Vì sao đàn ông Trung Quốc thời cổ đại thường cưới những thiếu nữ 13, 14 tuổi làm vợ?

Phụ nữ thời cổ đại Trung Quốc thường lấy chồng sớm khi mới 13, 14 tuổi. Nguyên nhân của phong tục này vừa được hé lộ.

Vào thời Trung Quốc cổ đại, những thiếu nữ 13 tuổi đã có thể kết hôn mà không hề vi phạm pháp luật. Ngay từ thời Bắc Chu đã có quy định về chuyện này. Cuốn “Chu Thư” có đoạn viết: “Từ giờ về sau đàn ông 15 tuổi, phụ nữ 13 tuổi trở lên đều có thể cưới hỏi”. Vào thời nhà Hán, độ tuổi được kết hôn của nam là từ 14 đến 20 tuổi còn độ tuổi kết hôn của nữ là từ 13 đến 16 tuổi. Phụ nữ Trung Quốc thời cổ đại lấy chồng sớm Trên thực tế những thiếu nữ 13 tuổi vẫn chưa phát triển toàn diện về hình thể cũng như tâm lý nhưng vẫn được cưới gả. Nguyên nhân nào khiến nhà nước phong kiến Trung Quốc cổ đại đưa ra quy định này? Một vài nhà nghiên cứu lịch sử cổ đại đã đưa ra vài lý do để giải thích việc cho phép lấy chồng sớm này.

Nguyên nhân thứ nhất: Vua chọn phi tần Vua chọn phi tần là một trong những nguyên nhân khiến đàn ông thời cổ đại phải lấy những thiếu nữ tuổi 13, 14 làm vợ. Theo quy định của triều đình, những thiếu nữ nằm trong độ tuổi từ 13 đến 16 mà chưa kết hôn sẽ nằm trong danh sách tuyển chọn nhập cung. Trong số đó, có không ít người đã có “ý trung nhân” của mình. Mỗi lần vua tuyển chọn phi tần sẽ “gom” hết những cô gái xinh đẹp và tài năng nhất thiên hạ. Chính vì vậy đàn ông cổ đại thường lấy những thiếu nữ khoảng 13 tuổi về làm vợ để lách điều luật trên.

Triều đình phong kiến còn có những quy định riêng cho việc kết hôn sớm của phụ nữ Nguyên nhân thứ hai: Quy định của triều đình Thời cổ đại khoa học kỹ thuật chưa phát triển, làm việc gì cũng phải dùng đến sức người. Muốn phát triển kinh tế và quân sự thì yêu cầu đầu tiên là dân số phải đông. Triều đình có những quy định riêng về hôn nhân để phát triển dân số. Có những điều luật quy định rằng phụ nữ nằm trong độ tuổi từ 12 đến 15 bắt buộc phải lấy chồng nếu không sẽ bị phạt một khoản tiền lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng kết hôn sớm ở thời cổ đại. Gia đình nghèo khó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc lấy chồng sớm trong thời cổ đại Nguyên nhân thứ ba: Gia đình nghèo khó Trong xã hội phong kiến cổ đại, địa vị của người phụ nữ rất thấp, những gia đình đông con nghèo khó nên không có điều kiện nuôi dưỡng. Vì không nuôi được nên cha mẹ đều mong muốn gả con gái sớm ngày nào hay ngày đó. Đặc biệt khi gả con gái, họ còn có được một ít tiền sính lễ để chi tiêu cho cả gia đình. Điều kiện kinh tế gia đình cũng là nguyên nhân khiến các thiếu nữ mới 13, 14 tuổi đã phải lấy chồng.

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