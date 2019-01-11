Đi đâu cũng thấy tóc ngắn, hãy làm bản thân nổi bật với kiểu tóc tỉa tầng, uốn xoăn bồng bềnh mà quý cô Hàn Quốc đang lăng xê này

Thời trang 11/01/2019 15:49

Ngoài tóc ngắn đang là xu hướng cực hot hiện nay, bạn gái có thể lựa chọn kiểu tóc dài cắt tầng được uốn xoăn bồng bềnh, quyến rũ từ Hàn Quốc.

Thời điểm cận Tết là lúc phụ nữ ráo riết tìm kiếm những xu hướng thời trang, kiểu tóc mới để thay đổi diện mạo cho bản thân trước thềm năm mới.

Từ cuối năm 2017 đến nay, các kiểu tóc ngắn như bob, lob được uốn, duỗi cúp luôn là lựa chọn hàng đầu của chị em. Tuy nhiên, vì là xu hướng hot lên có rất nhiều người hưởng ứng. Và nếu bạn muốn bản thân trở nên nổi bật hơn, hãy chọn kiểu tóc dài cắt tầng bồng bềnh, quyến rũ từ Hàn Quốc dưới đây. 

Tóc dài cắt tầng bồng bềnh có ưu điểm gì?

Tóc cắt tầng hay còn gọi là layer tương tự như kiểu tóc chiếc lá quen thuộc của những năm 2000. Tuy nhiên, kiểu tóc này được tạo kiểu xoăn nhẹ rất bồng bềnh và tự nhiên thay vì duỗi thẳng truyền thống.

Một ưu điểm đặc biệt của kiểu tóc dài cắt tầng là phù hợp với tất cả các dáng khuôn mặt. Nếu sở hữu khuôn mặt tròn, bạn có thể chọn tóc cắt tầng cùng mái rẽ ngôi. Tóc tầng và mái lưa thưa sẽ khắc phục được nhược điểm về khuôn mặt dài. Nếu sở hữu khuôn mặt góc cạnh, bạn có thể cắt tóc tầng cao để che giấu đi phần cằm vuông. 

Đi đâu cũng thấy tóc ngắn, hãy làm bản thân nổi bật với kiểu tóc tỉa tầng, uốn xoăn bồng bềnh mà quý cô Hàn Quốc đang lăng xê này - Ảnh 1
Khuôn mặt dài và hơi tròn trịa của cô nàng này trở nên thon gọn, thanh tú hơn hẳn nhờ kiểu tóc cắt tầng uốn phồng phần đuôi - Ảnh: Internet
Đi đâu cũng thấy tóc ngắn, hãy làm bản thân nổi bật với kiểu tóc tỉa tầng, uốn xoăn bồng bềnh mà quý cô Hàn Quốc đang lăng xê này - Ảnh 2
Kiểu tóc dài cắt tầng nhuộm màu nâu trầm vừa tôn lên làn da trắng hồng vừa giúp khuôn mặt trái xoan thêm rạng rỡ - Ảnh: Internet
Đi đâu cũng thấy tóc ngắn, hãy làm bản thân nổi bật với kiểu tóc tỉa tầng, uốn xoăn bồng bềnh mà quý cô Hàn Quốc đang lăng xê này - Ảnh 3
Khuôn mặt tròn trở nên nhỏ nhắn hơn nhờ kiểu mái rẽ ngôi uốn xoăn, tóc tỉa tầng uốn gợn sóng - Ảnh: Internet
Đi đâu cũng thấy tóc ngắn, hãy làm bản thân nổi bật với kiểu tóc tỉa tầng, uốn xoăn bồng bềnh mà quý cô Hàn Quốc đang lăng xê này - Ảnh 4
Tóc uốn xoăn tự nhiên sẽ cực kỳ đẹp khi được nhuộm highlight. Kiểu cắt tầng thời thượng này là lựa chọn tuyệt vời để chị em thay đổi bản thân trong dịp Tết này - Ảnh: Internet
Đi đâu cũng thấy tóc ngắn, hãy làm bản thân nổi bật với kiểu tóc tỉa tầng, uốn xoăn bồng bềnh mà quý cô Hàn Quốc đang lăng xê này - Ảnh 5
Tóc dài dưới vai cắt tầng, uốn bồng phần mái giúp bạn gái sở hữu vẻ ngoài cực kỳ Hàn Quốc. Cô gái này đang nhuộm màu đen ánh xanh - Ảnh: Internet
Đi đâu cũng thấy tóc ngắn, hãy làm bản thân nổi bật với kiểu tóc tỉa tầng, uốn xoăn bồng bềnh mà quý cô Hàn Quốc đang lăng xê này - Ảnh 6
Nếu ưa chuộng phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, kiểu tóc dài cắt layer uốn xoăn bồng bềnh là lựa chọn tuyệt nhất trong dịp Tết này - Ảnh: Internet
Đi đâu cũng thấy tóc ngắn, hãy làm bản thân nổi bật với kiểu tóc tỉa tầng, uốn xoăn bồng bềnh mà quý cô Hàn Quốc đang lăng xê này - Ảnh 7
Vẻ đẹp mong manh, nữ tính và nhẹ nhàng là điều thu hút nhất của mái tóc dài cắt tầng uốn xoăn - Ảnh: Internet
Đi đâu cũng thấy tóc ngắn, hãy làm bản thân nổi bật với kiểu tóc tỉa tầng, uốn xoăn bồng bềnh mà quý cô Hàn Quốc đang lăng xê này - Ảnh 8
Nếu sở hữu phần trán cao, hãy kết hợp tóc dài tỉa tầng với mái ngang duỗi cúp. Kiểu tóc này sẽ giúp bạn trẻ ra vài tuổi - Ảnh: Internet
Đi đâu cũng thấy tóc ngắn, hãy làm bản thân nổi bật với kiểu tóc tỉa tầng, uốn xoăn bồng bềnh mà quý cô Hàn Quốc đang lăng xê này - Ảnh 9
Ngoài kiểu uốn lọn truyền thống, bạn có thể uốn xoăn gợn sóng cổ điển - Ảnh: Internet
Đi đâu cũng thấy tóc ngắn, hãy làm bản thân nổi bật với kiểu tóc tỉa tầng, uốn xoăn bồng bềnh mà quý cô Hàn Quốc đang lăng xê này - Ảnh 10
Bạn có thể uốn xoăn phần tóc mái tương tự cô nàng này. Kiểu tóc xoăn nhẹ, tự nhiên này cực kỳ thu hút - Ảnh: Internet

Với những gợi ý tuyệt vời về kiểu tóc dài cắt tầng nhuộm màu trên, hy vọng bạn sẽ có được lựa chọn ưng ý nhất để thay đổi diện mạo trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi sắp đến.

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Mayonnaise có thành phần chính là lòng đỏ trứng, dầu ăn... nên có khả năng làm mềm mượt, cải thiện độ bóng cho mái tóc xơ rối.

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