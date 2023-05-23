Triệu phú 45 tuổi này đã truyền máu từ cậu con trai của mình để trẻ mãi không già

Thế giới 23/05/2023 11:39

Bryan Johnson là một triệu phú 45 tuổi đang cố gắng làm chậm quá trình lão hóa của mình bằng nhiều cách trong đó có việc dùng chính máu của con trai mình.

Không phải lúc nào một bậc phụ huynh cũng yêu cầu một sự giúp đỡ lớn từ đứa con của họ. Chắc chắn, việc rửa bát đĩa có thể nằm trong khả năng của một cậu thanh niên 17 tuổi nhưng liệu có thể dành nhiều giờ đồng hồ ở phòng khám sức khỏe để hiến máu cho cha mình?

Theo Bloomberg, doanh nhân công nghệ giàu có Bryan Johnson, 45 tuổi, gần đây đã tuyển dụng cả con trai 17 tuổi của mình, Talmage và người cha 70 tuổi, Richard để cùng tham gia trao đổi sản phẩm máu cho cả ba thế hệ.

Vào tháng 4, cả ba đã đến Resurgence Wellness, một spa y tế mang phong cách tương lai tại Arlington, Texas. Talmage Johnson đã bị lấy đi một 1 lít máu (khoảng 1/5 toàn bộ máu trong cơ thể của anh ấy) được tách thành các phần, sau đó huyết tương được truyền lại cho cha cậu.

Sau đó, Talmage đã hiến một lít các sản phẩm máu cho cha của ông và không ai hiến máu để trả lại cho anh chàng 17 tuổi.

Triệu phú 45 tuổi này đã truyền máu từ cậu con trai của mình để trẻ mãi không già - Ảnh 1
Bryan Johnson, một nhà sáng lập công nghệ sinh học, đã chi ít nhất 2 triệu đô la mỗi năm để níu giữ thanh xuân. Ảnh: Dustin Giallanza

Chúng ta chỉ có thể suy đoán về cách Johnson trình bày ý tưởng này cho gia đình mình, nhưng cả cha và con trai đều có vẻ sẵn sàng tham gia nhiệm vụ trong những bức ảnh được chụp.

Đây không phải là lần đầu tiên Bryan Johnson gây chú ý với những ý tưởng chống lão hóa kỳ lạ. Nhưng đây lại là lần đầu, ông đưa con trai Talmage Johnson của mình vào thí nghiệm.

Doanh nhân Johnson kiếm tiền với tư cách là người sáng lập công ty thanh toán web và di động Braintree, công ty đầu tiên mua lại Venmo, sau đó được bán cho PayPal.

Ngày nay, ông ấy được biết đến nhiều hơn vì đã chi ít nhất hai triệu đô la mỗi năm để theo đuổi suối nguồn tuổi trẻ.

Theo một bài báo của Bloomberg Businessweek, dự án mới nhất của Johnson, "Project Blueprint", liên quan đến việc làm mọi thứ có thể để đảo ngược quá trình lão hóa.

Điều này bao gồm tuân thủ các hướng dẫn chế độ ăn uống nghiêm ngặt, lịch trình ngủ và tập thể dục nghiêm túc, kiểm tra y tế thường xuyên và tuân theo lời khuyên của một bác sĩ 29 tuổi mới tốt nghiệp trước đại dịch.

Ngoài ra, có vẻ như việc tìm kiếm để giữ mãi tuổi thanh xuân của ông bây giờ còn liên quan đến việc tiêm “máu trẻ” - một phương pháp mà cho đến nay vẫn chưa được chứng minh khoa học và không được FDA khuyến cáo.

Một số nghiên cứu trên loài gặm nhấm đã chỉ ra rằng những con chuột già chia sẻ máu và nội tạng với những con chuột trẻ tuổi hơn có thể bị tác động ngược lại quá trình lão hóa, mặc dù những nghiên cứu này cũng gây tranh cãi.

Nhưng không có bằng chứng nào cho thấy việc trao đổi như vậy sẽ có hiệu quả ở người và các nhà nghiên cứu trước đây đã nói với tờ Insider rằng việc thí nghiệm này có thể gây ra các tác dụng phụ nguy hiểm, chẳng hạn như phản ứng miễn dịch mạnh.

Bloomberg cho biết doanh nhân này đã đến thăm phòng khám sức khỏe ở khu vực Dallas một vài lần để nhận huyết tương từ một người hiến tặng trẻ tuổi và ẩn danh, người có dữ liệu sức khỏe được sàng lọc trước khi quyết định lấy máu từ con trai mình.

Thường thì những người hiến tặng huyết tương chỉ nhận được khoảng 100 đô la trong thẻ quà tặng cho một thủ tục, trong khi chi phí hoàn thành thủ tục đó là khoảng 5.500 đô la, Bloomberg đưa tin.

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