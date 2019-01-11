Đi đâu cũng thấy tóc ngắn, hãy làm bản thân nổi bật với kiểu tóc tỉa tầng, uốn xoăn bồng bềnh mà quý cô Hàn Quốc đang lăng xê này

Thời điểm cận Tết là lúc phụ nữ ráo riết tìm kiếm những xu hướng thời trang, kiểu tóc mới để thay đổi diện mạo cho bản thân trước thềm năm mới.
Từ cuối năm 2017 đến nay, các kiểu tóc ngắn như bob, lob được uốn, duỗi cúp luôn là lựa chọn hàng đầu của chị em. Tuy nhiên, vì là xu hướng hot lên có rất nhiều người hưởng ứng. Và nếu bạn muốn bản thân trở nên nổi bật hơn, hãy chọn kiểu tóc dài cắt tầng bồng bềnh, quyến rũ từ Hàn Quốc dưới đây.
Tóc dài cắt tầng bồng bềnh có ưu điểm gì?
Tóc cắt tầng hay còn gọi là layer tương tự như kiểu tóc chiếc lá quen thuộc của những năm 2000. Tuy nhiên, kiểu tóc này được tạo kiểu xoăn nhẹ rất bồng bềnh và tự nhiên thay vì duỗi thẳng truyền thống.
Một ưu điểm đặc biệt của kiểu tóc dài cắt tầng là phù hợp với tất cả các dáng khuôn mặt. Nếu sở hữu khuôn mặt tròn, bạn có thể chọn tóc cắt tầng cùng mái rẽ ngôi. Tóc tầng và mái lưa thưa sẽ khắc phục được nhược điểm về khuôn mặt dài. Nếu sở hữu khuôn mặt góc cạnh, bạn có thể cắt tóc tầng cao để che giấu đi phần cằm vuông.
Với những gợi ý tuyệt vời về kiểu tóc dài cắt tầng nhuộm màu trên, hy vọng bạn sẽ có được lựa chọn ưng ý nhất để thay đổi diện mạo trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi sắp đến.