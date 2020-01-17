Những sai lầm trong cách phối đồ khiến chị em trông quê mùa, kém sang dù diện đồ đắt tiền

Dù diện những bộ trang phục, giày dép hay túi xách đắt tiền nhưng bạn vẫn sở hữu phong cách nhạt nhẽo, quê mùa vì mắc phải 3 sai lầm dưới đây.
- Nhân lúc trời se lạnh, học ngay 15 cách phối đồ mùa đông này để tỏa sáng với diện mạo sang chảnh, thời thượng
- Nàng mũm mĩm sợ diện áo len vì thân hình tròn trịa học ngay các 'bí kíp' phối đồ mùa đông tôn dáng này, đảm bảo sẽ thon gọn ngay
Đối với đại đa số phụ nữ, Tết là dịp để thỏa thích làm đẹp và diện những kiểu trang phục mới để đẹp hết mức có thể. Do đó, mắc lỗi trang điểm hay ăn mặc trong những ngày đầu năm là điều đại kị đối với các chị em. Tuy nhiên, không phải ai cũng am hiểu về thời trang, do đó rất dễ khiến bản thân rơi vào tình thế khó xử mà không hề hay biết.
Chính vì vậy, phụ nữ nên theo dõi và tránh tuyệt đối những sai lầm khi phối đồ dưới đây trong dịp Tết.
Chọn túi xách và giày quá đơn diệu
Dù chỉ là những món phụ kiện nhỏ trong set đồ nhưng túi xách và giày dép quyết định rất nhiều đến phong cách của bạn. Nhiều người quá tập trung vào quần áo mà chỉ chọn bừa các món phụ kiện này, do đó vô tình khiến tổng thể không ăn nhập với nhau.
Chính vì vậy, hãy khéo léo chọn cho bản thân túi xách và giày dép phù hợp hơn để set đồ trông sang trọng và đẳng cấp.
"Trung thành" với các kiểu dáng basic
Không thể phủ nhận các kiểu áo, quần có thiết kế đơn giản luôn mang đến sự thoải mái cho người mặc. Tuy nhiên, những dịp đặc biệt như Tết, bạn nên thay đổi bản thân. Hãy chọn cho mình những mẫu áo phá cách, đặc sắc hơn để làm mới phong cách.
Chọn đồ không phù hợp với vóc dáng
Đây là một trong những quy tắc mà mọi người bắt buộc phải áp dụng theo dù phối đồ theo phong cách nào. Chọn đồ không phù hợp với vóc dáng là sai lầm trầm trọng khiến vẻ ngoài của bạn xuề xòa và lôi thôi.
Do đó, hãy tìm hiểu kỹ vóc dáng của bản thân để đưa ra các phương án phối đồ phù hợp nhất.
Trên đây chính là 3 sai lầm khi phối đồ trong dịp Tết mà phụ nữ nên tránh mắc phải để sở hữu phong cách thời thượng, sang trọng hơn.