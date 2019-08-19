Người phụ nữ khuyết tật mang thai 8 tháng bị người cùng xã hành hung đến nhập viện

Xã hội 19/08/2019 17:14

Người phụ nữ khuyết tật đang mang thai 8 tháng ở Thanh Hóa bị người sống cùng xã đến nhà chửi bới, hành hung đến nhập viện.

Sáng nay (19/8), trao đổi với báo chí, ông Vũ Quang Thơm, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ khuyết tật đang mang thai bị hành hung phải nhập viện.

nguoi phu nu khuyet tat 1
Người phụ nữ khuyết tật mang thai 8 tháng bị thương ở đầu trong lúc xô xát - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 16/8, trong lúc gia đình ông Nguyễn Văn Nhẫn (sinh năm 1960, ngụ thôn Thái Thượng, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống) đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng đập phá cửa. Khi ông Nhẫn ra kiểm tra thì bị người sống cùng xã tên Chăm và con trai xông tới chửi bới, dùng gậy đánh vào đầu. Thấy cha bị đánh, chị Hằng (sinh năm 1986) ngay lập tức lao ra can ngăn. Ngay sau đó, chị Hằng bị con của ông Chăm dùng gậy ném vào đầu khiến chị chảy máu. Được biết, chị Hằng vốn bị câm, điếc từ nhỏ và hiện đang mang thai ở tháng thứ 8.

Phát hiện chị Hằng bị thương, gia đình đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin từ Tuổi trẻ, kết quả khám lâm sàng cho thấy chị Hằng chỉ bị xây xát trên đầu, hiện sức khỏe đã ổn định. Cũng theo nguồn tin trên, có thể gia đình ông Chăm kéo đến nhà đánh ông Nhẫn và chị Hằng là do mâu thuẫn trong cuộc họp thôn vào ngày 16/8.

Hiện gia đình đang vô cùng bức xúc và mong cơ quan pháp luật sớm vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc cố ý gây thương tích này. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Quảng Ninh: Thai phụ mang thai 35 tuần tử vong ngay trước cổng nhà, thai nhi được cứu nhưng đang nguy kịch

Quảng Ninh: Thai phụ mang thai 35 tuần tử vong ngay trước cổng nhà, thai nhi được cứu nhưng đang nguy kịch

Thai phụ tử vong ngay trước cổng nhà khi mang thai ở tuần thứ 35. Thai nhi được cứu nhưng đang rơi vào tình trạng nguy kịch.

Xem thêm
Từ khóa:   cố ý gây thương tích

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 43 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản