Là phụ nữ nhất định phải biết 12 mẹo giặt giũ này để quần áo luôn đẹp, bền màu như mới

Thời trang 04/12/2018 09:59

Brightside đã chia sẻ 12 mẹo vặt giúp việc giặt giũ của chị em trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn. Ngoài ra, chúng còn giữ cho màu quần áo bền lâu và luôn trông như mới.

Mặc dù các kỹ sư đã phát minh ra nhiều thiết bị gia dụng mới để hỗ trợ công việc giặt giũ của chị em nhưng quá trình này vẫn không phải là điều thú vị. 

Theo thống kê, phụ nữ dành ra khoảng 17 phút mỗi ngày để giặt giũ. Trong bài viết này, Brightside sẽ chia sẻ 13 thủ thuật làm giảm thời gian dành cho việc phân loại, giặt và sấy quần áo. Đồng thời, duy trì chất lượng quần áo bền lâu hơn.

1. Nước súc miệng làm sạch máy giặt

Là phụ nữ nhất định phải biết 12 mẹo giặt giũ này để quần áo luôn đẹp, bền màu như mới - Ảnh 1

Máy giặt cần được khử trùng thường xuyên để tiếp tục hoạt động ở mức độ cần thiết. Bạn có thể mua chất tẩy rửa đặc biệt ngoài thị trường, nhưng cũng có thể sử dụng nước súc miệng để thay thế. Chỉ cần thêm nửa ly nước súc miệng vào khu vực nơi đặt bột giặt và bắt đầu chu kỳ. Cách này sẽ tiêu diệt sạch nấm mốc và vi khuẩn - Ảnh: Brightside

2. Sử dụng túi đặc biệt khi giặt tất

Là phụ nữ nhất định phải biết 12 mẹo giặt giũ này để quần áo luôn đẹp, bền màu như mới - Ảnh 2

Nhiều người thường gặp phải tình trạng tất biến mất trong máy giặt. Nhưng các bà nội trợ có kinh nghiệm khuyên bạn nên mua túi đặc biệt để giặt những dạng trang phục nhỏ, tất cho từng thành viên trong gia đình - Ảnh: Brightside

3. Viên aspirin làm trắng quần áo

Là phụ nữ nhất định phải biết 12 mẹo giặt giũ này để quần áo luôn đẹp, bền màu như mới - Ảnh 3

Một số người cố gắng tránh mặc quần áo trắng vì những vệt mồ hôi, mảng ố vàng thường xuất hiện. Nếu đã từng sợ làm hỏng chiếc áo trắng, chúng ta có một số tin tốt cho bạn, đó là thêm vài viên aspirin vào khi giặt, món đồ sẽ trở nên sạch sáng bất ngờ - Ảnh: Brightside

4. Đừng sấy quần áo quá nhiều

Là phụ nữ nhất định phải biết 12 mẹo giặt giũ này để quần áo luôn đẹp, bền màu như mới - Ảnh 4

Tác động nhiệt quá mức có thể làm hỏng kết cấu vải khiến món đồ của bạn nhanh giãn hoặc co lại. Ngoài ra, sấy nhiều còn làm quần áo phai màu, nhanh cũ hơn. Do đó, tốt hơn là bạn nên phơi đồ dưới ánh nắng mặt trời - Ảnh: Brightside

5. Dầu gội em bé phục hồi độ co giãn

Là phụ nữ nhất định phải biết 12 mẹo giặt giũ này để quần áo luôn đẹp, bền màu như mới - Ảnh 5

Điều này nghe có vẻ bất thường nhưng dầu gội hoặc dầu xả em bé thực sự có khả năng phục hồi độ co hay giãn của quần áo. Thêm một lượng dầu gội baby vừa đủ vào máy giặt với một ít nước ấm, ngâm đồ trong 10 đến 15 phút. Sau đó, lau khô bằng khăn và giặt theo chiều ngang - Ảnh: Brightside

6. Không dùng nước xả vải với đồ màu trắng

Là phụ nữ nhất định phải biết 12 mẹo giặt giũ này để quần áo luôn đẹp, bền màu như mới - Ảnh 6

