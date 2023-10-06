Chiều ngày 29/9, Giới y học đón nhận tin buồn khi y tá Margaret Pissarek - người được mệnh danh là 'Thiên thần đảo Sorok' khi dành 39 năm chăm sóc và chữa lành cho các bệnh nhân phong trên đảo Sorok (thuộc tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc) - vừa qua đời tại quê nhà, hưởng thọ 88 tuổi.

Y tá Margaret Pisarek qua đời vì cơn đau tim khi đang phẫu thuật gãy xương đùi tại một bệnh viện ở Innsbruck (Áo) lúc 3h15 chiều (giờ địa phương) ngày 29/9. Thi thể của bà sẽ được hiến tặng cho một tổ chức Học y khoa Áo theo ý muốn của bà lúc sinh thời.

Thông báo về tang lễ của Y tá Margaret Pisarek - Ảnh: Yonhap News

Theo gia đình của Margaret Pissarek, thi thể của bà được lưu giữ tại Bệnh viện Đại học Y Innsbruck và sẽ được hiến tặng cho phòng giải phẫu khoa y của trường sau tang lễ.

Em trai của bà cho biết: “Sau khi từ đảo Sorok trở về Áo, Margaret Pissarek đã bày tỏ ý định hiến xác cho một trường y khi qua đời".

Y tá Margaret Pisarek (bên trái) và Marianne Stöger (bên phải) chăm sóc bệnh nhân phong trên đảo Sorok - Ảnh: Yonhap News

Margaret Nurse, sinh ra ở Ba Lan, tốt nghiệp trường Cao đẳng Điều dưỡng Quốc gia Áo và đã cống hiến sốt 39 năm, chăm sóc các bệnh nhân phong bị cách ly ở đảo Sorok (thuộc tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc) kể từ năm 1966. Bà Margaret đã là người mẹ, là người chị, người em của biết bao nhiêu con người sống trên đảo Sorok.

Khi cơ thể ngày càng già đi và việc chăm sóc bệnh nhân trở nên khó khăn, bà rời đảo Sorok và trở về Áo vào tháng 11/2005, chỉ để lại một lá thư với nội dung: “Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho người dân trên đảo”.

Thánh lễ tiễn biệt y tá Margaret Pisarek sẽ được tổ chức tại nhà thờ chính tòa ở Innsbruck, Tyrol, vào lúc 3h30 chiều giờ Áo ngày 7/10.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-buon-nu-y-ta-danh-39-nam-cham-soc-benh-nhan-phong-tren-dao-sorok-qua-doi-tu-nguyen-hien-xac-cho-y-hoc-622124.html