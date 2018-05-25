Cập nhật ngay 5 mẫu nail đẹp cho hè 2018 cực hot không thể bỏ qua

Với chút tỉ mỉ hay biến tấu hình ảnh, màu sắc thân thuộc thì bạn đã có thể khoe bộ nail “chuẩn không khí hè” vừa đẹp mắt, vừa hợp thời.

Còn gì thích hợp cho những ngày hè bằng mẫu nail “hoa lá cành” tươi mát, tràn đầy sức sống và sinh động như trái cây, hoa lá thiên nhiên.

Vừa tạo không khí vui tươi, gây ấn tượng tốt với mọi người, mẫu nail vẽ đẹp những họa tiết dễ thương vừa giúp bạn thể hiện nét thân thiện, vui vẻ, yêu đời của mình.

Lưu ý, những mẫu nail “hoa lá cành”thường tươi sáng, rực rỡ nên trang phục đi cùng cần tối giản màu sắc để cân bằng. Tránh để mình trở thành “tắc kè hoa” sặc sỡ dưới nắng hè.

Mẫu nail họa tiết dễ thương giúp bạn thể hiện tính cách -Ảnh: Internet

Với mẫu nail này, bạn có vô số hình tượng để lựa chọn, từ các nhân vật hoạt hình đình đám đến những icon cực cute, hoặc bạn cũng có thể sáng tạo, tự vẽ hình ảnh, hình tượng mà bạn thấy đáng yêu, có thể truyền tải những thông điệp vui tươi đến mọi người.

Mẫu nail có tạo hình rất sáng tạo -Ảnh: Internet

3. Mẫu nail viền quanh móng

Mẫu nail viền đen quanh móng đẹp độc lạ -Ảnh: Internet

Là một trong những mẫu nail đẹp cho hè 2018 được nhiều chị em yêu thích, viền quanh móng khá đơn giản nhưng giúp những ngón tay xinh nổi bật.

Nail vẽ quanh móng khá đơn giản nhưng giúp ngón tãy xinh nổi bật -Ảnh: Internet

Để có mẫu nail đẹp viền quanh móng, bạn chỉ cần sơn 2 lớp màu nail mình thích, sau đó đợi khô rồi dùng cọ vẽ móng tô viền quanh móng bằng màu sơn đậm. Cuối cùng, bạn phủ một lớp sơn bóng hoàn hảo nữa là xong.

Nail viền quanh móng là mẫu nail đẹp 2018 được chị em yêu thích -Ảnh: Internet

4. Mẫu nail đơn sắc

Mẫu nail đơn sắc đẹp -Ảnh: Internet

Mẫu nail đơn giản luôn phù hợp trong mọi thời điểm, do vậy, bên cạnh những mẫu nail rực rỡ sắc hè, mẫu nail đơn sắcgiúp bạn trở nên thư thái, không phải đau đầu lựa chọn kiểu dáng hay họa tiết phức tạp. Chỉ cần bạn chú ý chọn màu sắc hợp xu hướng nữa thôi.

Lựa chọn sắc màu hợp với xư hướng, màu da và sở thích -Ảnh: Internet

Năm nay, màu chủ đạo và được ưa chuộng trong mùa hè phải kể đến các màu: xanh lá, pastel, đỏ, tím… Hãy chọn màu nail kĩ lưỡng và chất lượng để có bộ móng đơn sắc đẹp đến không ngờ.

Nên chọn màu nail kĩ lưỡng và chất lượng -Ảnh: Internet

5. Mẫu nail đính đá

Mẫu nail đính đá luôn được lòng phái đẹp -Ảnh minh họa: Internet

Luôn được lòng phái đẹp nên mẫu nail đính đá không thể thiếu trong dịp hè này. Tuy nhiên, bạn nên lựa chọn những mẫu nail đính đá đơn giản, không quá “cồng kềnh” để tránh gây bất tiện khi vui chơi hay vận động ngày hè cũng như giúp bộ móng hấp dẫn, thu hút hơn.

Nên chọn những mẫu nail đính đá đơn giản -Ảnh: Internet

Mẫu nail đính đá thường không giới hạn về kiểu dáng nên bạn có thể thoải mái lựa chọn những kiểu nail bạn thích và ưng ý nhé.

Mẫu nail đính đá có nhiều kiểu dáng cho bạn chọn lựa -Ảnh: Internet

Trên đây là 5 mẫu nail đẹp cho hè 2018 cực hotdành cho bạn. Dù phong cách nữ tính, đáng yêu hay cá tính, thời thượng, các mẫu nail này đều giúp bạn thêm tự tin và tỏa sáng trong mỗi chuyến du lịch hay những buổi party mùa hè.

Chúc bạn luôn xinh đẹp và có những bộ nail hoàn hảo ở bất cứ đâu!