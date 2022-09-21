Mắc cài kim loại được chia làm 2 loại chính là mắc cài kim loại truyền thống và tự động. Nếu như mắc cài truyền thống cần có các thun buộc cố định để giữ chắc dây cung với mắc cài thì mắc cài tự động được thiết kế chốt mở tự động. Dây cung có thể trượt tự do trong rãnh mắc cài mà không cần tới dây thun. Chính vì vậy mắc cài tự động có độ bền chắc cao, lực tác động đều ổn định, rút ngắn thời gian niềng hơn so với mắc cài truyền thống.

Niềng mắc cài kim loại là phương pháp niềng răng ra đời đầu tiên, có sử dụng các loại khí cụ chỉnh nha gồm dây cung, dây thun, mắc cài được làm bằng kim loại để điều chỉnh vị trí của răng. Sau khi kết thúc quá trình niềng, bạn không chỉ sở hữu hàm răng thẩm mỹ mà còn ngăn ngừa được bệnh lý răng miệng, hỗ trợ quá trình ăn nhai tốt hơn.

Giá thành phù hợp với mọi người

Lực tác động lên răng đều và ổn định

Hiệu quả mang lại cao với mọi trường hợp sai lệch răng từ đơn giản tới phức tạp

Thời gian niềng nhanh chóng

Nhược điểm:

Niềng mắc cài kim loại không có tính thẩm mỹ do mắc cài bị lộ rõ trên răng

Dễ gây tổn thương môi, nướu,…

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Niềng răng mắc cài sứ là gì?

Mắc cài sứ và mắc cài kim loại có cơ chế hoạt động hoàn toàn giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là mắc cài sứ được làm từ chất liệu sứ nha khoa cao cấp, có màu sát với màu răng nên tính thẩm mỹ cao.

Mắc cài sứ cũng giống như mắc cài kim loại đều gồm có 2 loại là mắc cài sứ truyền thống và tự động.

Ưu điểm mắc cài sứ:

Có tính thẩm mỹ cao, rất khó phát hiện ra bạn đang niềng răng nếu không quan sát ở vị trí gần

Làm từ chất liệu sứ lành tính, an toàn cho môi trường khoang miệng

Điều trị được mọi trường hợp sai lệch răng, mang lại hiệu quả cao.

Chịu được lực tốt, rất khó bị bung vỡ

Nhược điểm:

Chi phí cao hơn so với mắc cài kim loại

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Nên niềng răng mắc cài sứ hay mắc cài kim loại?

Mắc cài sứ và mắc cài kim loại có một số điểm giống nhau như:

Đều hoạt động dựa trên cơ chế sử dụng lực tác động từ mắc cài, dây cung lên răng để kéo răng về vị trí đúng trên cung hàm. Từ đó cải thiện chức năng ăn nhai, mang lại khớp cắn chuẩn.

Đều gồm có 2 loại là mắc cài truyền thống và mắc cài tự buộc.

Trong quá trình niềng răng đều cần khách hàng phải chăm sóc và bảo vệ răng miệng cẩn thận, lắng nghe theo chỉ định của bác sĩ.

Hiệu quả niềng răng ngang nhau

Để biết nên lựa chọn loại mắc cài nào cho trường hợp của mình, ngoài việc tới thăm khám trực tiếp tại nha khoa, các bạn có thể cân nhắc dựa trên các tiêu chí dưới đây.

Về tính thẩm mỹ

Như đã nói ở trên, mắc cài sứ được làm từ chất liệu sứ nguyên chất, màu sát với màu răng thật vì vậy tính thẩm mỹ cao. Trong khi đó mắc cài kim loại được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau như vàng, bạc, hợp kim không gỉ Niken – Titanium vì vậy mắc cài lộ rõ trên răng. Khi giao tiếp sẽ rất dễ bị nhận thấy đang niềng răng, khiến nhiều người cảm thấy mất tự tin.

Nếu công việc của bạn đòi hỏi phải giao tiếp nhiều, thường xuyên xuất hiện trước nhiều người như MC, tiếp viên, Người mẫu, diễn viên, ca sĩ,… thì tính thẩm mỹ luôn được đặt lên hàng đầu. Do đó mắc cài sứ sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn so với mắc cài.

Ngược lại với những bạn không quá quan trọng yếu tố thẩm mỹ, công việc không cần giao tiếp nhiều thì có thể lựa chọn niềng răng mắc cài kim loại.

Về độ thích ứng với các mô mềm trong miệng

Có một số ít trường hợp người niềng răng nhạy cảm bị dị ứng với kim loại. Khi đó nên lựa chọn mắc cài sứ bởi mắc cài sứ làm từ chất liệu an toàn và lành tính, hoàn toàn không xảy ra tình trạng kích ứng.

Bên cạnh đó mắc cài sứ có thiết kế trơn nhẵn vì vậy giúp hạn chế tối đa sự co xát của mắc cài tới các mô mềm. Còn mắc cài kim loại có khung niềng góc cạnh nên dễ gây tổn thương môi má hơn. Tuy nhiên mắc cài kim loại được thiết kế nhỏ gọn hơn, giảm giảm thiểu tối đa sự vướng víu, trong khi đó mắc cài sứ khá dày, dễ gây ra cảm giác vướng víu trong miệng cho người niềng răng.

Về chi phí niềng răng

Niềng răng mắc cài kim loại có chi phí thấp nhất trong các phương pháp niềng răng, dao động từ 30 triệu – 42 triệu.

Niềng răng mắc cài sứ có tính thẩm mỹ cao hơn nên chi phí cũng đắt hơn, dao động từ 40 triệu – 52 triệu.

Nếu bạn không cần lo lắng về vấn đề chi phí thì nên lựa chọn mắc cài sứ. Ngược lại nếu chi phí của bạn không quá nhiều, có thể lựa chọn mắc cài kim loại, mặc dù tính thẩm mỹ kém hơn nhưng về hiệu quả hoàn toàn không thua kém so với mắc cài sứ.

Địa chỉ niềng răng mắc cài chất lượng tại Hà Nội

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Bác sĩ duy nhất tại miền Bắc thuộc Hiệp hội chỉnh nha Hoa Kỳ AAO

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Như vậy, để trả lời cho câu hỏi nên niềng răng mắc cài sứ hay mắc cài kim loại bạn cần xem xét dựa trên nhiều yếu tố. Cách tốt nhất là tới trực tiếp địa chỉ nha khoa uy tín để được bác sĩ thăm khám và đưa ra lời khuyên phù hợp nhất.