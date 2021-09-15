Không chỉ đẹp, các MC/BTV của VTV phải tuân thủ những 'nguyên tắc ngầm' này!

Cứ tưởng chỉ cần mặc lịch sự, chỉnh tề là xong, ai ngờ những MC/BTV cần nhiều hơn thế nữa.

Dẫn chương trình hay biên tập viên của VTV luôn xuất hiện với hình ảnh đẹp được đông đảo khán giả chú ý. Thế nhưng ít ai biết được những bộ trang phục mà họ lựa chọn đều 'tuân thủ nguyên tắc' đấy! Tiết lộ mới đây của BTV Hải Vân được khán giả biết đến thông qua các chương trình như: "Bản tin Kinh tế", "Tài chính Kinh doanh", "Tiêu dùng 24h",... khiến nhiều người khá bất ngờ, cô nói: "Tại VTV24 chúng tôi có hẳn một bảng quy định về việc tạo dựng hình ảnh cho người dẫn chương trình".

Thứ nhất, về màu sắc trang phục không chỉ đơn thuần "đẹp là được", các MC/BTV còn phụ thuộc vào nội dung của bản tin để lựa chọn. Nếu hôm đó có tin tức vui, tích cực thì MC/BTC sẽ mặc những trang phục có màu sắc tươi sáng như tông hồng, cam, xanh đậm,... Còn đối với những ngày có tin không tích cực thì màu sắc trang phục sẽ lựa chọn màu có trầm như tím than. Đặc biệt, VTV có một điều "tối kị" đó là không nên mặc trang phục có hai tông màu duy nhất gồm đen và xám vì gây cảm giác u ám.

Các Biên tập viên phải mặc trang phục màu tối khi có bản tin buồn. Thứ hai, về chất liệu và họa tiết trang phục cũng tuân thủ một số nguyên tắc như: cấm các loại vải ren/lưới quá mỏng, ưu tiên vải trơn, trang phục có họa tiết tối giản nhất có thể. Cuối cùng là sự đồng điệu. MC Đặng Quỳnh Chi tiết lộ cô thường "nhắn nhẹ" bạn dẫn trước khi lên sóng về trang phục mà cô lựa chọn. Chẳng hạn như MC/BTV nữ mặc áo dài màu đỏ thì bạn dẫn nam cũng lựa chọn một phụ kiện có tông màu này để tạo sự đồng nhất. Sự đồng nhất trong trang phục của các biên tập viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-chi-dep-cac-mc-btv-cua-vtv-phai-tuan-thu-nhung-nguyen-tac-ngam-nay-424307.html