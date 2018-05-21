3 kiểu tóc ngắn xoăn sóng nước lọn nhỏ cho mái tóc vừa đẹp vừa cá tính

Tóc ngắn xoăn sóng nước lọn nhỏ không chỉ khiến các bạn gái trở nên năng động, trẻ trung mà còn làm tôn vẻ đẹp của gương mặt. Cùng điểm danh những kiểu tóc ngắn xoăn sóng nước lọn nhỏ đang thịnh hành nhé.

Trong số các kiểu tóc đẹp năm 2018 thì tóc ngắn xoăn sóng nước lọn nhỏ là một trong những kiểu được yêu thích nhất. Kiểu tóc này đã thịnh hành mấy năm trở lại đây nhưng năm nay được dự đoán là sẽ trở thành “trung tâm” của mọi sự thay đổi về mái tóc. Dưới đây là một số kiểu tóc ngắn xoăn sóng nước lọn nhỏ để bạn có thể tự tin lựa chọn đúng mái tóc mong muốn mỗi khi đi ra ngoài nhé.

1. Tóc ngắn xoăn sóng cho mặt tròn Tóc ngắn xoăn sóng cho mặt tròn. Ảnh minh họa: Internet. Tóc ngắn xoăn sóng cho mặt tròn không chỉ giúp các cô nàng có mái tóc ăn thưa “ăn gian” độ dày của mái tóc mà đối với các cô nàng có khuôn mặt tròn, bầu bĩnh thì nó cũng trở nên thon gọn hơn. Thay đổi kiểu tóc theo cách này sẽ giúp chị em chấm dứt những tháng ngày ăn uống kiêng kem gian khổ hay suy nghĩ làm thế nào để giảm mỡ trên khuôn mặt. Tất cả những gì chị em cần làm đó là ra các salon làm tóc, đổi ngay kiểu tóc ngắn xoăn sóng cho mặt tròn và các khuyết điểm sẽ được che đi rất đơn giản. 2. Tóc xoăn sóng nước ở đuôi Tóc xoăn sóng nước ở đuôi. Ảnh minh họa: Internet. Không chỉ làm cho gương mặt chị em trở nên mềm mại, đáng yêu, nhẹ nhàng mà kiểu tóc xoăn sóng nước ở đuôi còn là lựa chọn hoàn hảo khi chị em muốn “lột xác” hoàn toàn. Tưởng tượng một mái tóc thẳng đẹp bỗng dưng trở nên xoăn sóng nước với phần đuôi được tỉa tót kỹ càng, trông chị em càng khác biệt.

Nếu thích cảm giác “bụi bặm” nhưng vẫn đầy hồn nhiên, nhí nhảnh thì thử ngay “em” tóc xoăn sóng nước ở đuôi này nhé. Với kiểu tóc xoăn sóng nước ở đuôi, chị em có thể kết hợp với rất nhiều loại váy áo như váy ngắn, áo phông, váy denim, váy xòe… đều được. 3. Tóc ngắn xoăn sóng cả đầu Tóc ngắn xoăn sóng cả đầu. Ảnh minh họa: Internet. Lưu ý đầu tiên khi làm tóc ngắn xoăn sóng cả đầu đó là những cô nàng có khuôn mặt dài và nhỏ sẽ không thực sự phù hợp vì kiểu tóc này khiến mặt trông to và tròn hơn. Tuy nhiên, nếu gương mặt bạn ở mức “trung bình”, nghĩa là không quá dài và cũng không quá nhỏ thì tóc ngắn xoăn sóng cả đầu lại rất tuyệt vời. Nói chung, tóc ngắn xoăn sóng nước lọn nhỏ không phải ai cũng phù hợp. Có người thích kiểu xoăn này nhưng có người lại thích kiểu xoăn khác. Thêm nữa, kiểu tóc cũng có một số nhược điểm như nếu người mặt nhỏ, dài thì việc làm tóc xoăn chưa chắc sẽ mang lại kiểu tóc đẹp như ý muốn. Thế nên, tốt nhất là hãy đến các trung tâm salon chuyên nghiêp để được tư vấn về kiểu tóc phù hợp nhất với chính bạn.

4 kiểu tóc ngắn đẹp cho mặt dài được yêu thích nhất! Đừng bỏ qua những kiểu tóc ngắn đẹp cho mặt dài này nếu bạn muốn khuôn mặt mình trông thon gọn và thanh mảnh hơn.

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