Điểm danh 9 kiểu tóc bob ngang vai đẹp cho xu hướng tóc hè 2018

Thời trang 21/05/2018 09:49

Tóc bob ngang vai là kiểu tóc mang đến sự cá tính, năng động và cảm giác thoải mái, mát mẻ đang lên ngôi trong mùa thời trang tóc hè năm nay. Các kiểu tóc bob ngang vai có nhiều biến thể mới lạ cùng nhiều style khác nhau. Với 9 mẫu tóc bob ngang vai dưới đây, chắc chắn bạn sẽ luôn là quý cô sành điệu luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Cùng tham khảo ngay nhé!

Tóc bob ngang vai là style phù hợp với cô nàng cá tính. Kiểu tóc này sẽ giúp bạn trông sành điệu và có chút phá cách.

1. Tóc bob ngắn ngang vai

Điểm danh 9 kiểu tóc bob ngang vai đẹp cho xu hướng tóc hè 2018 - Ảnh 1
Tóc bob ngắn ngang vai đẹp -Ảnh: Internet

Tóc bob ngắn ngang vai là kiểu tóc đẹp đa dụng rất thích hợp với nhiều dáng khuôn mặt. Với nhiều kiểu biến tấu khác nhau, đây là kiểu tóc giúp tôn lên đường nét và khắc phục nhược điểm trên khuôn mặt.

2. Tóc bob xoăn

Trước đây, tóc bob có style khá đơn điệu.Tuy nhiên, hiện nay nó có xu hướng "hot" cho phái đẹp với nhiều tạo kiểu.

Điểm danh 9 kiểu tóc bob ngang vai đẹp cho xu hướng tóc hè 2018 - Ảnh 2
Tóc bob xoăn ngang vai -Ảnh: Internet

Tóc bob xoăn là sự kết hợp giữ tóc ngắn và xoăn nhẹ rất phù hợp với bạn nữ có gương mặt góc cạnh. Có 2 kiểu là xoăn nửa đầu và xoăn đuôi cho bạn chọn lựa.

Điểm danh 9 kiểu tóc bob ngang vai đẹp cho xu hướng tóc hè 2018 - Ảnh 3
Tóc bob xoăn sóng kết hợp cổ điện và hiện đại cực thu hút -Ảnh: Internet

Tóc bob xoăn sóng mang nét cổ điển kết hợp hiện đại là lựa chọn thích hợp giúp bạn nữ sở hữu khuôn mặt vuông vức, góc cạnh che khuyết điểm hoàn hảo.

3. Tóc bob uốn cụp ngang vai

Điểm danh 9 kiểu tóc bob ngang vai đẹp cho xu hướng tóc hè 2018 - Ảnh 4
Tóc bob uốn cụp ngang vai năng động, nữ tính -Ảnh: Internet

Tóc bob uốn cụp ngang là kiểu tóc bob ngang vai cho mặt tròn, giúp gương mặt trông duyên dáng, thon gọn.

Điểm danh 9 kiểu tóc bob ngang vai đẹp cho xu hướng tóc hè 2018 - Ảnh 5
Tóc bob uốn cụp ngang vai thích hợp cho mặt tròn -Ảnh: Internet

Với độ dài chấm vai, phần đuôi tóc cụp sát vào khuôn mặt sẽ giúp che đi 1 phần khuôn mặt, kiểu tóc này sẽ giúp bạn trông thật năng động và không kém phần nữ tính.

Điểm danh 9 kiểu tóc bob ngang vai đẹp cho xu hướng tóc hè 2018 - Ảnh 6
Nhuộm màu sáng để tăng thêm nét rạng rỡ -Ảnh: Internet

Để tăng thêm nét rạng rỡ, trẻ trung, bạn nên chọn nhuộm tóc có màu sáng.

4. Tóc bob dài ngang vai

Với độ dài ngang vai hoặc qua vai, trông bạn sẽ thêm phần mềm mại, dịu dàng.

