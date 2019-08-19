Người phụ nữ khuyết tật đang mang thai 8 tháng ở Thanh Hóa bị người sống cùng xã đến nhà chửi bới, hành hung đến nhập viện.

Sáng nay (19/8), trao đổi với báo chí, ông Vũ Quang Thơm, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ khuyết tật đang mang thai bị hành hung phải nhập viện.

Người phụ nữ khuyết tật mang thai 8 tháng bị thương ở đầu trong lúc xô xát - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 16/8, trong lúc gia đình ông Nguyễn Văn Nhẫn (sinh năm 1960, ngụ thôn Thái Thượng, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống) đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng đập phá cửa. Khi ông Nhẫn ra kiểm tra thì bị người sống cùng xã tên Chăm và con trai xông tới chửi bới, dùng gậy đánh vào đầu. Thấy cha bị đánh, chị Hằng (sinh năm 1986) ngay lập tức lao ra can ngăn. Ngay sau đó, chị Hằng bị con của ông Chăm dùng gậy ném vào đầu khiến chị chảy máu. Được biết, chị Hằng vốn bị câm, điếc từ nhỏ và hiện đang mang thai ở tháng thứ 8.

Phát hiện chị Hằng bị thương, gia đình đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin từ Tuổi trẻ, kết quả khám lâm sàng cho thấy chị Hằng chỉ bị xây xát trên đầu, hiện sức khỏe đã ổn định. Cũng theo nguồn tin trên, có thể gia đình ông Chăm kéo đến nhà đánh ông Nhẫn và chị Hằng là do mâu thuẫn trong cuộc họp thôn vào ngày 16/8.

Hiện gia đình đang vô cùng bức xúc và mong cơ quan pháp luật sớm vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc cố ý gây thương tích này. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

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