Gu thời trang cắt xẻ tôn chiều cao 1,86 m của hoa hậu Bảo Ngọc

Thời trang 23/07/2023 12:18

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chuộng váy xẻ cao đùi, khoe khéo lợi thế hình thể.

 

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa 2022). Trở về từ cuộc thi, Bảo Ngọc tích cực tham gia các hoạt động trong showbiz Việt. Cô ngồi "ghế nóng" chấm thi Hoa hậu Việt Nam 2022 và cùng Ban tổ chức cuộc thi tìm ra Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 gồm: Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, Á hậu 1 Trịnh Thùy Linh và Á hậu 2 Lê Nguyễn Ngọc Hằng.

Bảo Ngọc cho biết thời điểm thi Miss World Vietnam 2022, chiều cao của cô là 1,85 m. Trong chuyến công tác Thái Lan hồi tháng 12/2022, cô đi khám sức khỏe, nhận kết quả cao 1,86 m. Bảo Ngọc hiện là hoa hậu cao nhất lịch sử thi nhan sắc Việt. Khi xuất hiện tại các sự kiện, người đẹp thường gây chú ý với phong cách thời trang cắt xẻ, tôn chân dài.

Gu thời trang cắt xẻ tôn chiều cao 1,86 m của hoa hậu Bảo Ngọc - Ảnh 1
Bảo Ngọc đọ phong cách cùng Á hậu Phương Anh tại sự kiện cuối năm 2022.
Gu thời trang cắt xẻ tôn chiều cao 1,86 m của hoa hậu Bảo Ngọc - Ảnh 2
Người đẹp tạo dáng trong thiết kế lệch vai, đính kết cầu kỳ của Linh San.
Gu thời trang cắt xẻ tôn chiều cao 1,86 m của hoa hậu Bảo Ngọc - Ảnh 3
Cô diện đầm của Hoàng Tony với chi tiết hở lưng dự sự kiện công bố vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 trong vai trò giám khảo.

Stylist thường chuẩn bị cho Bảo Ngọc các kiểu đầm dạ hội chất liệu xuyên thấu hoặc lấp lánh, phần tà xẻ cao để khoe ưu điểm hình thể.

Suốt thời gian đương nhiệm, Bảo Ngọc luôn hoạt động “hết công suất” ở trong lẫn ngoài nước với vai trò là một hoa hậu quốc tế. Cô được nhiều fan sắc đẹp nhận xét đang làm tốt sứ mệnh của một Miss Intercontinental với các hoạt động xã hội thiết thực đồng thời trở thành tấm gương đáng học hỏi về tinh thần học tập bền bỉ, không ngừng hoàn thiện bản thân.

Gu thời trang cắt xẻ tôn chiều cao 1,86 m của hoa hậu Bảo Ngọc - Ảnh 4
Những chiếc váy ngắn là item không thể thiếu trong tủ đồ của Hoa hậu Liên Lục Địa 2022.
Gu thời trang cắt xẻ tôn chiều cao 1,86 m của hoa hậu Bảo Ngọc - Ảnh 5
Chân váy bèo nhún là chi tiết tạo điểm nhấn cho tổng thể ngoại hình người đẹp quê Cần Thơ.
Gu thời trang cắt xẻ tôn chiều cao 1,86 m của hoa hậu Bảo Ngọc - Ảnh 6
Với lợi thế chiều cao, Bảo Ngọc thường chỉ mang giày thấp hoặc sandal.
Gu thời trang cắt xẻ tôn chiều cao 1,86 m của hoa hậu Bảo Ngọc - Ảnh 7
Hoa hậu Bảo Ngọc diện trang phục caro trắng của thương hiệu Việt Nam với điểm nhấn là chiếc áo crop-top khoe vòng eo thon gọn cùng chân váy ngắn.
Gu thời trang cắt xẻ tôn chiều cao 1,86 m của hoa hậu Bảo Ngọc - Ảnh 8
Bộ trang phục giúp đương kim Miss Intercontinental 2022 khoe khéo vòng eo con kiến cùng đôi chân dài miên man.

Nhìn lại hành trình vừa qua, đương kim Hoa hậu Liên lục địa chia sẻ: “Sau khi đi đến nhiều nơi ở Việt Nam lẫn trên thế giới, Bảo Ngọc nhận ra còn rất nhiều vấn đề xã hội mình cần quan tâm và giải quyết. Tôi muốn hoạt động nhiều hơn nữa, truyền đi nhiều thông điệp hơn nữa để góp phần lan tỏa và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong xã hội”.

Nhờ thành tích học tập đáng nể và vốn kiến thức phong phú, Bảo Ngọc là cái tên được các tổ chức, trường đại học tin tưởng và mời về giao lưu, chia sẻ và truyền cảm hứng đến các bạn trẻ. Hình ảnh nàng hậu trong vai trò diễn giả tại các sự kiện giao lưu ở các trường: Đại học Ngoại ngữ - Tin học, Đại học Anh Quốc Việt Nam, Đại học Tây Đô hay các trường cao đẳng, đại học tại Cà Mau… nhận được sự quan tâm của nhiều sinh viên.

 

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Từ khóa:   Bảo Ngọc thời trang cắt xẻ

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