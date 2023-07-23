Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng nhuận sắc với style gợi cảm hiếm thấy ở Hoa hậu Việt Nam

Thời trang 23/07/2023 07:19

Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy theo đuổi phong cách thời trang khoe vóc dáng quyến rũ.

 

Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy nhận được lời khen của người hâm mộ vì sắc vóc ngày một hoàn thiện hơn. Cô thường xuyên là gương mặt được các nhà thiết kế Việt lựa chọn chụp lookbook, diễn thời trang.

Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng nhuận sắc với style gợi cảm hiếm thấy ở Hoa hậu Việt Nam - Ảnh 1
Mọi nhất cử nhất động của Huỳnh Thị Thanh Thủy vẫn luôn nhận được sự chú ý và quan tâm đặc biệt của đông đảo fan sắc đẹp. 

Không những thế, xuất hiện chung sự kiện với những người đẹp có danh hiệu quốc tế như Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Lê Nguyễn Bảo Ngọc... Thanh Thủy cũng không bị mờ nhạt. Bởi, ngoài sắc vóc, nàng hậu quê Đà Nẵng còn có gu thời trang thảm đỏ thu hút, ấn tượng và liên tục đổi mới.

Bên cạnh nét xinh ngày càng nhuận sắc, phong cách thời trang của người đẹp Đà Nẵng cũng được cho là có sự phá cách, đặc sắc hơn nhiều so với những đàn chị đi trước. Bởi lẽ từ các mỹ nhân như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy hay gần nhất là Đỗ Thị Hà đều ưa chuộng các thiết kế sang trọng, thanh lịch trong thời gian đương nhiệm thay vì những bộ cánh cắt xẻ khoe body đầy táo bạo.

Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng nhuận sắc với style gợi cảm hiếm thấy ở Hoa hậu Việt Nam - Ảnh 2
Phong cách thời trang thảm đỏ của hoa hậu gốc Đà Nẵng luôn nhận được lời khen ngợi từ công chúng.
Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng nhuận sắc với style gợi cảm hiếm thấy ở Hoa hậu Việt Nam - Ảnh 3
Có chỉ số hình thể lý tưởng, Thanh Thủy luôn ưu tiên chọn mặc những thiết kế khoe được vóc dáng.
Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng nhuận sắc với style gợi cảm hiếm thấy ở Hoa hậu Việt Nam - Ảnh 4
Là một hoa hậu thuộc thế hệ gen Z, Thanh Thủy luôn ghi điểm với phong cách đời thường. Trang phục cô mặc trẻ trung và năng động..
Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng nhuận sắc với style gợi cảm hiếm thấy ở Hoa hậu Việt Nam - Ảnh 5
Kiểu mặc tương tự được hoa hậu thể hiện với tông xanh dương, quần ống rộng, tạo điểm nhấn bằng dây đính hoa ở cổ
Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng nhuận sắc với style gợi cảm hiếm thấy ở Hoa hậu Việt Nam - Ảnh 6
Cô gái 21 tuổi khoe eo với bộ váy áo màu hồng quây ngực, đồng điệu túi đeo vai.
Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng nhuận sắc với style gợi cảm hiếm thấy ở Hoa hậu Việt Nam - Ảnh 7
Thanh Thủy diện váy xếp bèo mang phong cách Y2K của Tăng Thành Công hôm 7/6 trong sự kiện thuộc khuôn khổ Miss World Vietnam 2023
Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng nhuận sắc với style gợi cảm hiếm thấy ở Hoa hậu Việt Nam - Ảnh 8
Hiện tại Thanh Thủy đã khẳng định được vị thế của bản thân giữa rừng hương sắc Việt.
Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng nhuận sắc với style gợi cảm hiếm thấy ở Hoa hậu Việt Nam - Ảnh 9
Từ những ngày đầu gia nhập làng Hậu Việt, Thanh Thủy đã gây ấn tượng bởi các phong cách ăn mặc quyến rũ.
Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng nhuận sắc với style gợi cảm hiếm thấy ở Hoa hậu Việt Nam - Ảnh 10
Mỹ nhân GenZ được nhận xét có sự khác biệt rõ ràng so với các đàn chị đi trước bởi style ăn mặc nóng bỏng.

Hậu công khai "nâng cấp" vòng một, Thanh Thủy thường xuyên xuất hiện với trang phục được thiết kế thiếu vải, ôm sát cơ thể tôn đường cong gợi cảm hút mắt người nhìn. Ngoài vóc dáng cân đối cùng vòng eo con kiến nhỏ xíu gây thương nhớ, "cặp tuyết lê" tròn trịa, đầy đặn của nàng Hậu cũng làm netizen phải đỏ mặt tía tai khi ngắm nhìn vì quá đỗi nóng bỏng.

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Từ khóa:   Thanh Thúy Hoa hậu Việt Nam thời trang

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