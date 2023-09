Cách phối đồ cho người gầy và thấp “ăn gian” chiều cao cực hiệu quả

Một cách phối đồ cho người gầy và thấp mà bạn gái nên nằm lòng nữa chính là hãy để mắt để những set đồ có gam màu tone sur tone. Chính sự tối giản hóa và giảm bớt chi tiết đã mang lại hiệu ứng kéo dài thân hình, khiến cho người đối diện có cảm giác trông bạn cao hơn so với bình thường. Những set đồ “cây đen” hẳn là chọn lựa trong tồi cho những cô nàng muốn ăn gian chiều cao mà vẫn đem đến vẻ ngoài thời thượng của một fashionista.

Cách phối đồ cho người gầy nên nằm lòng là set đồ tone sur tone - Ảnh minh họa: Internet

Diện set đồ bất đối xứng

Tương tự nhưng những set đồ đơn sắc, với những set đồ bất đối xứng, đôi chân của bạn gái cũng trông thon gọn và cao hơn so với thực tế. Đây cũng là xu hướng đang càng quét làng thời trang thế giới trong những năm trở lại đây. Nếu không có một thân hình chuẩn hay tự ti về chiều cao khiêm tốn, diện những trang phục bất đối xứng được xem là một trong những gợi ý “đinh” không chỉ cho những nàng nấm lùn mà cũng là cách mặc đồ cho người gầy và lép trông đầy đặn hơn.

Chú ý đến độ dài của những chiếc váy

Hãy chú ý đến độ dài của những chiếc váy của bạn bởi vì chúng có thể sẽ khiến chân bạn trở ngắn hơn hoặc khiến bạn xuất hiện thân hình trở nên mất cân đối. Nên nhớ rằng, dù là bạn chọn kiểu chân váy gì, từ váy bút chì, midi hay váy ngắn, hãy để ý xem độ dài nào hợp với bạn nhất. Hãy thử những kiểu váy với độ dài khác nhau để xem bạn phù hợp với độ dài thế nào nhé.

Chọn kiểu chân váy gì thì hãy để ý xem độ dài nào phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Có những “luật ngầm” đó là những cô nàng nấm lùn thì nên tránh xa những chiếc váy maxi hay midi. Tuy nhiên, chỉ cần bạn cảm thấy phù hợp và tự tin khi diện chúng, hãy mạnh dạn diện và khoe chúng với mọi người.

Quần tạo cảm giác về chiều cao

Nếu những họa tiết kẻ ngang giúp cho những cô nàng có thân hình cò hương trông đầy đặn hơn, thì những họa tiết kẻ sọc ở quần dài lại mang cảm giác độ dài hoàn hảo cho đôi chân. Những chiếc quần kẻ sọc cộng hưởng kiểu dáng suông dài đến ngang gót giày sẽ mang đến hiệu ứng không tưởng cho đôi chân.

Trang phục với hoa văn nhỏ

Những mẫu đầm hay chân váy với họa tiết hoa văn nhỏ không chỉ giúp cho tổng thể trang phục trông nhẹ nhàng, nữ tính hơn mà nó còn có tác dụng giúp tôn dáng rất tốt cho những cô nàng có thân hình nhỏ nhắn. Thêm vào đó, những mẫu váy, đầm họa tiết hoa nhí sẽ khiến cho bạn gái trông trẻ trung, đáng yêu hơn bao giờ hết.

Kết thân với giày cao gót

Món đồ đầu tiên xuất hiện trong đầu mỗi cô nàng khi nghĩ đến cải thiện chiều cao không đâu khác chính là giày cao gót. Song nên nhớ rằng, không phải đôi giày cao gót nào cũng nên lọt vào tầm ngắm với các bạn gái có chiều cao khiêm tốn. Hãy thử những đôi giày nude cùng tone màu da để tạo cảm giác đôi chân trông nhỏ nhắn mà không hề “đứt quãng”.

Platform là mẫu giày được khá nhiều cô nàng hiện đại ưu thích. Không chỉ gợi cảm, nữ tính kiểu giày này còn toát lên vẻ ngoài rất mạnh mẽ và vững chắc, với thiết kế phần gót cùng phần mũi được nâng đế. Nếu bạn gái cảm thấy không quen đi giày cao gót thì hẳn Platform sẽ làm bạn thay đổi ngay quan điểm đó.

Những kiểu trang phục “đại kỵ” với nàng nấm lùn

Dù có items hot cỡ nào, các nàng “nấm lùn” đừng chạy theo những xu hướng nếu không muốn trông mình đã thấp nay càng thấp hơn. Dưới đây là những kiểu trang phục không nên nằm trong check list trong cách phối đồ cho người gầy và thấp.

Những items oversized

Trang phục có độ rộng ngoại cỡ chỉ thực sự phù hợp với những cô nàng có thân hình tương đối “đồ sộ”, còn đối với những nàng “ba mét bẻ đôi”, đây sẽ thực sự trở thành thảm họa nếu diện những item này, trông bạn sẽ như bơi trong đống quần áo.

Nàng nấm lùn nên tránh trang phục có độ rộng ngoại cỡ - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy dáng dài

Chân váy midi, maxi có tác dụng tôn dáng cực tốt, nhưng đó là dành cho những cô nàng cao ráo, còn với các nàng “một mẩu” thì điều này vô cùng phản tác dụng. Chân váy dáng dài thực sự không phải là lựa chọn khôn ngoan cho những nàng có chiều cao khiêm tốn.

Chân váy midi, maxi chỉ có tác dụng tôn dáng cho những cô nàng cao ráo - Ảnh minh họa: Internet

Quần boy-friend

Tương tự như váy midi, quần có độ dài quá gối một chút không phải chọn lựa hoàn hảo để tôn dáng cho nàng nấm lùn. Trong khi đó, quần boy-friend với dáng rộng, ống bo hoặc xắn ở cuối sẽ khiến cho đôi chân bạn gái chỉ đúng “một mẩu”.

Quần có độ dài quá gối không phải chọn lựa hoàn hảo cho nàng nấm lùn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ kiện nên tránh

Trong cách phối đồ cho người gầy và thấp những món phụ kiện như boots cao cổ, giày mũi tròn hay giày có quai bản to tuy trong nhiều trường hợp sẽ mang đến diện mạo tuyệt vời cho chủ nhân của chúng. Vậy nhưng, đối với các cô nàng nấm lùn, điều này cần phải xem xét lại. Tất cả những mẫu giày này đều ít nhiều sẽ làm lộ nhược điểm mà bạn gái luôn muốn giấu nhẹm đi đấy. Và hãy nhớ thêm một điều rằng, hạn chế sử dụng những chiếc túi xách có to bản nữa nhé, bởi những thiết kế túi xách bản to sẽ khiến bạn trong như đang…chơi trốn tìm với nó vậy.

Với hàng tá những gợi ý về cách phối đồ cho người gầy và thấp ở trên, hy vọng các nàng có chiều cao khiêm tốn có thể bớt tự ti và hoàn toàn có thể “cân” một cách dễ dàng để khơi dậy vẻ đẹp tiềm ẩn dù cho thân hình vẫn còn nhiều khuyết điểm và chưa hoàn hảo. Và dù như thế nào chăng nữa, nhớ rằng mọi quy tắc đều chỉ mang tính chất tương đối. Miễn là bạn cảm thấy thích và tự tin với chúng, những trang phục tưởng chừng như không phù hợp vẫn có thể mang lại cho người mặc ngoại hình đầy phong cách, đậm chất riêng.