Đi đâu cũng thấy tóc ngắn, hãy làm bản thân nổi bật với kiểu tóc tỉa tầng, uốn xoăn bồng bềnh mà quý cô Hàn Quốc đang lăng xê này

Thời điểm cận Tết là lúc phụ nữ ráo riết tìm kiếm những xu hướng thời trang, kiểu tóc mới để thay đổi diện mạo cho bản thân trước thềm năm mới.

Từ cuối năm 2017 đến nay, các kiểu tóc ngắn như bob, lob được uốn, duỗi cúp luôn là lựa chọn hàng đầu của chị em. Tuy nhiên, vì là xu hướng hot lên có rất nhiều người hưởng ứng. Và nếu bạn muốn bản thân trở nên nổi bật hơn, hãy chọn kiểu tóc dài cắt tầng bồng bềnh, quyến rũ từ Hàn Quốc dưới đây.