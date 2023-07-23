Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng nhuận sắc với style gợi cảm hiếm thấy ở Hoa hậu Việt Nam

Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy nhận được lời khen của người hâm mộ vì sắc vóc ngày một hoàn thiện hơn. Cô thường xuyên là gương mặt được các nhà thiết kế Việt lựa chọn chụp lookbook, diễn thời trang.

Mọi nhất cử nhất động của Huỳnh Thị Thanh Thủy vẫn luôn nhận được sự chú ý và quan tâm đặc biệt của đông đảo fan sắc đẹp.

Không những thế, xuất hiện chung sự kiện với những người đẹp có danh hiệu quốc tế như Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Lê Nguyễn Bảo Ngọc... Thanh Thủy cũng không bị mờ nhạt. Bởi, ngoài sắc vóc, nàng hậu quê Đà Nẵng còn có gu thời trang thảm đỏ thu hút, ấn tượng và liên tục đổi mới.