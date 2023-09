Những sai lầm trong cách phối đồ khiến chị em trông quê mùa, kém sang dù diện đồ đắt tiền

Đối với đại đa số phụ nữ, Tết là dịp để thỏa thích làm đẹp và diện những kiểu trang phục mới để đẹp hết mức có thể. Do đó, mắc lỗi trang điểm hay ăn mặc trong những ngày đầu năm là điều đại kị đối với các chị em. Tuy nhiên, không phải ai cũng am hiểu về thời trang, do đó rất dễ khiến bản thân rơi vào tình thế khó xử mà không hề hay biết.

Chính vì vậy, phụ nữ nên theo dõi và tránh tuyệt đối những sai lầm khi phối đồ dưới đây trong dịp Tết.