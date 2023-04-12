Công thức mặc quần giả váy chuẩn fashionista

Thời trang 12/04/2023 14:17

Mặc quần giả váy thế nào để không bị nhàm chán mà vẫn thời trang.

Quần giả váy là một trong những item cá tính, năng động và không kém phần nữ tính. Với sự kết hợp giữa quần và váy tạo nên sự năng động nhưng vẫn tinh tế phù hợp với nhiều style khác nhau. Một số công thức phối váy giả quần giúp bạn trở nên thời thượng hơn:

Quần giả váy phối cùng áo sơ mi

Mix cùng áo sơ mi, đây chính là phong cách quen thuộc mà bạn sẽ thường thấy trong công việc hoặc các hoạt động thường ngày. Đối với môi trường công sở, đây có thế nói là một outfit vừa thời trang lại vừa thanh lịch.

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Phong cách này mang đến sự cá tính và phóng khoáng.

Quần giả váy phối cùng áo trễ vai

Với thiết kế này bạn có thể cân được mọi hoàn cảnh khác nhau, thậm chí có thể diện nó đến các bữa tiệc mà không lo bị mờ nhạt. Tùy vào thời tiết, để chọn thiết kế áo trễ vai có phần tay áo dài hay ngắn.

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Set đồ thanh lịch thích hợp cho đi làm lẫn đi tiệc

Quần giả váy phối với áo croptop

Quần giả váy và áo croptop là cặp bài trùng tạo thành một set đồ vừa thời trang lại còn rất thoải mái. Bạn có thể mặc trang phục này vào cuối tuần, đi cafe với bạn bè. Sự kết hợp này vừa cá tính lại vừa đơn giản bởi hầu như nàng nào cũng trang bị cho mình vài chiếc croptop trong tủ quần áo.

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Set đồ thoải mái tôn lên được vòng eo con kiến cùng dáng người chuẩn chỉnh.

Quần giả váy phối cùng áo blazer

Trong thời gian gần đây, áo khoác blazer cũng đang là trang phục hot rần rần. Việc kết hợp quần giả váy với áo blazer tạo cảm giác năng động những vẫn giữ được sự thanh lịch.

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Kết hợp trang phục có cùng họa tiết và cùng màu sắc là lựa chọn không tồi khi đuổi theo phong cách này.

Quần giả váy phối với áo hai dây

Cách phối đồ khá được ưa chuộng cho mùa hè này với sự năng động xen lẫn một chút gợi cảm. Sự kết hợp này lại còn giúp những cô nàng ăn gian thêm vài tuổi và phù hợp để đi chơi, đi bar, đi ăn uống cùng bạn bè.

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Outfit này chỉ nên diện khi đi chơi, đi du lịch và không nên mặc ở những môi trường nghiêm túc.

Quần giả váy phối cùng áo len

Set đồ thường được mặc vào mùa đông là kết hợp quần giả váy và áo len. Phong cách này tạo sự trẻ trung, năng động và vẫn đảm bảo giữ ấm vào mùa động cho các bạn nữ. Một đôi boot cổ cao là trang phục của bạn sẽ nổi bật giữa đám đông hơn rất nhiều đấy.

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Bạn có thể kết hợp thêm phụ kiện khăn quàng cổ, nón,... để biến tấu set đồ trở nên thanh lịch, sang trọng và đầy nữ tính.

Quần giả váy phối cùng áo sát nách

Sự kết hợp giúp hội chị em khéo léo khoe trọn đường cong trên cơ thể. Các nàng nên lựa chọn màu sắc trang phục mát mẻ như xanh, trắng, hồng, be,… sẽ phù hợp với ngày hè nóng bức.

 

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Một trong những gợi ý cho đi biển cho mùa hè này 

Cách mix đồ này đem đến sự trẻ trung, năng động, không kém phần gợi cảm và mát mẻ. Đây là một gợi ý không tồi cho trang phục đi biển trong mùa hè năm nay.

Quần giả váy phối với áo thun

Một sự kết hợp hết sức cơ bản nhưng lại mang về hiệu quả không tồi. Set đồ mang cả sự thanh lịch và năng động cân hết mọi tình huống cho các chị em.

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Bạn hãy phối áo thun với quần giả váy có màu tương phản nhau để tạo điểm nhấn cho cả bộ trang phục.

 

 

 

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