Mẹo chọn váy công sở giấu béo cực tốt cho người bụng to

Tham khảo ngay những mẫu đầm cho người mập bụng giấu béo cực tốt thoải mái mặc đi làm công sở mà không sợ vướng víu, lòe xòe hay phải liên tục hóp bụng.

Đủ các cá tính khác nhau từ dịu dàng cho tới yểu điệu hay mạnh mẽ đều có thể nhìn thấy qua những mẫu váy công sở cho người béo bụng dưới đây. Làm văn phòng ngồi nhiều, béo bụng là điều tất yếu. Nhưng đừng vì nó mà người béo bụng không dám chọn cho mình một chiếc đầm xinh xắn để diện đến nơi công sở.

Váy chữ A nhẹ nhàng

Váy liền dáng chữ A nhẹ nhàng giúp cho trang phục công sở của người béo bụng trông vừa gọn gàng, thanh lịch lại vô cùng nữ tính. Phần chiết eo cao cùng với thân dưới chữ A xòe cực nhẹ với độ ôm vừa phải giúp bạn vừa tôn được vòng 3 vừa che khéo khuyết điểm vòng 2 không mấy nhỏ nhắn.

Ngoài váy liền dáng chữ A, bạn có thể mặc kết hợp áo sơ mi voan, lụa chất liệu rủ và bay nhẹ nhàng với chân váy chữ A. Đây là set đồ đem lại cho chủ nhân vẻ chỉn chu, tác phong chuyên nghiệp khi tới nơi công sở.

Váy chữ A mang kiểu dáng đơn giản nhưng không bao giờ lỗi mốt

Chọn váy công sở cho người mập vô cùng đơn giản, chỉ cần một chiếc sơ mi trơn cùng một chiếc chân váy chữ A họa tiết, sơ vin gọn gàng kết hợp xỏ thêm một đôi xăng đan cao gót nữa là bạn có thể tự tin đến văn phòng.

Váy suông đuôi cá

Váy suông nếu quá rộng có thể gây phản tác dụng, khiến chủ nhân đã béo bụng lại trở thành béo toàn thân trông rất “đồ sộ”. Do đó, chọn cho nàng béo bụng một chiếc váy mặc đến công sở thì cần chọn những dáng váy ôm vừa phải và tạo điểm nhấn ở phần đuôi cá nữ tính.

Đến công sở là nơi cần thể hiện phong thái chuyên nghiệp, lịch sự nên tốt nhất bạn hãy chọn những kiểu váy có chất liệu dày dặn, ít nhăn nhàu và không quá rộng so với cơ thể. Phần đuôi cá cũng không nên quá to hoặc quá xòe vì nếu bạn có chiều cao khiêm tốn, phần đuôi cá đó có thể sẽ “lấn át” khiến bạn trông càng béo tròn và thấp hơn.

Người béo bụng đừng mặc những mẫu váy suông quá rộng có thể khiến bạn trông càng to béo hơn

Váy xòe buộc vạt

Váy xòe buộc vạt lệch một bên đang là xu hướng rất được các tín đồ thời trang ưa chuộng. Nếu ưa thích phong cách sành điệu nhưng ngại béo bụng, không muốn sơ vin áo sơ mi với chân váy nhàm chán thì bạn có thể sắm cho mình vài bộ váy xòe có phần vạt buộc lệch duyên dáng.

Những dáng váy này có thể tùy ý điều chỉnh độ rộng hẹp của váy. Đồng thời, váy xòe buộc vạt với phần thân dưới xòe rủ sẽ giúp che khuyết điểm vòng 2 rất tốt mà không làm mất đi vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát cho bộ trang phục.

Váy xòe buộc vạt là món đồ mà cô gái nào cũng sắm trong hè này bởi vẻ đẹp dịu dàng và khả năng che khuyết điểm vòng 2 rất tốt

Đừng quên kết hợp cùng một đôi giày gót thấp cổ điển là bạn đã có thể vô cùng tự tin đi đến công sở hay mặc đi dạo phố. Bên cạnh việc lựa chọn những kiểu váy phù hợp đến công sở, bạn nên giảm hết mức việc sử dụng trang sức nổi bật vì có thể khiến người khác mất tập trung khi giao tiếp với bạn. Môi trường công sở không phù hợp nếu bạn ăn mặc quá diêm dúa hoặc đeo quá nhiều phụ kiện. Chỉ cần chọn một chiếc váy thật vừa vặn với mình, trang điểm nhẹ nhàng là mỗi sáng bạn đã có thể sải bước đến nơi làm việc thật nhanh mà không cần đứng trước tủ suy nghĩ quá lâu.