Các bà nội trợ có kinh nghiệm khuyên bạn không nên thêm dầu xả khi giặt đồ màu trắng vì chúng có thể làm quần áo xỉn màu. Thay vào đó, để món đồ màu trắng trở nên sáng hơn, bạn nên sử dụng một loại thuốc tẩy đặc biệt - Ảnh: Brightside

7. Đừng phân loại quần áo theo màu sắc

Là phụ nữ nhất định phải biết 12 mẹo giặt giũ này để quần áo luôn đẹp, bền màu như mới - Ảnh 7

Đừng phân loại quần áo theo màu sắc mà hãy sắp xếp chúng theo mật độ của vải. Vải nặng hấp thụ nhiều nước hơn những loại vải mỏng nhẹ. Đây là lý do tại sao chất tẩy rửa được xả sạch khác nhau tùy vào mức độ vải. Nhưng bạn nên nhớ là quần áo trắng luôn được giặt riêng - Ảnh: Brightside

8. Đặt quả bóng thiếc vào máy giặt

Là phụ nữ nhất định phải biết 12 mẹo giặt giũ này để quần áo luôn đẹp, bền màu như mới - Ảnh 8

Để quên đi tĩnh điện trong quần áo, hãy đặt vài quả bóng thiếc vào máy giặt. Chúng sẽ hấp thụ điện tích tĩnh - Ảnh: Brightside

9. Kem cạo râu loại bỏ các vết trang điểm

Là phụ nữ nhất định phải biết 12 mẹo giặt giũ này để quần áo luôn đẹp, bền màu như mới - Ảnh 9

Các vết bẩn từ mỹ phẩm trang điểm có thể bám vào quần áo khá lâu. Tuy nhiên, để loại bỏ chúng, bạn có thể thoa kem cạo râu lên vết bẩn, sau đó giặt quần áo như bình thường. Sau đó, món đồ sẽ trở nên sạch sáng như ban đầu - Ảnh: Brightside

10. Giặt nón trong máy rửa chén

Là phụ nữ nhất định phải biết 12 mẹo giặt giũ này để quần áo luôn đẹp, bền màu như mới - Ảnh 10

Để đảm bảo chiếc nón không bị biến dạng, bạn không nên giặt chúng trong máy giặt. Giải pháp rất đơn giản nhất chính là giặt nón trong máy rửa chén. Đặt chúng trên kệ và bắt đầu chu kỳ - Ảnh: Brightside

11. Sử dụng nước lạnh để giặt tất

Là phụ nữ nhất định phải biết 12 mẹo giặt giũ này để quần áo luôn đẹp, bền màu như mới - Ảnh 11

Bạn không thể giặt tất bằng nước nóng vì phần lớn chất bẩn (như mồ hôi) là chất đạm. Nếu nhiệt độ quá nóng, lượng bụi bẩn này sẽ luôn luôn nằm trong tất của bạn. Đây là lý do tại sao tốt nhất là giặt tất bằng nước lạnh - Ảnh: Brightside

12. Loại bỏ vết bẩn "cứng đầu" bằng máy sấy tóc

Là phụ nữ nhất định phải biết 12 mẹo giặt giũ này để quần áo luôn đẹp, bền màu như mới - Ảnh 12

Để loại bỏ các vết bẩn phi protein cũ như cỏ, đất hoặc nước trái cây, bạn có thể đặt một ít chất tẩy rửa lên trên và hâm nóng chúng bằng máy sấy tóc. Sau đó, bạn có thể đặt quần áo vào máy và giặt như bình thường. Làm nóng vết bẩn sẽ giúp các thành phần của chất tẩy rửa hoạt động hiệu quả hơn - Ảnh: Brightside

Nếu muốn tiết kiệm thời gian, cũng như đạt được hiệu quả cao trong việc giặt giũ, bạn nên "bỏ túi" 12 mẹo vặt trên. Không những thế, chúng còn giúp bạn bảo quản quần áo bền lâu và sạch sẽ hơn rất nhiều.

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