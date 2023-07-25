Phong cách diện áo phông với quần jeans sang xịn mịn của sao Hàn, đơn giản nhưng mặc hoài không chán

Một biểu tượng phong cách, một lối phối đồ căn bản, nghiêm chỉnh nhưng vẫn đầy tự tin và phóng khoáng, quần jeanss và áo trắng luôn được lòng những cô nàng sành điệu.

Công thức phối đồ áo phông trắng và quần jeans rất được ưa chuộng bởi outfit đơn giản này mang lại sự thoải mái cho người mặc, trẻ trung và chẳng bao giờ lỗi mốt. Ngoài ra, hai món đồ kinh điển này còn có thể kết hợp đa năng với nhiều item khác. Cùng "bỏ túi" những bí quyết phối đồ với áo thun trắng – đen sau để có thể mặc đẹp cả tuần mà không lo nhàm chán. Nếu có một bộ trang phục nào đáp ứng được tất cả mọi yêu cầu về sự cá tính, năng động và phù hợp trong mọi hoàn cảnh thì chắc chắn áo phông trắng và quần jeans sẽ là outfits đầu tiên được nhắc tới.

Combo áo phông trắng và quần jeans xanh luôn chuẩn mốt - Ảnh: Internet Phong cách hằng ngày của Rosé đơn giản và thoải mái hơn nhiều so với khi cô nàng đứng trên sân khấu. Nữ idol đầy trẻ trung với mái tóc lob ngang vai cùng áo phông trắng ngà kiểu baby tee và quần jeans ống rộng. Item này mang đến hiệu quả hack tuổi, nhưng vẫn rất thanh lịch - Ảnh: Internet Jang Won Young đáng yêu, ngọt ngào với vẻ ngoài retro cổ điển khi mặc áo phông trắng với đường viền màu đỏ và quần jeans cạp cao có túi ngoài.

Nếu theo đuổi phong cách tối giản thì bạn nên ghim công thức áo phông kết hợp với quần jeans - Ảnh: Internet Việc một chiếc quần denim ống loe chuyển màu tối kết hợp cùng áo crop top trắng tưởng chừng như cổ điển lại có thể trông trendy hết mức khi được Nayeon diện cùng giày sneakers. Thiết kế quần jeans ống đứng, dài trên mắt cá chân vừa giúp "ăn gian" chiều cao, vừa đem đến nét thanh lịch - Ảnh: Internet Jang Hui-ryeong, nữ nghệ sĩ luôn được yêu thích với phong cách thời trang giản dị, nên không lạ khi cô nàng cũng thường diện áo phông trắng và quần jeans. Thay vì kết hợp với giày thể thao, cô ấy chọn đôi giày búp bê màu vàng chanh nổi bật, kết hợp cùng một chiếc túi mini màu hồng. Bộ đôi áo phông trắng và quần denim xanh tạo nên set trang phục trẻ trung, nữ tính. Đây là công thức nàng nào cũng có thể mặc đẹp - Ảnh: Internet Thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc TWICE diện áo phông trắng với quần demi và buông xoã tóc dài thẳng tự nhiên. Thích nét nhẹ nhàng và nữ tính, chị em hãy kết hợp quần jeans với áo phông màu trắng - Ảnh: Internet Nữ diễn viên Go Min-si mặc áo phông trắng kết hợp cùng quần denim có phom dáng thoải mái, vừa trẻ trung, vừa không kém phần thanh lịch. Set đồ trở nên sang trọng hơn nhờ túi xách màu đen. Bạn có thể áp dụng ý tưởng diện đồ này tới công sở - Ảnh: Internet DJ Peggy Goo thể hiện phong cách thời trang độc đáo, tạo cá tính riêng dù chỉ diện cùng một chiếc áo phông trắng và quần jeans. Như việc chọn một chiếc áo phông cắt cúp và kéo quần xuống để lộ nội y bên trong đầy táo bạo.

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