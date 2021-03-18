Vén màn bí mật khủng khiếp sau bức tường đầy tiếng ồn, phát hiện cả bầy 'hung thần'

Khó chịu vì bức tường phát ra tiếng ồn, chủ nhà đã liên hệ David Glover và bí mật sau bức tường lộ diện, với kích thước khiến người ta kinh ngạc.

Một hộ gia đình ở thành phố Germantown, bang Tennessee, Mỹ đã phải gọi điện nhờ sự giúp đỡ của David Glover - chuyên gia bắt ong nổi tiếng tại địa phương, di dời một tổ ong nằm sau bức tường gạch của nhà họ. Khi nhận được điện thoại David như thường lệ mang theo bộ đồ nghề và lên đường đến nơi.

Bức tường nhìn có vẻ rất bình thường nhưng sau khi chiếu tia hồng ngoại lên thì không ngờ được Anh đã phải dùng đến tia hồng ngoại để xác định vị trí tổ ong trong bức tường. Sau đó, David đã cẩn thận tách từng viên gạch ra khỏi tường để bắt đầu di dời tổ ong. Thế nhưng, bí mật sau bức tường khiến David và mọi người đã rất kinh ngạc. Cả tổ ong đã chiếm hết 12 hàng gạch của bức tường. David mặc đồ bảo hộ và cẩn thận lấy từng viên gạch trên bức tường ra Có thể thấy được tổ ong to tướng này chính là 'hung thần' nằm sau bức tường khiến chủ nhân ngôi nhà không chịu được tiếng ồn David Glover chia sẻ, "Đây là một trong những tổ ong lớn nhất mà tôi từng được thấy trong sự nghiệp của mình. Phần tổ không dính quá chặt vào những viên gạch nên cũng không quá khó để di dời. Trong một phần của bức tường, tôi còn tìm thấy nhiều con ong đã chết".

Từ kích thước này có thể thấy tổ ong ở đây đã tồn tại khá lâu Được biết trong suốt quá trình di dời tổ ong anh đã phải mặc áo bảo hộ, đội mũ để bảo vệ bản thân trước những con ong luôn không ngừng đeo bám. Không lâu sau, toàn bộ tổ ong được di dời để lại một bức tường màu vàng nhạt. Là một chuyên gia nhiều năm trong lĩnh vực bắt ong, David sẽ đưa những con ong này đến một khu vực khác, ít côn trùng để chúng tiếp tục phát triển. Câu chuyện làm nghề đặc biệt này của David đã được anh đăng tải trên Facebook đã thu hút đến hơn 100.000 lượt chia sẻ từ phía cộng đồng. Đây là một trong những câu chuyện ấn tượng nhất của David sau nhiều năm làm công việc này. Bên cạnh nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước kích thước của tổ ong, thì một số khác lại bày tỏ sự tán dương với công việc của David vì nó không chỉ giúp đỡ mọi người mà còn còn giúp cả bầy ong, giúp chúng tìm được một nơi an toàn để bắt đầu cuộc sống mới sau khi bị di dời khỏi nơi cũ.

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