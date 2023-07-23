Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng nhuận sắc với style gợi cảm hiếm thấy ở Hoa hậu Việt Nam

Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy theo đuổi phong cách thời trang khoe vóc dáng quyến rũ.
- Chọn đồ đi biển như U50 Trương Ngọc Ánh, khoe trọn nét đẹp trẻ trung như đôi mươi mà chẳng sợ hớ hênh
- Mách bạn chọn váy sơ mi không bao giờ lỗi mốt cho mùa hè thanh lịch như công nương nước Anh
Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy nhận được lời khen của người hâm mộ vì sắc vóc ngày một hoàn thiện hơn. Cô thường xuyên là gương mặt được các nhà thiết kế Việt lựa chọn chụp lookbook, diễn thời trang.
Không những thế, xuất hiện chung sự kiện với những người đẹp có danh hiệu quốc tế như Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Lê Nguyễn Bảo Ngọc... Thanh Thủy cũng không bị mờ nhạt. Bởi, ngoài sắc vóc, nàng hậu quê Đà Nẵng còn có gu thời trang thảm đỏ thu hút, ấn tượng và liên tục đổi mới.
Bên cạnh nét xinh ngày càng nhuận sắc, phong cách thời trang của người đẹp Đà Nẵng cũng được cho là có sự phá cách, đặc sắc hơn nhiều so với những đàn chị đi trước. Bởi lẽ từ các mỹ nhân như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy hay gần nhất là Đỗ Thị Hà đều ưa chuộng các thiết kế sang trọng, thanh lịch trong thời gian đương nhiệm thay vì những bộ cánh cắt xẻ khoe body đầy táo bạo.
Hậu công khai "nâng cấp" vòng một, Thanh Thủy thường xuyên xuất hiện với trang phục được thiết kế thiếu vải, ôm sát cơ thể tôn đường cong gợi cảm hút mắt người nhìn. Ngoài vóc dáng cân đối cùng vòng eo con kiến nhỏ xíu gây thương nhớ, "cặp tuyết lê" tròn trịa, đầy đặn của nàng Hậu cũng làm netizen phải đỏ mặt tía tai khi ngắm nhìn vì quá đỗi nóng bỏng.