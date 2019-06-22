Bị gia đình chồng chì chiết vì sinh con một bề, thai phụ lấy kéo tự đâm bụng: ‘Tôi không muốn có con gái’

Thế giới 22/06/2019 11:49

Sinh con một bề, người phụ nữ bị chồng và gia đình chồng chì chiết, đối xử lạnh nhạt. Bị trầm cảm khi mang thai, người mẹ trẻ đã tự dùng kéo đâm vào bụng mình.

Mặc dù xã hội đã vô cùng phát triển nhưng nhiều nơi vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ. Đã có không ít phụ nữ phải chịu cảnh khổ khi rơi vào hoàn cảnh như vậy. Mới đây, câu chuyện cô gái trẻ bị chồng và gia đình chồng coi thường, dẫn đến trầm cảm phải tự sát vì chỉ sinh toàn con gái khiến cộng đồng mạng vô cùng căm phẫn.

Theo đó, Tiểu Vân là con một trong gia đình được bố mẹ cưng chiều hết mực. Vì yêu một người đàn ông, cô đã bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ. Người này là con trai độc đinh trong dòng họ nên ngay từ khi mang thai đứa con đầu lòng, cô luôn được mẹ chồng nhắc nhở phải sinh con trai.

thai phu tu tu vi tram cam khi mang thai
Cô gái Trung Quốc bị trầm cảm khi mang thai vì không thể sinh con trai - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, con đầu lòng của cô lại là con gái. Biết được tin này, cả nhà chồng cô đều vô cùng tức giận. Chỉ sau đó 3 tháng, Tiểu Vân lại bị gia đình chồng ép sinh con. Mặc dù sức khỏe chưa hồi phục nhưng cô vẫn phải tiếp tục để mang thai vì chồng cô lúc nào cũng răm rắp nghe theo lời mẹ.

Ban đầu, khi bác sĩ dự đoán đứa trẻ trong bụng là con trai, cả gia đình chồng Tiểu Vân đều vô cùng vui mừng. Những tưởng sắp thoát được sự chì chiết của nhà chồng nhưng đến ngày lâm bồn, Tiểu Vân lại sinh được một cô con gái. Lúc này, người mẹ chồng đã mắng cô ngay trước cửa phòng sinh.

Mặc dù mới sinh nhưng Tiểu Vân lại phải tự mình chăm sóc hai con nhỏ. Vừa mệt mỏi về thể xác lại bị tra tấn về tinh thần, Tiểu Vân mắc chứng trầm cảm sau sinh.

Khi con gái thứ hai vừa được hơn 1 tuổi, Tiểu Vân lại tiếp tục mang thai. Vì quá mệt mỏi khi phải sinh liên tục, cô thỏa thuận với gia đình chồng đây là lần mang thai cuối cùng. Khi phát hiện cô tiếp tục mang thai con gái, gia đình chồng yêu cầu Tiểu Vân bỏ con nhưng cô không đồng ý.

Từ đó, người mẹ trẻ phải chịu sự ghẻ lạnh của gia đình chồng. Đến tháng thứ 8, trong một lần cãi nhau, nghe chồng chì chiết rằng cô không biết sinh con trai, Tiểu Vân đã nghĩ quẩn. Cô chạy vào phòng ngủ lấy chiếc kéo đâm vào bụng mình. Vừa đâm, cô vừa hét lớn: “Tôi không muốn có con gái, tôi không muốn”.

thai phu tu tu vi tram cam khi mang thai
Mặc dù chưa rõ tình hình sức khỏe của mẹ con Tiểu Vân nhưng câu chuyện khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc trước sự tàn nhẫn của gia đình người chồng - Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau đó, Tiểu Vân được chồng nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Mặc dù chưa biết tình trạng sức khỏe của mẹ con Tiểu Vân như thế nào nhưng câu chuyện vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng.

Clip: Người dân cứu bà mẹ nghi trầm cảm dẫn con gái nhỏ tự tử ở đường ray xe lửa

Clip: Người dân cứu bà mẹ nghi trầm cảm dẫn con gái nhỏ tự tử ở đường ray xe lửa

Thời gian qua, cộng đồng mạng chứng kiến không ít vụ việc đau lòng vì mẹ mắc bệnh trầm cảm sau sinh. Mới đây, người dân vừa cứu được một phụ nữ nghi bị trầm cảm dắt con gái nằm cạnh ray để tự tử.

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Từ khóa:   trọng nam khinh nữ trầm cảm sau sinh

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