L’ORÉAL PARIS trở lại cùng show diễn tráng lệ nhất hành tinh LE DÉFILÉ diễn ra tại bảo tàng nghệ thuật MONNAIE DE PARIS

Thời trang 25/09/2019 08:50

Nơi tôn vinh cái đẹp, nữ quyền và những nhà thiết kế tài năng.

Cùng đón chờ show diễn Le Défilé L’Oréal Paris!

MONNAIE DE PARIS

Thứ 7, Ngày 28 Tháng 9, 2019 lúc 6.00 p.m.

 

L’ORÉAL PARIS trở lại cùng show diễn tráng lệ nhất hành tinh LE DÉFILÉ diễn ra tại bảo tàng nghệ thuật MONNAIE DE PARIS - Ảnh 1

Trong khuôn khổ tuần lễ thời trang quốc tế Paris Fashion Week®, vào ngày 28/09, L’Oréal Paris, đối tác chính thức của sự kiện Paris Fashion Week® sẽ tổ chức show diễn thời trang độc đáo Le Défilé L’Oréal Paris tại trung tâm của thủ đô Paris hoa lệ. Buổi biểu diễn chính là một tuyên ngôn “quyền lực” tôn vinh phái đẹp, với sự tham gia của hàng loạt người nổi tiếng, từ các diễn viên tên tuổi tới các ca sĩ, siêu mẫu nổi tiếng. Những phát ngôn viên toàn cầu của nhãn hàng làm đẹp số 1 Thế giới sẽ cùng nhau trình diễn và đem tới thông điệp về nữ quyền và sự tự chủ.

Ca sĩ Camila Cabello và diễn viên Amber Heard sẽ lần đầu tiên hiện diện trong show diễn Le Défilé L’Oréal Paris, cùng với sự tham gia của các tên tuổi như Eva Longoria, Doutzen Kroes, Liya Kebede, Aja Naomi King, Soo Joo Park, Luma Grothe, Aishwarya Rai, Andie McDowell, Helen Mirren, Marie Bochet và Duckie Thot.

Về phía L’Oréal Paris Việt Nam, Hoa hậu chuyển giới Quốc tế Hương Giang đã được lựa chọn trở thành người phát ngôn chính thức và sẽ tới Paris tham gia sự kiện Le Défilé L’Oréal Paris với vai trò khách mời danh dự. Hương Giang với chặng đường không ngừng hoàn thiện và bứt phá những giới hạn mới của bản thân, đã luôn tích cực truyền cảm hứng tới cộng đồng. Trong lần đồng hành này, L’Oréal Paris cùng Hương Giang lan tỏa thông điệp về nữ quyền, về sự tự tin vào những giá trị và vẻ đẹp của bản thân, bất kể bạn là ai. Vì bạn xứng đáng!

L’ORÉAL PARIS trở lại cùng show diễn tráng lệ nhất hành tinh LE DÉFILÉ diễn ra tại bảo tàng nghệ thuật MONNAIE DE PARIS - Ảnh 2

Nối tiếp truyền thống của những mùa Paris Fashion Week trước, show diễn Le Défilé L’Oréal Paris mùa thứ 3 tiếp tục lựa chọn địa điểm mang tính biểu tượng của Paris làm điểm hẹn gặp gỡ các tín đồ yêu thích làm đẹp và thời trang. Năm ngoái, thế giới đã được chiêm ngưỡng sự kiện Le Défilé L’Oréal Paris 2018 với màn catwalk chưa từng có trên dòng sông Seine thơ mộng.

MỘT SỰ KIỆN ĐẶC SẮC KHÔNG THỂ BỎ LỠ TRONG LÒNG THÀNH PHỐ PARIS

Năm nay, sự kiện Le Défilé L’Oréal Paris sẽ diễn ra vào ngày 28.09 tại bảo tàng lịch sử Monnaie de Paris, nằm ở chính trung tâm Paris, bên bờ dòng sông Seine. Trong sự kiện này, L’Oréal Paris sẽ kết hợp với những nhà mốt đình đám cũng như những nhà thiết kế mới tài năng như: AMI, Atlein, Balmain, Cédric Charlier, Dries Van Noten, Elie Saab, Etudes, Giambattista Valli, Karl Lagerfeld, Koché, Nicolas Lecourt Mansion, Olivier Theyskens, rokh.

“L’Oréal Paris quay trở lại cùng sự kiện Défilé, một show diễn thời trang đặc sắc diễn ra tại bảo tàng Monnaie de Paris – một trong những biểu tượng lịch sử của nước Pháp. Sự tái hiện của Le Défilé một lần nữa khẳng định sự gắn kết giữa L’Oréal Paris với giới thời trang, thông qua việc hợp tác với những nhà mốt nổi danh và hàng loạt những nhà thiết kế mới tiềm năng. Nhân dịp này, chúng tôi tự hào là nơi hội tụ những người phụ nữ truyền cảm hứng, cùng nhau tôn vinh cái đẹp và tôn trọng sự đa dạng.” -  Bà Delphine Viguier-Hovasse, Chủ tịch toàn cầu nhãn hàng L’Oréal Paris chia sẻ.

L’ORÉAL PARIS ĐEM XU HƯỚNG NỔI BẬT TỪ SÀN DIỄN ỨNG DỤNG VÀO CUỘC SỐNG

Cùng chờ đón các sản phẩm được L’Oréal Paris giới thiệu trong mùa này, bởi những nghệ sĩ quốc tế lừng danh như Val Garland và Stephane Lancien đã sẵn sàng sáng tạo ra những tạo hình trang điểm và làm tóc tuyệt vời cho giới mộ điệu. Cùng với hai vị giám đốc sáng tạo này, L’Oréal Paris tiên phong trong việc đem các xu hướng từ sàn diễn quốc tế tiếp cận tới tất cả mọi người.

Tại Việt Nam, hãy theo dõi hoa hậu Hương Giang để cùng cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất từ tuần lễ thời trang Paris Fashion Week.

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG CỦA SỰ KIỆN LE DÉFILÉ L’ORÉAL PARIS

Năm thứ 3 liên tiếp, sự kiện Le Défilé L’Oréal Paris trở thành nơi giao thoa tuyệt vời giữa làm đẹp và thời trang, mang đến màn trình diễn ấn tượng nhất hành tinh:

  • Với sự tham gia của 32 phát ngôn viên toàn cầu của nhãn hàng L’Oréal Paris
  • Hợp tác với 10 nhà mốt thời trang danh tiếng cho ra những tạo hình ấn tượng
  • Được trình chiếu tại trên 40 quốc gia.

Nhân sự kiện Le Défile đồng hành cùng Paris Fashion Week, L’Oréal Paris sẽ tổ chức ngày hội Siêu Thương Hiệu trên Lazada vào ngày 01.10. Theo dõi hành trình của Hương Giang và đón chờ những ưu đãi làm đẹp cực “khủng” tại: http://bit.ly/OAP-MU-PFW

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Từ khóa:   L’Oréal Paris Việt Nam Paris Fashion Week Le Défilé L’Oréal Paris

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