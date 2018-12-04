Là phụ nữ nhất định phải biết 12 mẹo giặt giũ này để quần áo luôn đẹp, bền màu như mới

Mặc dù các kỹ sư đã phát minh ra nhiều thiết bị gia dụng mới để hỗ trợ công việc giặt giũ của chị em nhưng quá trình này vẫn không phải là điều thú vị.

Theo thống kê, phụ nữ dành ra khoảng 17 phút mỗi ngày để giặt giũ. Trong bài viết này, Brightside sẽ chia sẻ 13 thủ thuật làm giảm thời gian dành cho việc phân loại, giặt và sấy quần áo. Đồng thời, duy trì chất lượng quần áo bền lâu hơn.