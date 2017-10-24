Bí quyết mặc đầm suông 'chuẩn không cần chỉnh' giúp quý cô công sở thanh lịch, sang trọng

Chỉ cần nắm vững 4 bí quyết dưới đây, quý cô sẽ thật nổi bật và thanh lịch khi diện đầm suông đến công sở.

Cô nàng làm việc văn phòng hay chọn cho mình váy bút chì phối cùng áo sơ mi, tuy nhiên bạn có thể tạo phong cách mới lạ, thanh lịch hơn với kiểu dáng váy suông. Thiết kế váy suông sẽ mang đến cho nàng vẻ đẹp quý phái, sang trọng, không những thế còn phù hợp với nhiều vóc dáng, cơ thể khác nhau.

Kiểu váy này thường có độ dài ngang gối trở xuống nên rất thích hợp với môi trường văn phòng, đặc biệt chiếc váy này sẽ góp phần che giấu các khuyết điểm ở eo, đùi hiệu quả. Váy suông đơn giản nhưng sang trọng

Khi tới công sở mỗi ngày, chị em nào cũng muốn mình thật đẹp, thật ấn tượng và sang trọng. Chiếc đầm suông họa tiết đơn giản sẽ hoàn toàn phù hợp với bạn. Phối cùng khăn hoặc vòng cổ sang trọng Khi bạn kết hợp váy suông với những phụ kiện kèm theo như khăn lụa hay vòng cổ sẽ góp phần tăng thêm điểm nhấn, đồng thời tôn lên vẻ thanh lịch. Vì vậy, hãy làm cho chiếc váy suông đơn giản của mình trở nên lãng mạn và bắt mắt hơn với những món phụ kiện đơn giản. Tôn eo thon gọn với dây thắt lưng Quý cô có thể biến tấu chiếc váy suông nhẹ nhàng thành váy ôm quyến rũ, tôn lên vòng eo thon gọn bằng cách kết hợp với dây thắt lưng. Tùy thuộc vào cơ thể và kiểu dáng váy mà có thể chọn chiếc dây thắt lưng bản to hay nhỏ gọn, thắt lưng ở vị trí eo hoặc ngay dưới ngực. Đặc biệt, với kiểu dây thắt lưng cổ điển như da, kim loại sẽ giúp nàng trông nổi bật hơn. Váy yếm suông kết hợp với áo thun Với phong cách năng động, trẻ trung của áo thun khi kết hợp với sự nữ tính, đáng yêu của đầm yếm suông tạo nên một tổng thể vô cùng hoàn hảo. Quý cô có thể lựa chọn cho mình set đồ này vào những ngày thời tiết chuyển lạnh.