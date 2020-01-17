Những sai lầm trong cách phối đồ khiến chị em trông quê mùa, kém sang dù diện đồ đắt tiền

Thời trang 17/01/2020 05:30

Dù diện những bộ trang phục, giày dép hay túi xách đắt tiền nhưng bạn vẫn sở hữu phong cách nhạt nhẽo, quê mùa vì mắc phải 3 sai lầm dưới đây.

Đối với đại đa số phụ nữ, Tết là dịp để thỏa thích làm đẹp và diện những kiểu trang phục mới để đẹp hết mức có thể. Do đó, mắc lỗi trang điểm hay ăn mặc trong những ngày đầu năm là điều đại kị đối với các chị em. Tuy nhiên, không phải ai cũng am hiểu về thời trang, do đó rất dễ khiến bản thân rơi vào tình thế khó xử mà không hề hay biết.

Chính vì vậy, phụ nữ nên theo dõi và tránh tuyệt đối những sai lầm khi phối đồ dưới đây trong dịp Tết.

Chọn túi xách và giày quá đơn diệu

Dù chỉ là những món phụ kiện nhỏ trong set đồ nhưng túi xách và giày dép quyết định rất nhiều đến phong cách của bạn. Nhiều người quá tập trung vào quần áo mà chỉ chọn bừa các món phụ kiện này, do đó vô tình khiến tổng thể không ăn nhập với nhau.

Chính vì vậy, hãy khéo léo chọn cho bản thân túi xách và giày dép phù hợp hơn để set đồ trông sang trọng và đẳng cấp. 

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Một trong những bí quyết tuyệt vời mà bạn nên áp dụng chính là túi xách và giày nên có màu sắc giống nhau. Hơn nữa, nên mang túi xách nhỏ để giúp vóc dáng thêm thon gọn - Ảnh: Internet
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Chỉ cần chọn một vài chiếc túi xách có kiểu dáng độc đáo và màu sắc bắt mắt, bạn sẽ tạo được ấn tượng cho set đồ đang diện - Ảnh: Internet

"Trung thành" với các kiểu dáng basic

Không thể phủ nhận các kiểu áo, quần có thiết kế đơn giản luôn mang đến sự thoải mái cho người mặc. Tuy nhiên, những dịp đặc biệt như Tết, bạn nên thay đổi bản thân. Hãy chọn cho mình những mẫu áo phá cách, đặc sắc hơn để làm mới phong cách.

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Những ngày đầu năm, phái đẹp nên chọn cho bản thân những mẫu thiết kế phá cách độc đáo - Ảnh: Internet
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Thay đổi phong cách bản thân với những thiết kế lạ mắt sẽ giúp bạn trông thu hút hơn - Ảnh: Internet

Chọn đồ không phù hợp với vóc dáng

Đây là một trong những quy tắc mà mọi người bắt buộc phải áp dụng theo dù phối đồ theo phong cách nào. Chọn đồ không phù hợp với vóc dáng là sai lầm trầm trọng khiến vẻ ngoài của bạn xuề xòa và lôi thôi.

Do đó, hãy tìm hiểu kỹ vóc dáng của bản thân để đưa ra các phương án phối đồ phù hợp nhất.

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Nếu sở hữu đôi chân cong, bạn nên chọn các kiểu quần ống suông để tạo cảm giác chân thẳng và dài hơn - Ảnh: Internet
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Với vóc dáng thon gọn, vòng eo nhỏ nhắn, các thiết kế áo croptop sẽ giúp bạn tôn lên lợi thế ngoại hình - Ảnh: Internet
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Đối với cô nàng mĩm mĩm, chân váy chữ A, áo thun và khoác ngoài blazer sẽ tạo cảm giác vóc dáng thon gọn và giấu đi nhược điểm về vòng eo - Ảnh: Internet

Trên đây chính là 3 sai lầm khi phối đồ trong dịp Tết mà phụ nữ nên tránh mắc phải để sở hữu phong cách thời thượng, sang trọng hơn.

Mùa cưới, tiệc tùng cuối năm đã đến, 'bỏ túi' 5 bí quyết phối đồ này, bạn sẽ trở thành tâm điểm vì sự thời thượng, sang chảnh

Mùa cưới, tiệc tùng cuối năm đã đến, 'bỏ túi' 5 bí quyết phối đồ này, bạn sẽ trở thành tâm điểm vì sự thời thượng, sang chảnh

Để tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn, phụ nữ nên học ngay 5 bí quyết phối đồ dự tiệc thời thượng, sang chảnh, hợp xu hướng dưới đây.

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