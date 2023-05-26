WHO kêu gọi nên ngừng trợ cấp hàng triệu USD cho việc trồng cây thuốc lá mỗi năm

WHO nhấn mạnh rằng việc trồng cây lương thực thay vì thuốc lá là điều đáng mong đợi trong bối cảnh hơn 300 triệu người trên toàn thế giới đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi ngừng trả tiền, nói rằng các quốc gia trên thế giới đang trợ cấp hàng triệu đô la mỗi năm để hỗ trợ nông dân trồng thuốc lá, mặc dù thuốc lá giết chết 8 triệu người mỗi năm.

WHO cho biết trong một tuyên bố vào ngày 26/5 (giờ địa phương) rằng "hơn 3 triệu hecta đất được sử dụng trên toàn thế giới để trồng thuốc lá".

Theo một báo cáo gần đây của WHO, hơn 1 triệu trẻ em và thanh thiếu niên làm việc trong các trang trại thuốc lá trên khắp thế giới không được tiếp cận với giáo dục.

Một trang trại thuốc lá ở Zimbabwe, Châu Phi - Ảnh: EPA

Báo cáo cho biết các khu vực trồng thuốc lá chủ yếu trải rộng ở châu Á và Nam Mỹ, nhưng gần đây chúng đang mở rộng sang tất cả các vùng của châu Phi. Ngoài ra, nông dân trồng thuốc lá có nguy cơ mắc các bệnh khác nhau do thuốc trừ sâu và thành phần nicotin trong lá thuốc. WHO nhấn mạnh rằng việc trồng cây lương thực thay vì thuốc lá là điều đáng mong đợi trong bối cảnh hơn 300 triệu người trên toàn thế giới đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đang vận động để giúp nông dân trồng cây lương thực thay vì thuốc lá ở Kenya và Zambia, Châu Phi.

WHO tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về COVID-19 sau 3 năm 4 tháng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại Quốc tế (PHEIC) về COVID-19 vào ngày 5/5 (giờ địa phương).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/who-keu-goi-nen-ngung-tro-cap-hang-trieu-usd-cho-viec-trong-cay-thuoc-la-moi-nam-586272.html