Những cách diện sơ mi không "sến" và cực sang chảnh

Các mẫu sơ mi basic thường rất dễ phối đồ và không sợ bị lỗi thời luôn là một trong những lựa chọn "an toàn" cho các chị em phụ nữ. Tuy nhiên nếu cứ diện mãi dạng basic thì sẽ khiến outfit trở nên nhàm chán và thiếu sự trẻ trung. Vào mùa hè, các mẫu áo sơ mi cũng trở nên đa dạng và tươi mới hơn, đó là những mẫu sơ mi hoa lá, sặc sỡ, sơ mi kẻ sọc mang đầy hơi thở của mùa hạ. Các chị em hãy tham khảo thử những mix and match gợi ý dưới đây nhé!

Với những chiếc áo sơ mi hoạ tiết hoa lá vừa rực rỡ lại vừa đằm thắm, chị em hãy thử mix cùng một chân váy xếp ly dáng dài nhé, đảm bảo sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Đừng quên một đôi sandal hoặc một đôi cao gót để giúp hack chiều cao một tý nhé.

Nếu bạn là một người theo style năng động, phóng khoáng thì hẳn một chiếc quần short sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời với những chiếc áo sơ mi. Outfit này có thể phù hợp ở mọi cuộc vui chơi từ picnic hay một chuyến đi dạo biển. Chắc chắn sẽ thu hút được ánh nhìn của các cánh mày râu đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

3. Sơ mi với quần ống suông

Mix sơ mi với quần ống suông cũng là một trong những cách phối đồ đầy sang chảnh nhưng không hề kém phần nổi bật. Một chiếc quần ống suông dài là một trong những cách giúp chị em phụ nữ hack chiều cao nhanh nhất. Để thoải mái hơn, có thể mix cùng một chiếc sneaker sẽ khiến tổng thể outfit đầy năng động hơn đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Chị em sơ vin mix cùng với một đôi giày cao gót là đã có một trang phục lịch sự để diện nơi công sở

4. Sơ mi mix với quần jean

Quần jean kết hợp với sơ mi dường như đã là một sự kết hợp kinh điển và đầy quen thuộc. Đặc biệt, chị em có thể phá cách hơn với layer áo sơ mi kết hợp với áo thun cùng với chiếc quần jean, một chiếc sneaker trắng cũng là một lựa chọn không tồi để giúp tổng thể hút mắt hơn.

Ảnh minh họa: Internet