5 cách phối đồ chuẩn quý cô công sở, vừa thanh lịch vừa sang chảnh, đẹp hết nấc

Mặc dù bạn có thể ăn mặc giống sếp 100% khi làm việc ở nhà, nhưng không thể phủ nhận rằng việc mặc quần áo đi làm khi bạn thực sự đang đi làm có một điều gì đó đặc biệt. Hãy thừa nhận điều đó: Một phần nhỏ trong số bạn nhớ việc chọn trang phục của mình vào đêm hôm trước và trao đổi những lời khen về tủ quần áo xung quanh máy pha cà phê trong phòng giải lao.

Nếu bạn đang tạm biệt thói quen làm việc tại nhà của mình, hãy ngẩng cao đầu khi biết rằng những kiểu dáng đẹp hơn đang xuất hiện. Và đừng lo lắng nếu bạn quên mặc trang phục công sở như thế nào, sau đây là những cách phối đồ chuẩn công sở sành điệu, quyến rũ dành cho các quý cô.

Quần da (và giả da) đang thịnh hành và chúng tạo nên sự rung cảm cao độ khi diệnđến văn phòng. Phối chúng với áo đan dây và giày thể thao để có vẻ ngoài vừa phù hợp với văn phòng vừa đủ thoải mái để giúp bạn vượt qua cả ngày làm việc và đi làm về.

2. Váy + giày cao gót

Chúng ta thích mặc váy đến văn phòng vì chúng là giải pháp tất cả trong một. Hoàn hảo khi bạn nhấn báo thức lại một lần (hoặc hai lần) và không có thời gian để phối hợp nhiều món đồ trong tủ quần áo khi vội vã ra khỏi cửa. Đi một đôi giày cao gót để có vẻ ngoài nữ tính vượt thời gian.

3. Áo khoác dạ + quần jeans

Chúng ta rất vui vì sống trong thời đại mà đối với nhiều người, việc mặc quần jean đến văn phòng là điều không thể chấp nhận được. Thêm chút bóng bẩy cho vẻ ngoài bằng một đôi giày lười cổ điển. Áo khoác dài vừa thiết thực vừa sang trọng. Kết hợp những yêu tố này tạo nên vẻ ngoài đẹp hết sảy.

4. Áo len + chân váy + giày lười

Tìm ra những chiếc váy đã được giấu trong tủ quần áo của bạn và sẵn sàng biến chúng thành một món đồ chính trong tủ quần áo công sở. Mặc dù những chiếc váy của bạn có thể không có chỗ đứng nổi bật trong văn phòng, nhưng nếu bạn tạo kiểu cho chúng đúng cách, thì một chiếc váy dài trên đầu gối có thể sẵn sàng đến công sở khi kết hợp với những món đồ khiến nó trở nên chuyên nghiệp hơn một chút (như áo len và giày lười).

5. Một bộ vest + giày cao gót

Trang phục công sở hoàn hảo nhất, một bộ âu phục cổ điển có thể giúp bạn cảm thấy mình bất khả chiến bại vào những ngày bạn cần thêm chút động lực để giúp bạn vượt qua một cuộc họp hoặc buổi thuyết trình quan trọng. Làm cho những bước đi đó thậm chí còn vui vẻ hơn với một đôi giày cao gót sang trọng sẽ giúp vẻ ngoài của bạn đạt điểm uy tín tuyệt đối.

Theo Theeverygirl