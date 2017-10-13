Mách bạn bí quyết giặt quần áo bằng ren sạch sáng, không tưa, không bong tróc

Làm đẹp cùng chuyên gia 13/10/2017 14:50

Ren là loại vải rất dễ bị tưa, rách và bong tróc, do đó, khi giặt trang phục bằng chất liệu này bắt buộc bạn phải vô cùng cẩn thận để tránh hư hại. Dưới đây là cách giặt quần áo ren đơn giản nhưng rất hiệu quả, bạn nên thử ngay.

Trang phục được may bằng chất liệu ren rất được chị em phụ nữ ưa chuộng vì mang lại vẻ đẹp quyến rũ, gợi cảm và nữ tính. Tuy nhiên, kiểu trang phục ren rất khó bảo quản, đặc biệt là công đoạn giặt giũ. 

Thông thường, quần áo bằng ren chỉ được giặt tay vì cho vào máy sẽ khiến chúng trở thành "giẻ rách", nhưng khi giặt tay bạn cũng phải vô cùng cẩn trọng. 

Mách bạn bí quyết giặt quần áo bằng ren sạch sáng, không tưa, không bong tróc - Ảnh 1
Trang phục được may bằng chất liệu ren mang lại vẻ đẹp quyến rũ và gợi cảm - Ảnh: Internet

Mách bạn bí quyết giặt quần áo bằng ren sạch sáng, không tưa, không bong tróc - Ảnh 2
Tuy nhiên, ren là chất liệu rất khó bảo quản, nhất là công đoạn giặt sạch - Ảnh: Internet

Dưới đây là cách để bạn chẳng cần phải tốn công mà món đồ bằng ren vẫn sạch sáng như mới. 

Vật dụng cần chuẩn bị: 

- Thau sạch

- Nước ấm

- Bột giặt hoặc chất tẩy nhẹ

- Muối

- Nước cốt chanh

Bước 1: Ngâm đồ trong dung dịch nước muối chanh 15 phút

Đầu tiên, bạn đổ nước vào đầy chiếc thau đã chuẩn bị. Sau đó, thêm 1 muỗng canh muối và nước cốt chanh vào rồi dùng muỗng khuấy thật đều. Tiếp theo, cho món đồ bằng ren bạn cần giặt sạch vào dung dịch vừa hoàn thành, ngâm khoảng 15 phút. 

Mách bạn bí quyết giặt quần áo bằng ren sạch sáng, không tưa, không bong tróc - Ảnh 3
Chanh và muối thấm sâu vào lớp vải giúp đánh bay các vết bẩn cứng đầu - Ảnh: Internet

Bước 2: Ngâm đồ trong hỗn hợp nước và chất tẩy

Bạn hòa tan lượng chất tẩy hoặc bột giặt phù hợp với 1/2 thau nước. Sau đó, cho món đồ bằng ren vào, tiếp tục đổ nước lạnh vào đến khi ngập đồ. Ngâm đồ trong hỗn hợp này 20 tiếng đồng hồ thì vớt ra chiếc thau khác. 

Mách bạn bí quyết giặt quần áo bằng ren sạch sáng, không tưa, không bong tróc - Ảnh 4
Ngâm đồ ren 20 tiếng đồng hồ trong hỗn hợp chất tẩy pha loãng với nước sẽ khiến các vết bẩn tự biến mất - Ảnh: Internet

Bước 3: Xả lại thật sạch với nước ấm

Xả bằng nước ấm đến khi nào đồ đã sạch chất tẩy. Lưu ý rằng, bạn chỉ cần nhúng lên nhúng xuống nhẹ nhàng chứ không cần vắt khô nước, vì khi chịu tác động mạnh vải ren rất dễ bị hư tổn. 

Bước 4: Phơi đồ

Sau khi đã xả thật sạch chất tẩy trong quần áo, bạn móc chúng vào giá phơi thật nhẹ nhàng. Lưu ý rằng, bạn không cần phải vắt khô nước. Nên phơi đồ ren ở trên cao, khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp vì nhiệt độ cao sẽ khiến ren bị khô, giòn, dễ rách. 

Mách bạn bí quyết giặt quần áo bằng ren sạch sáng, không tưa, không bong tróc - Ảnh 5
Phơi vải ren ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp - Ảnh: Internet

Với cách giặt trên, bạn không cần tốn nhiều công sức mà quần áo ren vẫn được tẩy sạch như mới một cách dễ dàng. 

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