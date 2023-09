Con gái chân vòng kiềng nên mặc gì cho đẹp và tôn dáng?

Con gái chân vòng kiềng nên mặc gì cho đẹp? Con gái chân vòng kiềng nên đi giày gì? Mặc quần gì? Mặc váy gì?.... Vô vàn những câu hỏi tương tự muốn “nổ tung” nếu lỡ may bạn có đứa bạn thân bị chân vòng kiềng đấy! Cô nàng này sẽ liên tục “giày xéo” bạn bởi những câu hỏi như vậy và bạn nên “phòng thân” bằng vài gợi ý ăn mặc cho “nàng vòng kiềng” sau đây.

Chân vòng kiềng là gì?

Một cách đơn giản, chân vòng kiềng là chân không thẳng, chân cong, hai đầu gối có thể bị cong vào trong hoặc ra ngoài. Những ai bị chân vòng kiềng buộc phải chấp nhận một sự thật là họ thường tự ti và ăn mặc không được đẹp.

Chân bị vòng kiềng do nhiều nguyên nhân, có thể do bẩm sinh (tư thế gập chân trong bụng mẹ), khi lớn lên xương phát triển bất thường hoặc do bị gãy xương và xương không thể hồi phục trở lại.