Điểm danh 9 kiểu tóc bob ngang vai đẹp cho xu hướng tóc hè 2018 - Ảnh 7
Tóc bob với độ dài ngang hoặc qua vai trông rất duyên dáng -Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bạn chỉ nên để kiểu tóc này nếu sở hữu mái tóc dày nhé, vì với mái tóc mỏng việc tạo hình sẽ rất khó. Để tăng thêm nét đẹp quyến rũ, huyền bí bạn có thể kết hợp uốn xoăn.

5. Tóc bob ngang vai cụp đuôi

Điểm danh 9 kiểu tóc bob ngang vai đẹp cho xu hướng tóc hè 2018 - Ảnh 8
Tóc bob ngang vai cụp đuôi giúp khuôn mặt thon gọn, sắc sảo -Ảnh: Internet

Kiểu tóc bob ngang vai cụp đuôi  đơn giản với phần đuôi tóc được uốn cụp nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt. Trông khuôn mặt của bạn sẽ thon gọn, sắc sảo hơn. Bạn có thể kết hợp với nhiều kiểu mái. Trong đó, mái dài là lựa chọn sẽ giúp bạn sành điệu hơn.

6. Tóc bob ngang vai xoăn nhẹ

Tóc bob ngang vai xoăn nhẹ có phần giữa và đuôi tóc được uốn xoăn nhẹ tạo nên vẻ cuốn hút và mới lạ.

Điểm danh 9 kiểu tóc bob ngang vai đẹp cho xu hướng tóc hè 2018 - Ảnh 9

Tóc bob ngang vai xoăn nhẹ  -Ảnh: Internet

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những cô nàng phóng khoáng và có chút phá cách.

7. Tóc bob ngang vai đánh rối

Điểm danh 9 kiểu tóc bob ngang vai đẹp cho xu hướng tóc hè 2018 - Ảnh 10
Tóc bob ngang vai đánh rối -Ảnh: Internet

Tóc bob ngang vai đánh rối khá cá tính với những lọn tóc rẽ không theo quy tắc nào sẽ giúp bạn trông thật tự nhiên. Việc bạn cần làm chỉ là thiết kế sao cho mái tóc trông hơi lộn xộn. Kiểu tóc này sẽ giúp gương mặt của những cô nàng có khuôn mặt tròn trông thon gọn hơn rất nhiều.

8. Tóc ngang vai mái lưa thưa

Điểm danh 9 kiểu tóc bob ngang vai đẹp cho xu hướng tóc hè 2018 - Ảnh 11
Tóc bob ngang vai mái thưa -Ảnh: Internet

Tóc ngang vai mái lưa thưa trẻ trung, điệu đà sẽ rất phù hợp với bạn gái có gương mặt tròn và dài vẫn đang rất hot trong mùa mốt này

9. Tóc bob phong cách tomboy

Điểm danh 9 kiểu tóc bob ngang vai đẹp cho xu hướng tóc hè 2018 - Ảnh 12
Tóc bob kiểu tomboy -Ảnh: Internet

Tóc bob phong cách tomboy rất gọn gàng sẽ giúp bạn tạo phong cách rất riêng. Để tôn lên nét đẹp mạnh mẽ, trẻ trung và năng động, bạn nên kết hợp với màu tóc nhuộm như hạt dẻ, nâu trầm. Trông bạn sẽ trẻ trung xinh đẹp hơn rất nhiều đó nhé!

Các kiểu tóc bob ngang vai là một xu hướng thời trang tóc rất đáng để thử. Một lựa chọn kiểu tóc phù hợp sẽ giống như thứ trang sức tôn lên nét ưu tú của khuôn mặt bạn. Với những gợi ý trên, bạn nữ có thể thể tha hồ chọn lựa để sở hữu một kiểu tóc phù hợp với dáng mặt và sở thích.

Chúc các bạn luôn xinh đẹp!

Điểm danh 9 kiểu tóc bob hợp với mọi khuôn mặt, chị em không phải đắn đo lựa chọn

Điểm danh 9 kiểu tóc bob hợp với mọi khuôn mặt, chị em không phải đắn đo lựa chọn

Bob là kiểu tóc "đa-zi-năng" nhất vì không chỉ hợp với mọi dáng khuôn mặt mà còn có đủ mẫu biến tấu để tôn lên đường nét cũng như khắc phục nhiều nhược điểm trên khuôn mặt của phụ nữ.

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