ 'nổi bần bật' - Ảnh 1
Áo trễ vai tạo cảm giác yểu điệu, tiểu thư -Ảnh: Internet

Là một trong số những item không thể thiếu trong tủ quần áo của các nàng vào mùa hè nhưng đi cùng với tài mix-match của giới trẻ Hàn, áo trễ vai tạo cảm giác yểu điệu, tiểu thư sẽ trở nên cuốn hút và năng động hơn khi được phối với  quần jean cạp cao hay ankle boots cá tính, sành điệu.

Phong cách mix đồ style Hàn Quốc ngày hè khiến bạn cứ 'nổi bần bật' - Ảnh 2
Áo trễ vai phối với  quần jean cạp cao cá tính, sành điệu -Ảnh: Internet

Ngoài ra, áo trễ vai cũng đi cùng short jean hay chân váy để tạo ra những set đồ quyến rũ và thu hút hơn.

Phong cách mix đồ style Hàn Quốc ngày hè khiến bạn cứ 'nổi bần bật' - Ảnh 3
Áo trễ vai mix chân váy tạo ra set đồ quyến rũ, thu hút -Ảnh: Internet

2. Áo oversize giấu quần cùng phụ kiện đẹp mắt

Phong cách mix đồ style Hàn Quốc ngày hè khiến bạn cứ 'nổi bần bật' - Ảnh 4
Áo oversize giấu quần -Ảnh: Internet

Mix đồ kiểu hàn quốc thì không thể bỏ qua mốt diện áo oversize giấu quần đặc trưng của các cô gái “xứ củ sâm”.

Phong cách mix đồ style Hàn Quốc ngày hè khiến bạn cứ 'nổi bần bật' - Ảnh 5
 Mix áo phông oversize đẹp như gái Hàn -Ảnh: Internet

Đi cùng với set đồ năng động này là những phụ kiện nổi bật và bắt mắt như mũ lưỡi trai cool ngầu, giày sneaker, tất dài, tất lưới hay chiếc side bag cực trendy dịp hè này.

Phong cách mix đồ style Hàn Quốc ngày hè khiến bạn cứ 'nổi bần bật' - Ảnh 6
Áo oversize giấu quần phối với những phụ kiện nổi bật và bắt mắt -Ảnh: Internet

3. Váy hoa khoe vóc dáng thanh mảnh

Phong cách mix đồ style Hàn Quốc ngày hè khiến bạn cứ 'nổi bần bật' - Ảnh 7
Váy hoa mang họa tiết hoa lá xinh xắn -Ảnh: Internet

Vừa mát mẻ phù hợp với thời tiết mùa hè, vừa ngọt ngào, nữ tính; những chiếc váy hoa mang họa tiết hoa lá xinh xắn hay cherry thú vị luôn được lòng các nàng tiểu thư, “bánh bèo”.

Phong cách mix đồ style Hàn Quốc ngày hè khiến bạn cứ 'nổi bần bật' - Ảnh 8
Khoe trọn vóc dáng thanh mảnh đầy nữ tính và tự tin -Ảnh: Internet

Dù là chất liệu voan dáng xòe hay thắt nơ yểu điệu, các nàng đều có thể khoe trọn vóc dáng thanh mảnh đầy nữ tính và tự tin đạt chuẩn phong cách mix đồ style Hàn Quốc ngày hè.

4. Áo phông kết hợp chân váy khỏe khoắn

Phong cách mix đồ style Hàn Quốc ngày hè khiến bạn cứ 'nổi bần bật' - Ảnh 9
Áo phông sơ vin chân váy ngắn -Ảnh: Internet

Áo phông sơ vin chân váy ngắn luôn là phong cách mix đồ hàn quốc nữ được ưa chuộng nhờ sự xinh xắn, trẻ trung.

Phong cách mix đồ style Hàn Quốc ngày hè khiến bạn cứ 'nổi bần bật' - Ảnh 10
Phối chân váy tông màu pastel -Ảnh: Internet

Vì mùa hè là mùa của sắc màu rực rỡ nên bạn có thể phối chân váy tông màu pastel

Phong cách mix đồ style Hàn Quốc ngày hè khiến bạn cứ 'nổi bần bật' - Ảnh 11
Phối chân váy carô màu sắc nổi bật -Ảnh: Internet

Hay carô màu sắc nổi bật để outfit đa dạng và thu hút ở mọi khung hình.

Phong cách mix đồ style Hàn Quốc ngày hè khiến bạn cứ 'nổi bần bật' - Ảnh 12
Phối với combo tất lửng và giày sneaker -Ảnh: Internet

Ngoài ra, set đồ sẽ dễ thương và “đúng chất Hàn Quốc” khi bạn diện cùng combo tất lửng và giày sneaker.

5. Đồ thô đũi với túi cói hay túi tote

Phong cách mix đồ style Hàn Quốc ngày hè khiến bạn cứ 'nổi bần bật' - Ảnh 13
Phối đồ thô đũi với túi cói bắt mắt, thời trang -Ảnh: Internet

Trong thời gian gần đây, đồ thô đũi hay còn gọi là đồ linen được các bạn trẻ Hàn Quốc yêu thích và lựa chọn mỗi khi đi chơi hay du lịch dịp hè.

Phong cách mix đồ style Hàn Quốc ngày hè khiến bạn cứ 'nổi bần bật' - Ảnh 14
Nên chọn túi cói hay túi tote dáng tròn hoặc bán nguyệt -Ảnh: Internet

Cùng với sự đa dạng các mẫu váy áo dịu dàng hay quần cạp chun linen cá tính, giới trẻ Hàn đã khéo léo kết hợp cùng túi cói hay túi tote xinh xắn để bộ trang phục thêm bắt mắt và thời trang.

Dịp hè này, bạn nên chọn túi cói hay túi tote dáng tròn hoặc bán nguyệt tạo cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại để “hợp trend” bạn nhé!

Như vậy, xu hướng thời trang hè vô cùng thoải mái nhưng lại nổi bật, xinh yêu khi bạn biết cách mix đồ style Hàn Quốc ngày hè. Chỉ cần một vài item đơn giản kết hợp cùng màu sắc và phụ kiện “chuẩn” phong cách Hàn làm điểm nhấn thì bạn tha hồ thể hiện gout thời trang cuốn hút, đa dạng của mình.

Chúc bạn luôn xinh đẹp và thành công!

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