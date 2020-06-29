Xót cảnh bé gái sinh ra không có cả 2 tay, 2 chân khiến gia đình vừa sợ vừa thương

Vừa mới sinh, bé gái này thiếu cả 2 tay, 2 chân khiến người thân sốc nặng. Được biết, cô bé mắc một căn bệnh rất hiếm gặp dẫn đến bị dị tật bẩm sinh.

Khi sinh con, điều các bậc cha mẹ mong muốn nhất vẫn là con mình khỏe mạnh. Thế nhưng không may có những đứa trẻ bất hạnh phải chịu cảnh tật nguyền ngay khi vừa mới chào đời.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, vào ngày 26/6 vừa qua, một người phụ nữ 28 tuổi tại làng Sakla, thuộc thành phố Sironj Tehsil, khu Vidisha, bang Madhya Pradesh sinh ra bé gái bị thiếu cả 2 tay, 2 chân khiến mọi người vừa hoang mang vừa xót xa.

Hình ảnh bé gái thiếu cả 2 tay, 2 chân nằm cạnh mẹ khiến ai nấy đều xót xa - Ảnh: Internet

Được biết, bé gái này đã mắc phải một loại rối loạn di truyền bẩm sinh hiếm gặp có tên chứng rối loạn bẩm sinh tự phát (Tetra-Amelia), với biểu hiện là thiếu cả 4 chi.

Theo chia sẻ của bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Rajiv Gandhi Smriti, ngoài việc không có đầy đủ tay chân, em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Các bác sĩ sẽ tiếp tục đánh giá thêm để xem xét chế độ phát triển của các cơ quan nội tạng. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, trong một số trường hợp, phổi của những em bé mắc hội chứng này có thể sẽ không được phát triển đầy đủ, gây cản trở đường hô hấp, thậm chí không thể thở, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Bé gái này mắc phải một căn bệnh vô cùng hiếm gặp trên thế giới - Ảnh: Internet

Đây là một trong những căn bệnh vô cùng hiếm gặp trên thế giới. Nghiên cứu của Tiến sĩ Eva Bermejo-Sanchez thuộc Trung tâm nghiên cứu về dị tật bẩm sinh (CIAC) tại Viện nghiên cứu Saluto Carlos III ở Tây Ban Nha vào năm 2011 cho thấy chứng rối loạn này chỉ xảy ra khoảng 1/71.000 ca mang thai.

Một người nổi tiếng mắc phải dị tật này là Nicholas James Vujicic (sinh năm 1982), hay còn được gọi với cái tên Nick Vujicic. Hiện anh đã lập gia đình và có 4 người con. Nick Vujicic là diễn giả nổi tiếng trên khắp thế giới, truyền cảm hứng cho rất nhiều người khuyết tật.

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