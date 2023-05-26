WHO kêu gọi nên ngừng trợ cấp hàng triệu USD cho việc trồng cây thuốc lá mỗi năm

WHO nhấn mạnh rằng việc trồng cây lương thực thay vì thuốc lá là điều đáng mong đợi trong bối cảnh hơn 300 triệu người trên toàn thế giới đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi ngừng trả tiền, nói rằng các quốc gia trên thế giới đang trợ cấp hàng triệu đô la mỗi năm để hỗ trợ nông dân trồng thuốc lá, mặc dù thuốc lá giết chết 8 triệu người mỗi năm.
WHO cho biết trong một tuyên bố vào ngày 26/5 (giờ địa phương) rằng "hơn 3 triệu hecta đất được sử dụng trên toàn thế giới để trồng thuốc lá".
Theo một báo cáo gần đây của WHO, hơn 1 triệu trẻ em và thanh thiếu niên làm việc trong các trang trại thuốc lá trên khắp thế giới không được tiếp cận với giáo dục.