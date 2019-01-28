Chẳng cần đến tiệm vừa tốn tiền vừa tiếp xúc với hóa chất, học ngay thủ thuật đơn giản này, bạn sẽ sở hữu ngay mái tóc cúp đuôi bồng bềnh tại nhà

Muốn sở hữu mái tóc uốn cúp đuôi chữ C thời thượng, bồng bềnh tự nhiên ngay tại nhà, bạn hãy học ngay quy trình đơn giản sau đây.

Mỗi khi muốn sở hữu mái tóc mới, bạn luôn nghĩ sẽ đến tiệm để thực hiện. Tại đây, các nhà tạo mẫu sẽ sử dụng nhiều loại thuốc, dụng cụ áp dụng nhiệt để làm mái tóc theo kiểu mà bạn yêu cầu. Tuy nhiên, trải qua các giai đoạn này, sợi tóc chắc chắn sẽ tổn thương. Nhiều trường hợp gặp phải nơi làm tóc không uy tín, mái tóc trở nên khô xơ, chẻ ngọn sau khi về nhà, thậm chí là dị ứng da đầu.

Chỉ với vài bước đơn giản và thủ thuật uốn ngược, bạn sẽ sở hữu ngay mái tóc cúp đuôi C tự nhiên, bồng bềnh - Ảnh: Internet Chính vì bảo vệ mái tóc, nhiều cô gái ngần ngại không dám thử các kiểu tóc mới cầu kì. Tuy nhiên, nếu biết được quy trình gồm vài bước đơn giản dưới đây, phụ nữ sẽ sở hữu ngay mái tóc uốn cúp chữ C cực kỳ tự nhiên, bồng bềnh. Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị vài sợi dây chun, chiếc máy uốn tóc và một chai keo xịt nếu muốn.

Quy trình uốn cúp đuôi tóc tại nhà Bước 1: Chia tóc Đầu tiên, cúi đầu về phía trước, dùng lược chải ngược mái tóc xuống. Từ vị trí này chia tóc thành 3 phần bằng nhau. Một phần ở giữa mặt, hai phần 2 bên, sau đó dùng dây chun cố định lại tương tự hình minh họa - Ảnh: Internet Bước 2: Uốn đuôi tóc Giữ nguyên dây chun cố định búi tóc, dùng máy uốn cuốn phần đuôi tóc vào. Giữ 10 đến 15 giây rồi thả ra - Ảnh: Internet Dùng thủ thuật uốn đuôi tóc tương tự cho các búi tóc còn lại, lưu ý cuộn tóc vào trong tương tự hướng dẫn trong hình - Ảnh: Internet Bước 3: Cắt dây chun Dùng kéo cắt bỏ các sợi dây chun buộc tóc ở bước đầu tiên - Ảnh: Internet Bước 4: Xõa và xịt keo cho mái tóc Dùng tay vuốt tóc vào nếp như bình thường, có thể xịt lên một lớp keo thật mỏng để giữ nếp tóc suốt cả ngày dài. Như vậy là bạn đã sở hữu ngay mái tóc uốn cúp đuôi cực kỳ tự nhiên, bồng bềnh mà không cần sử dụng loại hóa chất nào - Ảnh: Internet Bạn hoàn toàn có thể áp dụng quy trình uốn cúp đuôi này cho mái tóc ngắn từ ngang cằm trở xuống. Ngoài cách uốn cúp đuôi này, bạn có thể tự tạo kiểu uốn xoăn gợn sóng tại nhà. Cách thực hiện rất đơn giản, đầu tiên, cần chuẩn bị vài sợi dây dài khoảng 20cm. Kiểu tóc uốn xoăn gợn sóng nhỏ cực kỳ cổ điển, trẻ trung - Ảnh: Internet Đầu tiên, dùng lược chải suôn mái tóc rồi chia chúng thành 4 - 6 phần bằng nhau. Lần lượt cuộn tròn các phần tóc này vào từng sợi dây dài đã chuẩn bị rồi buộc cố định. Tiếp theo, xịt lên một lớp keo dưỡng thật mỏng và đi ngủ. Sáng hôm sau, tháo tất cả các sợi dây ra, dùng tay vuốt lại là hoàn thành. Chỉ cần cuộn tóc vào sợi dây đơn giản theo cách này, bạn sẽ sở hữu ngay mái tóc uốn xoăn gợn sóng tự nhiên, cổ điển - Ảnh: Internet Lưu ý rằng, tùy thuộc vào độ xoăn mà bạn điều chỉnh từng búi tóc nhỏ lớn khác nhau. Với vài bước đơn giản trên, bạn sẽ sở hữu ngay mái tóc uốn cúp đuôi chữ C hay xoăn gợn sóng cổ điển ngay tại nhà mà chẳng cần tìm đến tiệm vừa tốn kém vừa có nguy cơ dị ứng hóa chất.

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